Zamanla imtihanımız: Herkesin ortak sorunu

Beyza Akyüz’den Zaman Yönetimi Üzerine Masalsı Bir Hikâye: Yarın Kralı

Gonca Metin

Bugünlerde kime dokunsam, zamanının olmadığından yakınıyor. Bir arkadaşımla telefonda sohbet ederken ‘Bir kahve içelim’ diye kararlaştırıyoruz ama ardından ‘Önümüzdeki hafta tekrar konuşalım, netleştirelim’ diyerek telefonu kapatıyoruz. Aradan günler geçiyor, kimse birbirini tekrar arayamıyor. Muhabbet edebilmek için yüz yüze buluşma sözünün üstünden haftalar, hatta aylar geçiyor ama yine görüşemiyoruz. Zaman planlaması konusunda yine aynı ritmi tutturamadık.

Evde bir şey bozulduğunda işiniz bir ustaya düşer, bu usta eşiniz de olabilir. Einstein’ın ‘Görelilik Teorisi’ni anlamaya başlıyorsunuz. Bir usta ile aramızda geçen tipik konuşma:

-Gelip tamir eder misiniz?

-Yarın geliyorum abla, diyor usta.

Yarın oluyor, ne gelen var ne giden var. Bekle de gelsin. Ararsın, sorarsın; hep ‘yarın’ der. Oyalama ustalığına tam puan!

Ben yıllardır öğretmenim. Bütün dönemlerde karşılaştığım bir örüntü var. Bir sebeple dersimi bir gün öne aldığımda, öğrencinin o günün ödevini yapmadığını fark ederim.

-Ödevimi yarın yapacaktım, der.

Yıllar süren eğitim hayatına rağmen öğrencilerin kendi günlük rutinlerini oluşturmakta zorlandıklarını görmek beni hep düşündürür. Biz büyükler çocuklara ‘plan yap’ deriz ama planın nasıl yapılacağını birlikte deneyimlemeyi unuturuz.

YARIN KRALI: BUGÜNÜN İŞİNİ YARIN BIRAKMAMA ÜZERİNE MASALSI BİR HİKÂYE

Zaman yönetimi konusunda 7’den 70’e herkes sıkıntı yaşıyor. Zamanını yönetmek konusunda en başarılı olanların küçük çocuklar olduğunu gözlemliyorum. Sanırım biz yetişkinler bu doğal dengeyi de bozuyoruz. Yemeğe çağırdığım küçük kızım, ‘Şu anda buna vakit ayıramam,’ diye cevap veriyor.

Yetişkinler bir koçtan ya da bu işi bilen bir profesyonelden destek alarak zaman yönetimi konusunda kendinlerini geliştirebiliyor, ama iş çocuklara gelince bu o kadar da kolay olmuyor. İşte bu noktada size bir kitap tavsiyesinde bulunacağım. Beyza Akyüz’ün Eylül ayında çıkan kitabı Yarın Kralı hem yetişkinlere hem çocuklara rehber niteliği taşıyor.

BİR KRALLIKTA BAŞLAYAN ERTELEME HİKÂYESİ

Yeni çıkan çocuk kitapları arasında yerini alan Yarın Kralı’nda, hiçbir işi olmadığı için canı sıkılan bir kralın hikayesi anlatılıyor. Bir gün kralın aklına bir çözüm gelir. Bu yöntemle artık canı hiç sıkılmaz. Ancak şimdi de halkın canı sıkılır. Bir genç bu duruma çözüm bulur. Genç, halkı bilinçlendirir ve krala dersini verir. Her dönemde olduğu gibi gençler sistemi değiştirecek güce sahiptir. Yeter ki bugün harekete geçebilsinler.

Beyza Akyüz’ün samimi anlatımı sayesinde okurken kendiniz bir anda kralın karşısında bulabilirsiniz. Siz olsanız kraldan ne istersiniz? Kralın cevabı karşısında ne yaparsınız?

EĞİTMENLERE, ÖĞRETMENLERE VE AİLELERE İLHAM VERECEK BİR KİTAP

Yarın Kralı, Kronik Çocuk etiketiyle eylül ayında raflardaki yerini aldı. Bugünün işini yarına bırakmamayla ilgili masalsı bir hikaye.

Beyza Akyüz’ün mizahi anlatımı sayesinde okumaya yeni başlayan çocuklar kolaylıkla bu kitabı okuyabilir. Sadece çocuklar mı? Özellikle drama eğitmenleri, öğretmenler ve ebeveynler için bir kaynak kitap. Öz düzenleme ve hedef koyma birbiriyle iç içe geçmiş, başarı için gerekli yetkinliklerdir. Bu özelliklerin geliştirilmesi konusunda kafanız karışıksa, çocuklarımıza ya da kendimize fazla yüklenmeden önce Yarın Kralı’nı okuyalım.

‘O işi hemen yap, yarına bırakma’ diye bozuk plak gibi tekrar etmek yerine başka neler yapabiliriz? Bu sorunun cevabının ne olabileceği konusunda size rehberlik edecek bir kitap. İlkokul 1. ve 2. sınıflarda sınıf içi etkinlik olarak planlanabilir. Oyun temelli öğrenmenin çocuklar üzerindeki etkisini artık hepimiz biliyoruz.

Sınıfta ya da evde nasıl kullanabilirsiniz bir örnek ile açıklayayım. ‘Yarın Kralı’ okuduktan sonra canlandırma oyunu oynanabilir. Çocuklardan biri kral; diğerleri de kraldan talepleri olan kişiler olur. Oyun bittikten sonra çocuklarla kralın talepleri gerçekleştirmemesinin nasıl sonuçları olacağı üzerine konuşulur. Böylece çocuklardaki erteleme alışkanlığı kitap, drama ve P4C ile ele alınmış olur.

DEĞERLER EĞİTİMİ DEĞİL, FARKINDALIK EĞİTİMİ

Değerler eğitimi ile ilgili olan kitapları bilirsiniz; çocuğa ne yapması gerektiğini söyler ancak Yarın Kralı çocuğun düşünmesini teşvik ediyor. Didaktik, öğretme amacıyla çocuklara ne yapmaları gerektiğini söyleyen bir kitap değil; fakat bunun yanında çocuğa yol açan yaratıcı bir çözüm bulmasına yardımcı olan bir hikaye. Çocuklar kendi buldukları çözümlerle daha mutlu oluyorlar. Birinden gelen talimatlar hem kısa ömürlü oluyor hem de uygulamaya geçmiyor. Kendi buldukları yaratıcı çözümleri hemen hayata geçiriyorlar. Üstelik karşılaştıkları insanlara da ballandıra ballandıra anlatıyorlar. Yarın Kralı kendi çözümleri bulması için çocuğa alan açıyor.

Yarın Kralı, öz düzenleme, planlama, görev başlatma, duygu yönetimi kazanımlarını destekler.

OKUMAYI YENİ ÖĞRENENLER İÇİN AKICI, HER YAŞ İÇİN ANLAMLI

Kendi çocukluğundan getirdiği anılarla yazan Beyza Akyüz çocukların dünyasını iyi anlatıyor. Bu yüzden 7 yaş ve üzeri çocuklar Yarın Kralı’nı bir solukta okuyacaklar. Henüz okuma bilmeyen minik kitap kurtları da, ebeveynleri Yarın Kralı’nı okuduğunda ilgiyle dinleyeceklerdir.

Beyza Akyüz’ün yalın ama estetik dili sayesinde çocuklar hem rahatça okuyor hem de edebi bir zevk yaşıyor.

Eğlenceli ve ritmik tekrarları ile hiç bitmesini istemeyeceğiniz bu kitabın sonunda sizleri, yaratıcı ve farkındalığı artıran bir etkinlik bekliyor. Bu etkinlik, ‘yarının değil bugünün kralı/kraliçesi’ olmaya teşvik ediyor.

Beyza Akyüz’ün çocuk gözüyle yazdığı bu hikaye, hayata kolaylıkla uygulanabilir sade bir bilgelik taşıyor.

Bir hikaye bazen kelimelerden çok şey söyler. İçimizdeki yarın kralı/kraliçesini fark ettiğimizde değişim başlar. Hikayelerle dönüşüm şimdi başlasın.