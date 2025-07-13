“Zeytinlik Kanunu”nun kendisi ekoloji sorunu

Doğanay Tolunay - İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı

Kamuoyunda termik santrallerde kullanılacak kömür madenleri için zeytinliklerin taşınmasına olanak sağlayan kanun teklifi TBMM’de görüşülmeye başlandı. Geçtiğimiz hafta görüşmelere ara verilse de TBMM tatile girmeden Enerji Komisyonundan hızla geçtiği TBMM’de artık yasalaşma olasılığı bulunmakta. Kanun teklifinde sadece zeytinliklerin bulunmadığı gibi yenilenebilir enerjiden, ÇED süreçlerine, madencilikle ilgili ruhsat ve ÇED süreçlerinin kolaylaştırılmasından kritik ve stratejik madenlerle ilgili kararlar alabilecek bir kurul oluşturulmasına kadar pek çok konuda değişiklikler var. Bugüne kadarki mevzuat değişikliklerinin çoğunlukla doğa ve insanların aleyhine olması nedeniyle toplum söz konusu kanun teklifinden endişe duyuyor.

Torba kanun teklifini gerekçesinden başlayarak irdeleyecek olursak ilk etapta yenilenebilir enerjiyle ilgili olduğu düşünülebilir. Çünkü kanun gerekçesi, elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir enerjinin payının artırılması gerekliliğine dayandırılarak ÇED süreçlerinin kısaltılması gerektiği vurgusuyla başlıyor. Bunun için de 13 Mayıs 2024 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan Yenilenebilir Enerji ve İlgili Altyapı Projelerine Yönelik İzin Verilmesinin Hızlandırılmasına İlişkin Öneri ve Rehberlik Dokümanına atıf yapılarak “zaten AB’de de durum böyle” deniyor. İlginç olan şu ki yenilenebilir enerjiden bahsedilirken konu birdenbire İspanya ve Portekiz’de geçtiğimiz aylarda yaşanan elektrik kesintisi üzerinden kömürlü termik santrallere getiriliyor. Söz konusu elektrik kesintisinin nedenlerinin halen bilinmemesine rağmen yenilenebilir enerjinin tesislerindeki elektrik üretimlerinin suya, rüzgâra ve güneşe bağlı olması nedeniyle sürekliliği olmadığı ve kesintisiz ve güvenli elektrik üretimi için kömürlü termik santrallere ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. Buradan da madenciliğin GSYİH içindeki payının artırılması gerektiğine geçiliyor.

KÖMÜR ÇÖZÜM DEĞİL

Kanun teklifinin gerekçelerinin hatalı olduğu söylenebilir. 13 Mayıs 2024 tarihli Avrupa Komisyonu dokümanın izin süreleri kısaltılırken yenilenebilir enerji tesislerinin yer seçiminde dikkat edilecek hususlar sıralanmış örneğin. Deniz ve karalardaki korunan alanların korunmasına vurgu yapılmış. Yenilenebilir enerjinin kesintili elektrik ürettiği doğru ancak bunun çözümü kömürlü termik santral değil depolama sistemleridir. Diğer yandan kömür üretiminin İklim Kanununda da vurgulanan 2053 Net Sıfır Karbon Emisyon hedefiyle ne kadar örtüştüğü de soru işareti. İşin ilginç yanı ise enerji üretimi amaçlı kömür madenciliği için koordinat verilerek buralardaki zeytinliklerin taşınabilmesinin önünün açılması. İlgili madde ile sadece Muğla’daki 2 kömürlü termik santral için zeytinlikler taşınacak. “Zeytinler taşınabilir mi?” sorusu bir yana usul olarak hatalı, keza kişiye, kuruma ve zümreye özel kanun çıkarılamaz. Zeytinliklerin taşınmak istenmesi ise yeni bir mesele değil. 15 yıldır sayabildiğim kadarıyla 11 defa kömür için zeytinliklerin taşınması işin mevzuat değiştirilmeye çalışıldı. Taşımaya gelince 1 ya da 2 zeytin ağacı taşınabilir. Ama bunun için önce budama, kök terbiyesi gibi taşıma öncesi hazırlık yapılması, sonrasında ise toprak ve iklim koşullarının uygun olduğu yerler bulunması gerekir. Taşımadan sonra ise taşınan ağaçların yaşaması içinse yine sulama ve gübreleme gibi işlemler yapılmalıdır. Buna rağmen taşınan ağaçların yaşamaması olasılığı vardır, kurumasalar da 8-10 yıl zeytin verimi düşük olur. Peki, binlerce ağaç taşınır mı? Evet taşınır, ama çoğu ölür. Bu zeytinliklerin sahiplerinin nasıl geçineceği, onlarca köydeki köylülerin ne yapacağına ise değinilmiyor bile. Tam tersine stratejik veya kritik madenler ile yenilenebilir enerji kaynakları için acele kamulaştırma yapılabilmesine dair hükümler getiriyor.

Kanun teklifinde sadece zeytinlikler değil örneğin korunan alanlar, sulak alanlar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, Kıyı Kanununa göre korunması gerekli alanlar, 1. derece askerî yasak bölgeler gibi alanlar da madencilik faaliyetlerine konu edilebilir. Buralarda verilecek ruhsatlar için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) izin talebinde bulunması halinde önce üç ay görüş bekleneceği, görüş gelmezse ek olarak verilen bir aylık sürede de yine cevap gelmezse izin verilmiş sayılacağı teklifte yer alıyor. Bırakın izin için görüş sormayı buralarda ruhsat dahi verilememesi gerekir. Korunan alanlar ülke yüzölçümünün sadece %12’si kadardır ve biyolojik çeşitlilik için son derece önemli alanlardır.

YANAN ORMAN ALANLARI TESİS ALANLARINA DENK

Buradan ormanlara geçelim ormanlardan maden arama ve işletme için ayrı ayrı verilen izinler birleştiriliyor. Farklı çevresel etkileri olan arama ve işletme izinlerinde arama için izin verildiğinde işletme için de izin verilmiş sayılacak. Teklifle ormanlarda MAPEG’e bedel aranmaksızın izin verilmesi, izin alanında madencilik faaliyetlerine yönelik tasarruf yetkisinin MAPEG’e geçmesi de söz konusu. Peki ormanların ne kadarında maden ruhsatı verildi? Bununla ilgili bir bilgi yok. Ancak TEMA tarafından yapılan çalışmalardan illerin %50-90’nında maden ruhsatı verildiğini biliyoruz. Ormanlardaki insan faaliyetlerinin artması, madenler için açılan yol ve elektrik hatları yangın riskini artırılabilir. Ayrıca ormanlar karbon yutak alanlarıdır. Ülkemizde madencilik için ormanlardan yıllık ortalama olarak madenler için 10 bin, enerji tesisleri için de 12 bin hektar kadar izin verilmekte. Bu da yaklaşık yıllık yanan orman alanı miktarına eşit.

Kanun teklifiyle mera alanlarında yenilenebilir enerji tesisi kurulması kolaylaşıyor. Meralarda son yıllarda daha pek çok tesisin ve konutun yapımına izin veren mevzuat değişiklikleri olmuştu zaten. Zeytinliklerden sonra gıda üretimi için gerekli meraların da kaybedilmesinin gıda üretimine etkisi teklifte hiç değerlendirilememiş. Anlaşılan enerji arz güvenliği gıda güvencesi ve güvenliğinden üstün tutulmuş.

MADEN İZNİ ONAYLARI OTOMATİKLEŞECEK

Kanun teklifinin getirdiği bir yenilik de Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile izinler hakkında karar vermeye yetkili bakanlıkların bakanlarından oluşan bir kurul oluşturulması. Bu kurul IV. Grup madenler ile stratejik ve kritik madenlere dair alınması gereken izinlere ilişkin idareler arasında çıkmış ihtilafların giderilmesi amacıyla kurulsa da yapısı gereği korumacı yapıdaki Tarım ve Orman Bakanlığı gibi bakanlıkların maden izinlerine olumsuz görüş vermesi imkânsız hale gelecektir.

Teklifteki hükümler sadece tarım, orman ve mera alanlarını değil kültür varlıklarının da tehdit ediyor. Bir maden şirketi faaliyet gösterirken kültür varlığına rastlarsa ve bu nedenle maden ruhsatını Kültür ve Turizm Bakanlığı iptal ederse, bakanlık kendi bütçesinden maden şirketine tazminat ödeyecek. Bu düzenlemeye karşı ruhsatı veren ve bedelleri alan Enerji Bakanlığı neden ödemiyor ile Turizm Bakanlığının böyle tazminatları ödeyecek bir bütçesi var mıdır soruları da sorulmalı.