Zamanın Ruhu’na boyun eğmemek için

Siyaset sahnesinin kolay kolay değiştirilemeyen özneleri ya da etkin ve eylemli faillerini gerici-şeriatçı, muhafazakâr, statükocu, liberal ya da demokrat, reformist, ilerici, devrimci olarak adlandırmakta sakınca yok. Bu türden adlandırmalar olmadan kimin ne istediğini ne için mücadele ettiğini, savaştığını anlamak zor. Kuşkusuz bu türden siyasal kavramsallaştırmalara gereksinim vardır, ama yine de kavramları zamanın hızı ile sınamaya tabi tutmaktan, kavramların anlamlarını kuşkuyla karşılamaktan, ayrımları sınıflar temelinde görmekten yanayım. Örneğin muhafazakârlık gittikçe genişleyen bir depo, bir mahzen, hiç doymayan bir kursak gibidir. Bu hazin mahzen, zamanın hızı karşısında yenilgiye uğrayan, eskiyen “çağdaş” yaklaşımlarla “zenginleşir” ve ortalığı kesif bir çürüme kokusu kaplar. Böyle olur, çünkü çağdaşlık, nehrin içinde gideceği yere doğru nehrin akışıyla ilerlemeyi başaramamışsa, kendini statükonun huzurlu kollarına emanet etmiş, can havliyle kıyıya çıkmışsa, zamanın kötü ruhuna boyun eğer ve kirlenir. Herakleitos’a ait olduğu söylenen ünlü “akıp giden nehirde bir kere bile yıkanamazsın” savsözünü her gün, her an doğrular. Öyleyse çağdaşlık kendini sürekli yenilemek zorundadır. Yenileyemezse çünkü muhafazakârlaşacaktır.

Muhafazakârlığın, eskiyen modernitenin kırıntılarını oburca tüketerek şişmesi hem bir tehlikenin, tehdidin giderek büyüdüğünü, hem de “çağdaşlığın” kendini hareketin, eylemin dışına süren zayıflığını gösterir. Bu zayıflıktan kurtulmanın yolu kutsal, ilahi bir emir gibi sık sık yinelenen “zamanın ruhuna-zeitgeist’a” boyun eğmekten vazgeçmektir. Çağdaş olan, zamanın ruhunu sürekli eleştiriye tabi tutar, tutmalıdır. Bunu başaramayan bir süre sonra çağdaşlığın dışına çıkmakla kalmayacak, siyaseti de kendisiyle birlikte muhafazakârlığın her şeyi yutan obur kursağına gönderecektir. Kötü kokular oradan gelir ve kendini hâlâ çağdaş olarak tanımlamakta ısrar eden zamanın ruhu, toplumun kurtuluş umutlarını da törpüleyerek yok eder. Bu durumun günümüzde somutlanması, şeriatın ideolojik ve pratik olarak yaygınlaşan, kitleselleşen siyasi bir akım olarak iktidar hedefine doğru hızlanmasıdır. Ne yazık ki Türkiye’de de ana muhalefet, artık yalnızca tükenmiş bir ideoloji olarak bütün hazinesini muhafazakârlığın hizmetine sunan ve bundan bir türlü vazgeçemeyen liberal destekle, yanlış bir öngörüyle laiklik savunusunu terk etmekte sakınca görmüyor. Öncelikli tehlike çağdaşlığın zamanın hızına ayak uyduramaması ve statükoculuğun mottosuna dönüşen zamanın ruhuna boyun eğerek kendini yenileyememesidir. İkinci temel neden ise çağdaşlaşma konusundaki yanlış bilinçtir. Çağdaşlık, kendisini radikalizmle tarif etmiyorsa, aklın egemenliğini her fırsatta bir kenara koymayı “reel politiğin” icabı sayarak politika yapmayı seçiyorsa, köktencilik konusunda tutarlı bir strateji kuramıyorsa zafer kazansa bile bu gerçekte muhafazakârlığın ve zamanın ruhunun zaferi olacaktır.

Peki, zamanın ruhuna karşı çıkmak mümkün müdür? Kolay olmadığını hemen söyleyelim de nasıl güçlü bir hasımla karşılaştığımız belli olsun. Zamanı ruhu ile politik alanda mücadele geniş bir alanda onunla kapışmayı göze almayı gerektirir. Çünkü bu belalı ruh her şeyden önce ideoloji alanında, onun bir yansıması olarak kültürel alanda ve etkisi yüzyıllara yayılan teoloji alanında kolayca etkisizleştirilebilecek bir ruh değildir. Kavramın zamanla-zeit’la sıfatlandırılması da zaten bu zorluğu gösterir. Bu nedenle de zamanın ruhu ile kapışmanın öncelikli olarak politika ve politik kültür alanında kabul edilmesi ve daha uzun erimli bir savaşa bu alanda girişilmesinin doğru bir mücadele stratejisi olabileceğini kabul etmekte yarar var. Hiç kuşkusuz bizi zorlayacak olan Zeitgeist tüm alanlarda karşımıza çıkar ve daha savaşın başında içeriden gelen itirazlar zamanın ruhu ile barışmak gerektiğini onunla savaşın anlamsız olduğunu fısıldar bize. Fısıltılara kulak asmadan devam edelim öyleyse. Yeni katılımlarla büyüyen ve etki alanını genişleten muhafazakârlık, içinde taşıdığı ve her geçen gün daha radikal eylemlerle, tarifsiz bir özgüvenle, toplumsal olarak kökleşmiş olduğunu varsaydığımız laik toplumu ve siyaseti kuşatıyor. Tebliğcilik kılığı kıyafeti, üniforması ile meslek olmak üzere; en olmadık yerlerde örneğin bir pavyonda eğlenceyi kesip, İslam’ın şiddeti farklı coğrafyalarda değişen kurallarına, yani şeriata göre yaşamak gerektiğini vaaz ediyor. Toplumun ortak değerlerine saygı göstermek, durumu görmek ve kabul etmek gerektiğini söyleyen liberal ise laikliğin teoloji karşısındaki muhtemel yenilgisine kendini hazırlıyor. Çok sıkışırsa tebliğcileri demokrasi halesiyle kuşatarak zamanın ruhuna uymanın erdemi üzerine konuşuyor; korkunun fısıltısını mezarlıktan geçerken ıslık çalarak ya da gerçeğin üstünü küçümser kahkahalarla örterek geçiştirmeye çalışıyor.

Zamanın ruhunu küçümsememek gerektiğini, tam tersine etki alanını gittikçe genişlettiğini söyledik ya, bu duruma en köklü itirazın bilim alanından geldiğini, gelmeye devam edeceğini söyleyen dostlarımıza hak veriyoruz. Ama şu da bir gerçektir ki, bilimin kendi dünyası, zamanı ile geniş kitlelerin zamanı arasındaki uyumsuzluk gittikçe genişleyen bir açıyı haber veriyor. Bir tarafta felaketlerin farkında olmayan yoksulluk tevekkülle birleşiyor, ki zamanın ruhuna pek uygun bir gelişmedir, öte yandan bilimsel gelişme gittikçe daha zor anlaşılır oluyor; popüler kültüre dönüştüğünde de dümeni muhafazakârlığa doğru kırıyor. Kitlelerin anlamakta zorlandığı kuantum evreni, bir yandan olağanüstü kuantum bilgisayarlarıyla çözümde hızı ve kesinliği müjdelerken kışkırtıcı yorumlarla, belirsizliğin, ölçümün şimdilik imkânsızlığından tuhaf sonuçlar çıkaran âlimlerle zamanın ruhunun hizmetine girmek üzere. İnsanları, insanlığı zamanın ruhuna boyun eğmeye çağırmak fanatizmin, köktenciliğin yeniden atağa geçtiği, laiklik tanımlarının akıldan uzaklaştırıldığı bu dönemde büyük bir aymazlıktır. Unutulmaması gereken ideolojik mücadelede muhafazakârlığın, koruduğu kolladığı köktenciliğin verimli tarlası olduğu gerçeğidir. TV kanallarında tarikat övgüsü artık tam olarak zamanın ruhuna uygun senaryolarla yapılıyor. Tarihe bugüne ve geleceğe çarpık bir bakışın ürünü olan bu senaryolarla, “çağdaş muhafazakâr” ya da “otoriter demokrasi” gibi oksimoron yaklaşımların propagandası yapılıyor. İzlerken yetenekli sanatçıların nasıl da canla başla karakterleri canlandırmaya çalıştıklarını görünce üzülüyor insan. Oysa son zamanların moda dizileri, “bakın işte hepsi de sizin bildiğiniz gibi değil, bakın ne kadar okumaktan, kadınların özgürlüğünden yanadırlar görmüyor musunuz?” sinsiliğiyle zamanın ruhunu yansıtıyorlar. Şeriat pervasızlığı siyasi bir ideoloji olarak muhafazakârlıktan güç alır. Neredeyse yarım yüzyıldır şeriat hukukuyla yönetilen bir ülke olma hedefinden hiç sapmadan ilerleyen, son yirmi yılda akılsız bir laiklik zemininde güçlenen muhafazakârlık, artık otoriter demokrasiden bir adım ötesine geçmeye çalışıyor.

Tamam son zamanlarda çok dilime doladım, belki de bıktırdım okurları; ama zamanın ruhunu, II. Dünya Savaşı’nın vahşeti içinden bugünlere uzanan ruh çağırma seanslarına benzetiyorum. En son üst düzeyde çağrılan ruh, derinlerden gelen bir sesle “egemen kimdir?” sorusuna “Siyasi İlahiyat”ın ilk cümlesinde açık ve net bir yanıt verdi: “Egemen olağanüstü hale karar verendir.” Burada artık bir “karar”dan değil yeni bir “hukuktan” söz edilmektedir. Zamanın ruhuna boyun eğersek karşılaşacağımız soru ve muhtemel yanıt böyle olacaktır.