Zamanda yolculuk hayal mi gerçek mi?

Zaman, insanoğlunun tarih boyunca tanımladığı, ölçtüğü ama tam olarak anlayamadığı en temel kavramlardan biridir. Bir saniye, sezyum atomunun belirli salınımlarına göre tanımlanır; bu, insan yapısı bir ölçüttür. Fakat bilim bize gösteriyor ki zaman, sabit ve herkes için aynı akmaz hatta farklı yerlerde farklı hızlarda ilerleyebilir. İşte bu bakış açısı, zamanda yolculuk fikrini sadece bilim kurgu olmaktan çıkarıp fizikle tartışılan bir kavrama dönüştürür.

20.yüzyılda Albert Einstein’ın ortaya koyduğu genel görelilik teorisi, evrenin üç değil dört boyutlu olduğunu söyledi: üç boyut uzay ve bir boyut zaman. Bu ikisi birlikte “uzay-zaman” dokusunu oluşturur. Her kütle veya enerji parçası bu dokuyu bükerek kütleçekim etkisini yaratır. Bu eğrilik, sadece mekânı değil, aynı zamanda zamanı da etkiler: daha güçlü kütleçekimi altında zaman daha yavaş akar.

Örneğin Dünya’da, bir gökdelende yaşayan ile deniz seviyesinde yaşayan bir kişi arasında zaman farkı vardır; bu fark, ölçülebilir olsa da günlük hayatımızda fark edemeyeceğimiz kadar küçüktür. Uzayda ise bu etki karadelik gibi devasa kütlelerde dramatik hale gelir: tehlikeli bir kara deliğin yakınında geçirilen birkaç yıl, Dünya’ya döndüğünüzde onlarca yıl geçmiş olmasına yol açabilir.

Einstein’ın özel görelilik kuramı ise zamanın sabit olmadığını, hareketle ilişkili olduğunu söyler. Hız arttıkça zaman yavaşlar; bu “zaman genişlemesi” fenomeni, 1971’de yapılan bir deneyle kanıtlandı. İki atomik saatten biri yerde, diğeri bir jet uçağındaydı. Uçak geri döndüğünde saatler karşılaştırıldığında hafif ama ölçülebilir bir fark vardı, teoriyle birebir uyumlu. Bu, ışık hızına yaklaştıkça zamanın dışarıdakine göre yavaşladığının somut bir göstergesidir.

Bu, aslında geleceğe yolculuğun bir biçimidir: çok hızlı hareket eden bir kişi, Dünya’ya döndüğünde kendi zamanına göre daha az yaşlanmış olur. Bilimkurgu filmlerindeki “zaman makinesi” gibi olmasa da fiziksel gerçeklikte bu yönüyle bir tür ileriye seyahattir.

***

Peki ya geçmişe yolculuk mümkün mü? Bunun için birkaç teorik fikir vardır, en bilinenlerinden biri solucan delikleridir. Solucan delikleri, uzay-zamanda iki uzak noktayı bir tünelle bağlayan hipotetik yapılar olarak tanımlanır. Teoride, bir solucan deliğinin bir ucunu güçlü bir şekilde hızlandırmak veya güçlü kütleçekim alanına yerleştirmek, iki uç arasında zaman farkı yaratabilir. Böylece bu “köprüden” geçen biri farklı bir zamana çıkabilir. Fakat bu yapılar henüz gözlemlenmemiştir ve fiziksel olarak stabil hâlde tutulmaları için negatif enerji gibi egzotik maddelere gereksinim duydukları düşünülmektedir ki bu da bugünün teorik sınırlarının ötesindedir.

***

Bir başka belirleyici kavram, entropi, yani termodinamiğin ikinci kanunudur: kapalı bir sistemde düzensizlik artar. Bu, zamanın tek yönlü “ok”u gibi görünmesine yol açar. Bardak kırılır, ama kendi kendine birleşmez; bu, evrensel düzeyde zamanın yalnızca ileriye akması gibi günlük deneyimize yansır. Bu bakış açısıyla geçmişe gitmek, sadece geometrik bir yolculuk değil, aynı zamanda termodinamik ve nedensellik kurallarıyla çelişen bir sorundur.

Einstein’ın bilimsel mirası, zamanın mutlak olmadığını ortaya koyarak bize farklı bakış açıları sundu; bu bakış açıları, evrenin nasıl işlediğini anlamamız için hâlâ genişleyen bir temel oluşturuyor.

Sonuç olarak, geleceğe doğru kısa “zaman yolculukları” bugünün fiziğinde yer alırken, geçmişe gitmek hâlâ teorik, problemli ve pratik olarak erişilemez durumda. Buna rağmen, zamanın doğası üzerine yürütülen bilimsel çalışmalar, sadece zamanın değil; gerçekliğin, nedenselliğin ve varoluşun en derin sorularını da gündemimize taşımaya devam ediyor.