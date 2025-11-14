Zamanı imlemek

N. Loli UYAN

“Sanat, hayatta kalmanın başka bir biçimidir.” - Rainer Maria Rilke

Bağlam olarak iç içe geçmiş sanat, felsefe ve edebiyat üçgenine dair bugüne kadar çok şeyler yazılmış, çizilmiş ve söylenmiştir. Bizlerin yapmaya çalıştığımız şey de aslında söylenegelen bu olgulardan hareketle aynı şeyleri yineleyerek yaşamda küçük izler bırakmak. İnsan kendini her zaman bir hatırlayışın içinde bulmakla beraber asırlardır süregelen aynı şeyleri yeniden ve yeniden kurmaya mecbur bir varlık. Çünkü insan unutandır. Hal böyleyken bu unutuluşa karşı durmak adına sanata, felsefeye, yazıya sığınmıştır. Yaşamın ve hakikatin ağırlığından kaçmak için sığındığımız bu olgular ışığında zamana bırakılan izler, imgeler, düşünceler çağlar boyu süregelmiş. İlk insandan bu yana mağaralara çizilen resimler, çivi yazıları, işaretler, sembollerle iletişim kurma, sonraya ulaşma çabası. İnsanın ısrarla bu olgularla oyalanışı kısacık yaşamına bir anlam arayışı mı yoksa ondan geriye bir iz bırakmak telaşı mıdır? Bunun net bir cevabını veremiyor olsak da sanatın, felsefenin, yazının hayatı anlamaya dair biraz olsun bambaşka dünyaların kapısını aralamış olmasıdır.

Sevgili yazar İrem Üreten’in Saat Yönünün Tersine adlı ilk kitabı üzerine kısa bir yazı yazmak hevesiyle başladığım öyküler sanatsal bağlamda geniş bir perspektife sahip. Sanırım bu da yazarın sanat tarihi üzerine aldığı eğitimden kaynaklanıyor olmalı. Kitabın ilk öyküsünde ünlü bir ressamın resimdeki figürünün bir karaktere bürünüşü ve ona hayranlık duyan ünlü bir heykelin gözünden aktarılıyor oluşuydu. Özne ve nesnenin yer değiştirmesiyle hikâyenin absürt bir hale evrilişini eşyanın gözüyle takip ediyoruz. Varlık kendi özünün dışına çıktığında hikâyenin de anlamı değişebilir diyebilir miyiz? Mermerin bir heykeltıraşın ellerinde sanat eserine dönüşmesinin ardındaki esrarı ve bu eserlerin nesneye bakışımızı nasıl etkilediğidir. Heykeltıraşın maksadı ardında bıraktığı bu ölümsüz eserin tinsel, ruhsal boyuttan sıçrayıp zamanın soyutluğuna galebe çalmak mıdır? Buradan hareketle ressamın kendi izleğinde yaptığı resimlerin içinden dışına bir yansıması olarak zamanı imleyişi ve ruhundan taşan parçacıkları bir resmin içine renklerle, çizgilerle gizlemiş olma olasılığı kuvvetle muhtemel. Bir ilk kitap hasebiyle yazarımız diğer öykülerinde de sanat edimlerine vurgu yaparak konuyu perçinlemeye çalışmış. Bir ressamın ünlü bir eserine, fonda çalmakta olan bir şarkının bestecisine atıfla öykünün içeriğini ne denli şekillendirdiğini de gözlemliyoruz. Elbette yabancısı olduğumuz bazı detayları göz ardı edemeyiz. İkinci öyküde yolumuz Paris sokaklarına, kafelerine düşüyor. Şanzelize’nin göbeğinde hazzın, eğlencenin vazgeçilmezi gece kulüpleri ve oralarda yaşanmakta olan ikircikli dünyanın gözden kaçan dramatik hikâyeleri karşılıyor bizi. Bir tarafta gününü gün eden, şatafata boğulmuş aristokrasi diğer yanda hayatını zar zor idame ettirmeye çalışan hizmetlilerin tüm bu debdebe ve umarsızlığa boyun eğişi, sefahat ve sefaletin ironik uzlaşısı. Doğası gereği öykülerdeki romantizm o dönemin izlerini taşıyor ve yazarın kendi içsel yolculuğuna dair ipuçlarını da ele veriyor. Saat Yönünün Tersine kitabının sanata ilgi duyan okuyucuyu hem zarif hem kırılgan bir yerden yakalayacağını düşünmekteyim. Lirizmin, romantizmin yer yerde günümüz insanının sıkışmışlığına dair hikâyeleri konu edindiği bu ilk kitabın okurunu bulması dileklerimle.