Zamanın ve hızın estetik kesişimi

Güzide ALTINAY

Murat Menteş, 'kurgusal hız' odaklı yazınsal evrimini, son eseriyle stratejik bir merhaleye taşıyor. Menteş, bu kez Türk edebiyatının kanonik devi Ahmet Hamdi Tanpınar’ı bir polisiye kurgunun merkezine yerleştiriyor. Bu hamle, sıradan bir vefa duruşunun çok ötesinde; her cümlesi ve her sessizliği üzerine binlerce sayfa akademik müktesebat inşa edilmiş bir figürü yeniden kurgulayarak, onu büstlerin soğukluğundan kurtarıp nefes alan, koşan ve çatışan bir karaktere dönüştürme iradesi. Menteş’in bu cesur teşebbüsü, bizleri 1950’lerin dumanlı, tekinsiz ve bir o kadar da büyüleyici İstanbul’una, edebiyat tarihinin en sıra dışı kovalamacasına davet ediyor. Romanın kurgusu, 1959'un Soğuk Savaş atmosferinde, Menteş’in ustalıkla inşa ettiği bir “kontrollü kaos” estetiği üzerine yükseliyor. Karaköy’ün dumanlı karanlığı ve Kuledibi’nin dar sokakları, 'Gizli Radyo: Uyku Treni'nde Kunter Kunt’un bariton sesinden yayılan o tekinsiz kehanetlerle birleşerek metnin sinematografik dokusunu besliyor. Bu atmosferde karşımıza çıkan Tanpınar imajı, yerleşik 'melankolik ve hüzünlü' algıyı kökten sarsıyor. Menteş’in Tanpınar’ı; Continental marka daktilosu, bardağındaki İskoç v iskisi ve yanından ayırmadığı 'Haydut' adlı kara kedisiyle, vakur ve mağrur bir aksiyon kahramanı olarak sahne alıyor. Gizemli koleksiyoner Bahtiyar Kont’un öldürülmesiyle başlayan süreçte baş şüpheli haline gelen Profesör Tanpınar, kendisini polis müfettişi Fatin Fantom’un amansız takibi altında bulurken, okur üzerinde hem şoke edici hem de son derece ikna edici bir etki bırakıyor. Bu yeni Tanpınar, zihinsel derinliğini fiziksel bir dirençle birleştirerek, “Bir insan harikaysa, göründüğünden de harikadır” sözünün ontolojik bir kanıtına dönüşüyor.

Karakter tasarımlarındaki semantik zenginlik, Menteş sisteminin en işlek damarlarından biri. Ayhan Işık’ın ikizi kadar yakışıklı ama Nastasya Flippovna’ya olan ümitsiz aşkıyla bir dram figürüne dönüşen Müfettiş Fatin Fantom, sert polis imgesi ile melankolik âşık arasındaki paradoksu temsil ediyor. Bahtiyar Kont karakteri de eidetik hafızası ve Tanpınar’a duyduğu o 'ezbere dayalı' koleksiyonculuk tutkusuyla, hayranlığın nasıl saplantıya dönüşebileceğini gösteriyor. Nermin Mermi’nin zarafeti ve isminde saklı o 'vurucu' etki, kurgunun her bir parçasının titiz bir mühendislik ürünü olduğunu kanıtlıyor. Menteş, ritim duygusunu karakter isimlerinden diyalogların vuruş gücüne kadar her yere sirayet ettirerek, anlatıyı sıradan bir polisiyenin sınırlarından çıkarıp dilin kinetik güç olarak kullanıldığı bir arenaya dönüştürüyor. Saatte 300 kilometre hızla giden anlatı yapısı, şiddetin estetize edilmesi ile Tanpınar’ın felsefi derinliğini aynı potada eritiyor. Metin, bir 'Tanpınar Sözlüğü' işlevi görerek ustanın kelime dünyasını (müktesebat, teessür, istifham) modern bir ritimle harmanlıyor. Bu dilsel işçiliğe, Ethem Onur Bilgiç’in çizgileri eşlik ediyor; Bilgiç’in fırçası, Menteş’in kelimelerle kurduğu o dumanlı İstanbul’u sinematografik bir şölene dönüştürüyor. “Aşksızlık bana daha romantik geliyor” gibi ifadeler, kurgunun ruhuna bir süs olarak değil, karakterlerin dünya görüşünü tahkim eden birer delil olarak sızıyor. Bu noktada Tanpınar’ın meşhur 'zaman' kavramı, Menteş’in 'hız' estetiğiyle bükülerek; 'ne içindeyim zamanın' dizesini bir kaçış ve kovalamaca dinamiğinin merkezine yerleştiriyor.

Eserin edebi mirasla kurduğu ilişki, klasik edebiyatın entelektüel ağırlığı ile modern aksiyonun sürükleyiciliğini birleştiren hibrit bir dehanın ürünü. Menteş, Tanpınar’ı bir 'müze parçası' olmaktan kurtarıp, onu 1950’lerin tekinsiz sokaklarında koştururken aslında ustanın ruh dünyasına ve dil hassasiyetine ne denli sadık kaldığını gösteriyor. Polisiye kurgunun gerisinde beliren o ikna edici Tanpınar imgesi, bir dönüm noktası olma potansiyeli taşıyor. Roman bir yandan da Türkçenin imkânlarını zorlayan, eskiyle yeniyi barıştıran devrimci bir dil deneyi gerçekleştiriyor. Okurda bıraktığı genel intiba, Menteş’in Tanpınar’ın zamanını kendi hızıyla nasıl ustaca büktüğü ve ortaya hem zihni açan hem de ruhu sağaltan bir enerji santrali çıkardığı yönünde. Menteş, kanonik bir yazara nasıl yaklaşılabileceğine dair ezberleri bozuyor.