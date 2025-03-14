Zehir solumayalım, temiz hava hakkımız

Berfin BAYSAN

İzmir Gaziemir’deki eski kurşun fabrikasında bulunan radyoaktif ve tehlikeli atıkların temizlenmesi süreci, çevre ve halk sağlığı için büyük tehdit oluşturmaya devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekiplerinin yaptığı saha çalışmasında önemli usulsüzlük tespit edildi. Ekipler, Gaziemir Emrez Mahallesi’ndeki eski kurşun fabrikasının atıklarının, Torbalı Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş alana izinsiz döküldüğünü belgeledi.

Atıkların izinsiz dökümünün yapıldığı alanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin herhangi bir izni bulunmadığı bildirildi. Büyükşehir Belediyesi, yapılan bu işlemin, radyokatif atık depolama sahası içinde yer alması ve yasalara aykırı olması nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden bu atıkları üreten firma hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti. BirGün olarak mahalledeki yurttaşlarla konuştuk.

EN ÇOK ÇOCUKLAR RİSKTE

Uzun yıllardır Emrez Mahallesi’nde yaşadığını belirten 65 yaşındaki Sadık Altın, “Bu mahallede oturuyorum buranın zehir kokusunu biz çekiyoruz. Burada yaşayan tüm arkadaşlarım kanser oldu. Her birimiz kanser olacağımıza eminiz. Başka gidecek yerimiz de yok. Buradan yayılan zehir dünyanın dört yanını etkiliyor zaten. 65 yaşındayım, bana ne olacağından çok burada doğup büyüyen çocukları düşünüyorum. Fabrikanın yakınlarında okul var. Çocuklar okul sonrası buralara geliyorlar, buradaki parklara oturuyorlar. O çocukların hepsi hasta olacak hepsi zehirli havayı en yakından soluyor. Bu durumdan en çok çocuklar etkileniyor” dedi.

TEMİZ HAVAYA HASRETİZ

Temiz havaya hasret kaldıklarını ifade eden Altın, “Yetkililer artık yapması gerekeni yapsınlar. 13 yıldır mücadele veriyoruz. Elimizden geleni yaptık yapmaya devam de edeceğiz. Burası kentsel dönüşüme girecek. İnsanlar, daha çok zehirle iç içe olacak. Yazık, günah artık devlet bir el atsın. Zehir solumak istemiyoruz temiz hava hepimizin hakkı” diye konuştu.

ÇÖZÜM BULUN

Fabrika atıklarının Torbalı’ya dökülmesine değinen Altın, “Buradaki atıklar Torbalı’ya götürülüyormuş. Buradaki insanların hepsini kanser yaptılar şimdi sırada Torbalı halkı mı var? Bu atıkları oraya götüren çalışanlara, işçilere yazık. Her biri bu zehre en yakından temas ettiler. Tüm bu insanların vebalini nasıl ödeyecekler? Yetkililer her geçen gün daha çok insanın ölmesine neden oluyor. Buna artık bir çözüm bulun” ifadelerini kullandı.