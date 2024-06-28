“..zakere” kalmadı, “..cadele” verelim

Biz yıllardır söyler dururuz.

Halka zerre kadar değer vermeyen, geniş halk kitlelerini ezmek, hayatı zindan etmek anlamına gelecek kararlara imza atan sağ siyasetçiler, bu kararlarından doğacak zararlar konusunda da zerre kadar pişmanlık duymaz, tam tersine adeta utanç verici bir düzeyde zevk aldıkları bile söylenebilir.

Bu, kabul edilemez fakat mensup oldukları ideolojik kamp açısından bakıldığında son derece “anlaşılabilir” sınıfsal bir tercihtir.

Zira, kendilerini iktidara getiren, oraya yerleştiren ve orada kalmaları için “kan dökmek, can almak, zulmetmek dahil” her türlü yönteme başvurabilen sınıfsal güçleri korumak ve kollamak, onların “doğal vazifesi” yani misyonudur.

Bu söylediklerimiz, bundan önce bu ülkeyi yönetmiş bulunan sağ iktidarlar için olduğu kadar, belki de misliyle bugünkü rejim için, yani R. Tayyip Erdoğan liderliğindeki rejim için de geçerlidir.

Ancak bugün gelinen noktada, bu sınıfsal tavır ve somut kararları ile davranışlarına bakıldığında, emekçi halka, alın teri ile çalışan geniş kitlelere ve hem emekli maaşını hem de çalışmak zorunda kaldıkları işlerden aldıkları “yüz kızartıcı” (kendileri açısından değil o ücreti layık görenler açısından yüz kızartıcı) ücretler söz konusu olduğunda, bu “kibir ve küstahlık ve acımazlık katsayısı” tahammül sınırlarının çok üzerine çıkmıştır.

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Hafta başında gerçekleşen Mehmet Şimşek - Yalçın Karatepe görüşmesinden sonra iktidar mensuplarının aldıkları tavır, bu anlattıklarımın tam da “sözlük ya da ansiklopedi karşılığı” sayılabilecek kadar tipik ve çarpıcıdır.

Zaten Özgür Özel - Tayyip Erdoğan görüşmesinden sonra da AKP Sözcüsü Ömer (Çelik) Bey, emekli aylıkları ve asgari ücrete zam taleplerinin masaya konulmasına karşı, aynı kibir ve küstahlıkla “popülizm” yakıştırması yaparak, bu acımasız “dirsek çevirmeden” hiçbir beis duymadıklarını alenen beyan etmişti. Ardından, Bakan Şimşek’in yaptığı “tribün ve taraftar kaygısı ile dile getirilmiş talepler” tanımlaması da o “tribün”e (emekçiler ve emekliler) ve o “taraftar kitlesi”ne (sayısı on milyonları bulan yoksul halk) ne denli hasmane bir tavır ve hissiyat içinde olduklarının itirafıydı.

Ardından, AKP’li Çalışma ve Maliye Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Asgari ücrete zam konusunu, zamanı gelince, yani Aralık ayında ele alacağız” şeklinde kestirip atma vicdansızlığına, bir de “alayının sicil amiri, tek karar verici Şahsım”ın TBMM grup konuşması eklenince, işin rengi, kokusu ve hatta “sert dokusu” belli olmuştur.

Rejim, kendilerinden bir an önce kurtulma iradesini birkaç seçimdir zaten açıkça ifade eden, 31 Mart 2024 günü de en yüksek sesle dile getiren halka “Canınız cehenneme!” demiştir. Daha da ötesi, sömürgen emperyalist uluslararası finans sermayenin dayattığı “acı reçete” ile ilgili olarak da “İçeceksiniz. İçmezseniz de gargara yaparsınız. Bizden kapik işlemez” diyerek tam anlamıyla hakaret etmektedir.

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İngilizlerin (benim çok sevdiğim) “Adding insult to injury” diye bir deyimi vardır. Türkçesi (mealen) “Yaraladığı bir kişiye bir de üstüne hakaret etmek”tir.

Yani, hem ülkenin tüm kaynaklarını tüketen, kasayı tam takır hale getiren, borcu dağlar gibi büyüten ağır ekonomik buhranı yaratan rejim, bir yandan da bu buhrandan zarar gören, ama bir yandan da ağır bir vergi yükü altında ezim ezim ezilen kitlelere dönüp, “Siz vergileri, üstelik daha da büyük miktarda vermeyi sürdürün. Ama bizden (rejim ve yandaşı sermaye sınıfından) kuruş bile beklemeyin” demekte bir sakınca görmemektedir.

Bu, açıkça “Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ben artık sizlere (tüm halka) savaş açtım” demektir. Bununla da kalmayıp, sesini yükselten kitlelere, yeni baskıcı yasalar, yeni sansür girişimleri ve yeni prangalarla saldırmaya hazırlanacaklarına da bahse girebilirsiniz. Bunun da sinyallerini öteden beri vermektedirler.

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Böyle bir meydan okuma karşısında yapılacak tek şey kalmıştır.

Ülkede, emekçi halkın sorunlarını dert edinen herkesin, artık bu halkın “önüne düşmesi” ve seçim sandığının halkın önüne konulacağı günü hızla getirmek için kolları sıvaması şarttır.

Yerel seçimden itibaren “Millet sarı kart dedi, kırmızı demedi” diyerek yumuşama olmasa dahi bir tür diyalog ve ikna süreci için uğraşan Özgür Özel yönetimindeki CHP’nin de artık hızla bu noktaya gelmekte olduğu memnuniyetle görülmektedir.

Sayın Özel, dün gazetemiz BirGün’ün yazarlarından sevgili meslektaşım Doğan Tılıç’a verdiği mülakatta, artık “vade” (1,5 yıl) bile biçmiş olması dikkatle not alınması gereken olumlu bir gelişmedir.

Bu yüzden, Gebze’deki “Geçinemiyoruz Mitingi” bir tür “Erken seçim meşalesi” olarak değerlendirilmeli, bu meşale ülkenin dağında taşında, meydanında, caddesinde, sokağında, evinde, ofisinde, okulunda, köy meydanında daha da “harlanarak” dolaştırılmaya başlanmalıdır.

Meşale artık kaçınılmaz olarak yakılmış ve tüm sendikaların, kitle örgütlerinin, meslek kuruluşlarının ve tabii tek tek bu rejimin gaddarlığından muzdarip tüm bireylerin katkılarıyla ulusal bir çağrı çığlığı haline gelmeyi hak etmektedir.

Zaten artık, “Zincirlerimizden ve guruldayan aç midelerimizden başka” yitirecek bir şeyimiz yoktur.