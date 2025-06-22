Zamana direnen bir eser: Orhan Kemal’in El Kızı

Banu Özkan Tozluyurt - Yazar,, Eğitimci

Bazı romanlar vardır ki sadece sayfalarda kalmaz; yılları, nesilleri, hatta çağları aşarak yeniden hayat bulur. Orhan Kemal’’in El Kızı da işte tam böyle bir eser… 65 yıl önce kaleme alınmış olmasına rağmen, 2025 yılında 55. baskısını yaparak hâlâ çok okunanlar listesinde yer alması, edebiyatın zamanla eskimeyen büyüsünü bir kez daha hatırlatıyor.

Peki, El Kızı neden hâlâ bu kadar ilgi görüyor? Belki de bunun cevabı, Orhan Kemal’in insan ruhunu, toplumsal gerçekleri ve hayata dair değişmeyen mücadeleyi ustalıkla anlatmasında saklı. Yalnızca El Kızı’nda değil; Kanlı Topraklar, Hanımın Çiftliği, Cemile gibi eserlerinde de onun yıllar öncesinden yaptığı gözlemlerin, günümüz toplumunda hâlâ tartışılan kadın sorunlarını ne denli isabetle ele aldığını görmek mümkün. Orhan Kemal, toplumsal gerçekleri irdelemekle kalmaz, bir erkek olarak kadınların yaşadığı zorluklara empatiyle yaklaşır.

El Kızı’ndaki Nazan’ın aile ve toplum içindeki yerini, kocasına iyi bir eş, Haldun’a merhametli bir anne, kayınvalidesine hamarat bir gelin olmak için yaptıklarını düşündüğümüzde; Cemile’nin sevdiği Necati’ye kavuşmak uğruna her şeyden vazgeçmesini hatırladığımızda ya da Tersine Dünya’daki üçkâğıtçı, kocasına sürekli şiddet uygulayan, üç çocuklu bitirim Leyla’nın akşamları naralar atarak mahalleliyi uyandırmasını göz önüne getirdiğimizde, Orhan Kemal’in ne kadar güçlü bir gözlemci olduğunu bir kez daha anlıyoruz. O, kadınların yaşadığı sıkıntıları yalnızca bir anlatı unsuru olarak kullanmaz; bunu bir toplumsal mesele olarak ele alır. İşte bu yüzden, edebiyatımızda kadın gerçeğini en çarpıcı şekilde yansıtan yazarlardan biri olmayı başarır. Bugün, onun satırlarına bir kez daha dönüyor ve kendimizi yine o hikâyelerin içinde buluyoruz…

"Aman ya Rabbi!" diyordu, "Daha neler duyup işiteceğim! Namuslu bir kadın kocasının boynuna sarılır mı?"

"Ona göre her teşebbüs erkekten gelirdi. Kadın, erkeğin arzularına nedensiz, niçinsiz boyun eğmekle yükümlüydü. Çünkü erkek, kadının ‘küçük tanrısı’ydı."

"Allah insanı kötü kişilere akraba değil, komşu bile etmesin!"

Romana “El Kızı” adını veren Nazan, kayınvalidesi tarafından hiç sevilmeyen, kocasının beklentilerini anlamadığı için yerine getiremeyen, bir eş yerine hizmetçi gibi davranan, bununla birlikte saf denilecek kadar iyi niyetli, sessiz ve itaatkâr bir kadındır. Teyzesiyle yaşarken hukuk öğrencisi olan Mazhar’dan hamile kalmış ve onunla evlenmiştir.

Mazhar, yaşadığı şehrin en tanınmış ve başarılı avukatlarından biridir. Annesi ve karısı arasında sıkışıp kalan, neşeli, bakımlı, cilveli, gezip tozabileceği bir eş hayali kuran ama bu beklentilerini Nazan’da bulamayan bir adamdır. Nazan’ın sadakati ve fedakârlığı, Mazhar’ın gözünde onun eksiklerini örtmeye yetmez ve çareyi dışarıda aramaya başlar.

Hacer Hanım ise gelinine dünyayı dar eden, kıskanç, iftiracı ve fitneci bir kayınvalidedir. Dışarıya karşı namuslu, dindar bir kadın gibi görünse de gelinine karşı her türlü kötülüğü yapmaktan çekinmez. Günümüzde hâlâ karşılaşılan “kadının kadına zulmü” olgusunun belki de en sert örneklerinden biridir. El Kızı’nı okurken zaman zaman Nazan’ı sarsmak, Mazhar’ın gözünü açmasını sağlamak veya Hacer Hanım’a haddini bildirmek isteyebilirsiniz. Bu hisler oldukça doğal, çünkü Orhan Kemal’in gerçekçi anlatımı sayesinde olaylar içimizi burkan bir sahicilikle karşımıza çıkar.

El Kızı Orhan Kemal’in toplumsal cinsiyet kalıplarını nasıl iyi gözlemlediğinin, kadın erkek fark etmeksizin toplumun beklediği kalıp yargıları nasıl da içselleştirdiğimizin en güzel örneği aslında. Yetiştiği evde, ona bakan teyzesi tarafından öğretilenler; kahkaha atmak, makyaj yapmak, açık saçık kıyafetler giymek, bir erkeğin boynuna sarılmak –kocası dahi olsa– ancak “kötü kadınların” yapacağı hareketlerdir, ona yakışmaz. Hatta böyle davranırsa o çok sevdiği kocası Mazhar onu terk eder. Hayattaki tek mutluluğu kocası ve oğlu Haldun’dur. Oysa kocası tam da bu düşündüklerini yapmadığı için onu terk eder. Mazhar Bey’in bir kadında aradığı, kendi bildikleri ya da isteklerinin arkasında durması, dediğini kabul ettirebilmesi, her gün şık, bakımlı, güler yüzlü olarak kocasını karşılaması, sevincini coşkuyla gösterebilmesidir.

Mazhar, Nazan’ı sevse de onu bir eş olarak görmekte zorlanır. Nazan ise tüm varlığını kocasına ve oğluna adar. Bir gün Mazhar, Nazan’a çok kıymetli bir pırlanta yüzük alarak onun sevincini dışa vurmasını umar. Ancak beklediği gibi olmaz:

"Yüreği sevinçten taştığı halde, karısı en küçük bir belirti göstermiyor, gözlerini önüne indirmiş, susuyordu.

Mazhar’sa bu sefer de ümidini kesmişti. Ne yapsa nafile, kocasının istediği şekilde coşkunluk göstermeyecek, sevincini belli etmeyecekti."

Hikâyenin devamında, Mazhar, “üçten dokuza boş ol” diyerek Nazan’ı boşar ve bar kızı Neriman’la evlenir. Hukuki olarak adaletsiz bir boşanma olsa da ilahi adalet, Mazhar’ı vicdanıyla baş başa bırakır. Nazan, o çok kıymetli yüzüğü, kocasından yadigâr olduğu için en zor günlerinde bile satmamış, sahip çıkmıştır. Bunu öğrendiğinde Mazhar’ın yaşadığı vicdan azabı, onun son nefesine kadar peşini bırakmaz.

Gerek Medeni Kanun’un ilan edilmesinden birkaç yıl önce geçen bu olay sırasında gerekse kitabın ilerleyen bölümlerinde Mazhar’ın avukat arkadaşı Yanyalı Nihat ile yaptığı sohbetlerde iki avukatın da Cumhuriyet aydınını temsil ettiklerini çok net görüyoruz. Namus, şeref, haysiyetini her şeyden önde tutarak devrimler uğruna hayatını riske atan Mazhar Bey ve doğuda zorba saltanatı sürenlerle, astığı astık kestiği kestiklerle, emir kullu zavallı memurlarla mücadele eden Yanyalı Nihat. Aradan geçen yıllara baktığımızda ve bugünlere geldiğimizde hâlâ “keseyi dolduran yalandan devrimciler”in etrafta rahatça dolaştığını “onurunu, gururunu her şeyden önce tutan gerçek idealistler”in ise yok olduğunu görmüyor muyuz?

Adana’da doğan ve çocukluğunu burada geçiren, ortaöğrenimini yarıda bırakıp Suriye’ye babasının yanına giden, ardından Adana’ya dönerek çırçır fabrikalarında işçilik yapan Orhan Kemal’in, eserlerinde bu yaşanmışlıklardan beslendiği açıktır. Çukurova’daki tarım işçilerinin, toprak ağalarının ve büyük şehirlerdeki gecekondu mahallelerinin dünyasını, bire bir tanıklıklarıyla yansıtır. Ancak onu diğer yazarlardan ayıran en önemli özelliklerden biri, kadın karakterleri yaratmadaki ustalığıdır. O yıllardan bugüne uzanan kadın sorunlarını büyük bir gerçekçilikle ele alır ve bunu bir toplumsal mesele olarak işler.

Yazarın oğlu Işık Öğütçü, İngiltere’de bir davet sırasında Kıbrıslı bir kadın yazarın Orhan Kemal için “cinsiyetsiz yazar” tanımlamasını yaptığını anlatmıştı. Ona göre Orhan Kemal’in kadın karakterleri öylesine sahicidir ki, eğer kitabın kapağındaki yazar adını kapatırsanız, bunları yazanın bir kadın olduğunu sanabilirsiniz.

Orhan Kemal’in El Kızı ve diğer eserleri, yıllar geçse de toplumsal gerçekliği, insan ruhunun derinliklerini ve kadınların bitmek bilmeyen mücadelesini öylesine sahici bir dille anlatır ki, okuyan herkes kendi hayatından bir parça bulur. Onun kalemiyle çizdiği karakterler, geçmişten günümüze değişmeyen kalıp yargıları gözler önüne sererken, kadınların yaşadığı zorlukları edebiyatın ölümsüz diliyle bir kez daha hatırlatır. İşte bu yüzden, El Kızı sadece bir roman değil, zamanın ötesine seslenen, her okuyuşta yeniden anlam kazanan bir toplumsal aynadır.