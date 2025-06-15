Zeynep Gürcanlı: Saldırı Netanyahu hükümetini içeride rahatlattı

Yusuf Tuna Koç

Geçtiğimiz günlerde, Tahran ve Washington arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri arifesinde İsrail’in İran’da stratejik isimlere ve noktalara yönelik saldırısıyla bölgedeki gerilimler yeni bir seviyeye tırmandı.

Ortadoğu’da 7 Ekim’den bu yana Gazze’de yaşanan soykırım, Lübnan’ın kısmi işgali, Hizbullah’a yönelik suikastlar, Suriye’de rejim değişikliği, Yemen’de Husilere dönük bombardımanlar ve farklı kerelerce İran’a yönelik saldırılar, İsrail’in Batı desteği ile bölgede kendisine yönelik tüm direniş güçlerini ortadan kaldırma stratejisinde tam gaz devam ettiğinin kanıtı. İran’ın vereceği yanıtın boyutunu henüz görmek için erken olsa da geçmiş çatışmalardan da yaşanacaklara dair karamsar bir tablo çizmek zor değil.

Ancak bölgede İsrail’in gerilimi tırmandırma stratejisinin sonuçlarının nereye varabileceğini tahmin edebilmek için henüz erken.

Bu hafta, gazeteci Zeynep Gürcanlı ile İsrail’in saldırısının arkasındaki gerekçeleri ve yaşanan gerilimin olası sonuçlarını konuştuk.

İsrail’in İran’a saldırısının temel sebebi sizce neydi, bu çok daha uzun bir savaşın ilk safhası olabilir mi?

Zeynep Gürcanlı: Yaşananlar büyüyecek bir savaşa işaret etmiyor, çünkü İsrail saldırırken genel bir çatışma yaratmak yerine nokta atışı yapmaya ve askerî komutanlarla nükleer fizikçileri ve uranyum zenginleştirme tesislerini hedef almaya özen göstermiş görünüyor.

İran’ın yaptığı ilk saldırı ise körlemesine bir saldırıydı. Tahminim İran’ın mutlaka daha ciddi bir karşılık vereceği, ancak tıpkı İsrail’in yaptığı gibi istihbarat birimlerinin yönlendirmesiyle Tel Aviv’in nükleer tesisleri ya da askerî birimlerine yönelik bir nokta saldırısı olacağı.

Türkiye bu çatışmada nasıl bir konum alacak?

Kürecik ciddi bir dış politika sorunu. Şimdilik ABD’nin yaptığı “İsrail saldırısına dahlim yoktu” açıklaması Türkiye’nin durumunu rahatlatan bir açıklama. Ancak ABD ya da İngiltere’nin de dahil olması halinde Kürecik NATO radar üssü olması sebebiyle işlerlik kazanacaktır. Tahran yönetiminin de bundan rahatsızlık duyacağı açık. Ankara’nın bir taraftan NATO bir tarafta İran arasında ince bir diplomasi yönetmesi iki tarafı da küstürmemesi gerekiyor.

Ekonomik olarak ise çatışma ortamı Türkiye’yi iki alanda ciddi riske sokmuş durumda. İlki petrol fiyatlarındaki artış, ikincisi ise beklenen turizm gelirlerinde olası bir düşme ihtimali. Çatışma bölgesine yakınlığı sebebiyle özellikle Batı’da turistlerin gözünde tehlikeli ülke algısı yayılabilir bu da hâlâ krizde olan Türk ekonomisinin düzelmesi için çok ihtiyaç duyulan turizm gelirlerine büyük darbe vurulabilir.

Saldırının zamanlaması kritik. İsrail iç politikası açısından Netanyahu hükümeti Knesset’te bir güven oylamasına tabi olacaktı. Saldır tam da güven oylamasının gününde geldi. Böylece Netanyahu hükümeti İsrail kamuoyunu kendi arkasına almayı başardı denilebilir.

İkincisi; İran ve ABD arasındaki Nükleer anlaşma görüşmesi pazar günü gerçekleşecekti. Trump yönetimi bu görüşmelere gölge düşmemesi için ciddi bir uğraş veriyordu ancak İsrail kendi önceliklerini gözeterek, oldubittiye getirerek bu saldırıyı gerçekleştirdi. Nitekim ABD yönetimi de saldırıdan haberdar olduklarını ancak karışmadıklarını birkaç vesile ile ifade etmek durumunda kaldı. İran’ın tepkisi ise saldırıyı İsrail yaptığı halde ABD’yi suçlamak ve nükleer görüşmelerden çekilmek oldu. Ancak bu görüşmeler pazar günü gerçekleşebilseydi bile kimse büyük bir başarı beklemiyordu. Çünkü ABD ve İran’ın konumları arasında aşılması oldukça güç farklar bulunuyor. ABD, İran’ın uranyum zenginleştirmekten vazgeçmesini ve barışçıl amaçlarla kullanmak istediği uranyumu dışarıdan almasını sağlayacak bir mekanizma önermişti. İran ise dışa bağımlı olmak yerine kendi uranyumunu üretmek için direniyordu.