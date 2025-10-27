Z Kuşağı isyanları üzerine 7 tez

Vijay PRASHAD

Yaşamakta olduğum Şili’nin Santiago şehrinde duvarlar 2019 yılının toplumsal ayaklanması döneminden kalan silik grafitilerle dolu. Yıllar sonra bu sloganlar (“Bizden o kadar çok şey aldılar ki korkumuz da kalmadı”, “30 peso değil 30 yıl” gibi) hala yollarımı süslüyor. Tüm bu sloganlar Şili halkına 30 yıl boyunca dayatılan neoliberal kemer sıkma politikalarını, metro biletlerine yapılan 30 pesoluk zammı ve ülkenin sosyal ücret sistemine yapılan derin kesintileri hedef alıyor. Ayaklanma 2001 ile 2005 yılları arasında doğan Z kuşağından lise öğrencileri tarafından yürütülmüştü. Ancak, ana akım medya tarafından dünyaya dayatılan bu “Z kuşağı” terimi, çoğu zaman bu tür toplumsal hareketlerin karmaşık sosyolojik yapısını ve ulusal özgünlüğünü göz ardı eder. Yine de bu terim ve genel olarak “kuşak” kavramı üzerine düşünmeye değer.

Şili’deki protestolar ve nihayetinde tüm yaş gruplarını içine çekip Sebastián Piñera’nın sağcı hükümetinin meşruiyetini sarsan bu hareket, tekil bir olay değildi. Bu dönemde doğan gençler dünyanın farklı yerlerinde de sokaklara döküldü: Hindistan’ın Delhi kentinde 2012’de yaşanan çete tecavüzüne karşı kitlesel eylemler, 2018’de ABD’deki silahlı şiddete karşı “Hayatlarımız için Yürüyoruz” hareketi ve yine 2018’de İsveçli aktivist Greta Thunberg’in (2003 doğumlu; yakın zamanda İsrail devleti tarafından işkenceye maruz kaldı) başlattığı iklim krizine karşı “Gelecek için Cumalar” kampanyası bunlardan bazılarıydı. Şili’deki ayaklanmayı 2021’deki Kolombiya genel grevi, 2022’de Sri Lanka’daki Aragalaya (mücadele) hareketi ve 2023’ün başında Nepal’de merkez sağ hükümetin istifasıyla sonuçlanan toplumsal yükseliş izledi. Bu örneklerin her birinde, başlangıçta tek bir ahlaki öfke konusu etrafında toplanan hareketler, gençler için yaşamı yeniden üretme kapasitesini yitirmiş bir sisteme yönelik geniş çaplı bir eleştiriye dönüştü.

“Kuşak” kavramı bundan yaklaşık bir asır önce Alman sosyolog Karl Mannheim tarafından 1928 tarihli “The Sociological Problem of Generations” adlı makalesinde geliştirilmiştir. Mannheim’a göre bir kuşak, yalnızca aynı dönemde doğmuş bireylerden ibaret değildir; aksine, toplumsal konum (soziale Lagerung) ile tanımlanır. Politik anlamda, bir kuşak, hızlı ve yıkıcı dönüşümler yaşadığında, geleneği yeni “kültürel taşıyıcılar” (Kulturträger) yani kültürü aktaran bireyler ve kurumlar aracılığıyla yeniden karşılar ve böylece toplumsal değişimin etkin bir gücü hâline gelir. Bu anlayış, II. Dünya Savaşı sonrasında “Baby Boomers”, “X Kuşağı”, “Y Kuşağı” gibi pazarlama kategorilerine indirgenen kuşak tipolojilerinden oldukça uzaktır. Mannheim kuşakları toplumsal dönüşümün motoru olarak görürken, neoliberal kültür onları markalaşmış “pazar segmentlerine” dönüştürmüştür.

“Z Kuşağı” terimi, And Dağları’ndan Güney Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada gerçekleşen protestoları tanımlamak için kullanıldı. Bu hareketlerde, toplumsal ilerleme olanaklarının tıkandığı ülkelerdeki gençler, çökmekte olan sisteme karşı sokaklara döküldü. Bu noktada Mannheim’ın kuramının kimi unsurları hâlâ geçerlidir. Elbette emperyalist güçlerin bu protestoları kışkırtmak ya da yönlendirmek için müdahalede bulunduğu durumlar vardır; ancak bu eylemleri yalnızca dış etkilerin ürünü olarak görmek hatalı olur. Bu “Z kuşağı ayaklanmalarını” anlamak için incelenmesi gereken önemli içsel sosyolojik dinamikler mevcuttur. Bu hareketlerin çoğu, ulusal bağlamdan beslenirken aynı zamanda uluslararası konjonktür tarafından şekillenen iç içe geçmiş süreçlerin ürünüdür. Bu yazıda, bu gelişmeleri anlamaya ve belki de ilerici bir doğrultuda yönlendirmeye yardımcı olabilecek yedi tez öne sürülmektedir.

BİRİNCİ TEZ: GENÇ NÜFUS ARTIYOR

Küresel Güney’de genç nüfus oranı hızla artmaktadır. Ortanca yaşın 25 olduğu bu toplumlarda gençler, ağır borç-kemer sıkma politikalarının, iklim felaketlerinin ve kalıcı savaşların mağduru hâline geldi. Afrika kıtasında ortanca yaş yalnızca 19’dur, dünyanın en düşük oranı. Nijer’de 15,3; Mali’de 15,5; Uganda ve Angola’da 16,5; Zambiya’da ise 17,5’tir. Bu demografik gerçeklik, geniş bir genç nüfusu, geleceği olmayan bir ekonomik sistemin sınırları içine sıkıştırmaktadır.

İKİNCİ TEZ

Küresel Güney’deki gençler işsizlikten derin bir umutsuzluk duyuyor. Neoliberalizm, devletin istihdam yaratma kapasitesini zayıflatmış; bu durum Bangladeş’teki “Kota Reformu Hareketi” gibi kamu istihdamına yönelik talepleri tetiklemiştir. Orta sınıf beklentileriyle eğitim gören gençler, uygun iş bulamamakta; bu da yapısal işsizliğe ve beceri uyumsuzluğuna yol açmaktadır. Cezayir’de işsizleri tanımlamak için Arapça hayt (duvar) kelimesinden türetilmiş “hittiste” sözcüğü; “duvara yaslananlar” kullanılır. 1990’larda üniversite sisteminin genişletilmesi ve özelleştirilmesi, ücret karşılığında büyük kitlelerin yükseköğretime erişimini sağlamıştı. Ancak bu, borçlu ve güvencesiz bir nesil yarattı. Z Kuşağı, tarihin en eğitimli kuşağı olmasına karşın aynı zamanda en borçlu ve en az istihdam edilen kuşaktır. Arzular ile kırılganlık arasındaki bu çelişki, derin bir öfke üretmektedir.

ÜÇÜNCÜ TEZ

Gençler, onurlu bir yaşam sürdürebilmek için göç etmek zorunda kalmak istemiyor. Nepal’deki protestolarda gençler “İş istiyoruz, göç değil!” sloganları atıyordu. Zorunlu göç, bireyde kültürüne karşı utanç ve kendi toplumunun mücadele tarihinden kopuş hissi yaratmaktadır. Dünyada yaklaşık 168 milyon göçmen işçi bulunmaktadır; bu sayı onları Bangladeş’in (169 milyon) hemen arkasında, Rusya’nın (144 milyon) önünde “dokuzuncu en kalabalık ülke” konumuna getirir. Bu işçiler arasında Körfez ülkelerinde çalışan Nepalli inşaat işçileri, İspanya’daki And Dağları ve Fas’tan gelen tarım emekçileri vardır. 2023’te toplamda 857 milyar dolar olan para havaleleri, birçok ülkede doğrudan yabancı yatırımı aşmıştır. Ancak göçmenler, emeğin uluslararası “renk çizgisi” içinde aşağı konumlara sıkıştırılmakta, diplomaları tanınmamakta ve ağır sömürüye maruz kalmaktadır. Bu nedenle, göç artık bir umut değil, bir zorunluluk olarak görülmektedir.

DÖRDÜNCÜ TEZ

Büyük tarım şirketleri ve madencilik tekelleri, küçük çiftçilere ve tarım işçilerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmıştır (Hindistan’daki çiftçi isyanlarının temel nedeni budur). Bu sınıflardan gelen gençler, kırsal yoksulluktan bıkıp şehirlerde ya da yurt dışında iş aramaya yönelmekte, böylece kırsal deneyimlerini şehirlerdeki protesto hareketlerine taşımaktadır. Bu gençler, çoğu zaman bu eylemlerin ön saflarında yer alır.

BEŞİNCİ TEZ

Z kuşağı için iklim krizi soyut bir mesele değil, doğrudan yerinden edilme ve yoksullaşma yoluyla gerçekleşen bir proleterleşme sürecidir. Kırsal bölgelerde yaşayanlar, buzulların eridiğini, kuraklık ve sellerin özellikle emperyalist “yeşil tedarik zincirlerinin” hammadde aradığı bölgelerde (örneğin lityum, kobalt, hidroelektrik kaynakları) yoğunlaştığını görüyor. Bu nedenle iklim felaketinin, kendi geleceklerini kuramamalarının temel nedeni olduğunu açıkça kavrıyorlar.

ALTINCI TEZ

Yerleşik siyaset, Z kuşağının öfkesine yanıt verememektedir. Anayasalar gerçekliği yansıtmaz hâle gelmiş, hesap vermeyen yargı kurumları halktan kopmuştur. Bu kuşağın devleti deneyimleme biçimi, çoğu zaman sağır bürokratlar ve militer polislerle sınırlıdır. Siyasal partiler, Washington merkezli borç-kemer sıkma uzlaşması nedeniyle felç olmuştur; STK’lar ise bütüncül bir sistem eleştirisi yerine yalnızca belirli sorunlara odaklanmaktadır. Eski ulusal kurtuluş partileri ya yıpranmış ya da borç politikalarıyla yok edilmiştir. Bu da Güney’de büyük bir siyasal boşluk yaratmıştır. “Hepsini gönderelim” söylemi, çoğu zaman Katmandu Belediye Başkanı Balen Shah gibi sosyal medya figürlerinin temsil ettiği, partilerüstü ama orta sınıf öfkesine dayalı bir “anti-politika” anlayışıyla sonuçlanmaktadır.

YEDİNCİ TEZ

Kayıtdışı istihdamın artışı, örgütsüz bir toplum yaratmıştır. İşçiler artık sendikalara ya da kitle örgütlerine aitlik hissi taşımıyor. “Uberleşen” çalışma koşulları, hayatın kendisini de gayri resmileştiriyor; birey, tüm bağlarından kopmuş durumda. Sosyal medyanın önemi, bu kopuşla birlikte artıyor: internet, fikirlerin dolaşımının ana mecrası hâline gelerek geleneksel siyasal örgütlenme biçimlerinin yerini alıyor. Ancak sosyal medyayı bu protestoların “nedeni” olarak görmek yanıltıcı olur. Sosyal medya, duyguların ve stratejilerin yayılmasını kolaylaştıran bir araçtır; fakat bu duyguların doğduğu koşul değildir. Ayrıca internet, artı-değerin yeni birikim alanı olarak da işlev görmektedir: algoritmalar, gig ekonomisi çalışanlarını giderek daha fazla çalışıp daha az kazanmaya zorlamaktadır.

Yukarıda sıralanan bu yedi tez, Küresel Güney’deki Z kuşağı ayaklanmalarının zeminini oluşturan koşulları özetliyor. Bu hareketlerin çoğu kentsel nitelikte olup, köylülüğü ve kırsal işçileri büyük ölçüde kapsamıyor. Ayrıca bu protestolar, genellikle az gelişmiş ülkelerin yapısal krizlerine kalıcı çözümler getiremiyor. Açık söylemek gerekirse, bu ayaklanmaların tipik politik yönelimi, orta sınıf öfkesinin çıkmazına sürüklenme tehlikesi taşıyor. Bangladeş ve Nepal örneklerinde görüldüğü üzere, sokaklardaki sesler çoğu zaman yerleşik güçler tarafından manipüle ediliyor, sonuçta Batılı finans çevrelerinin çıkarlarına hizmet eden gündemlere dönüştürülüyor.

Bununla birlikte, bu ayaklanmalar hafife alınmamalıdır: burada özetlenen toplumsal dinamikler nedeniyle bu tür isyanların sıklığı yalnızca artacaktır. Sosyalist güçler için esas mesele, Z kuşağının meşru öfkelerini, toplumsal artı-değerin daha adil paylaşımı, sabit yatırımların artırılması ve toplumsal ilişkilerin dönüştürülmesi yönünde somut bir programa dönüştürmek.

Kaynak: thetricontinental.org

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ