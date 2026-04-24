Zeytinlikler ve mera tehdit altında

Halil ERTUNÇ

İzmir'in Karaburun ilçesinde, Lodos Karaburun Elektrik Üretim A.Ş.'nin planladığı güneş enerji santralı (GES) projesine ilişkin imar planlarının iptali için dava açıldı. Daha önce yapılan bilirkişi raporunun ardından yapılan keşif, zeytinlik alanlar ve mera arazilerinin projeden nasıl etkileneceğini bir kez daha gündeme getirdi. Bölge halkı ve yaşam savunucuları, çevre ve tarım alanlarının korunması için hukuki sürecin sonuçlanmasını bekliyor.

Karaburun Yarımadası, Lodos Enerji’nin GES Projesi ile büyük tehdit altına giriyor. Proje, "zeytinlik alan", "doğal karakteri korunacak alan" ve "mera alanları" üzerinde yapılmak isteniyor. Çevreye zarar verme potansiyeli taşıyan bu projeye karşı, Küçükbahçe Muhtarlığı ve Yaylaköylü Mustafa Şenbahar, İzmir 7. İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, proje arazisindeki imar planlarının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep eden dava dosyasını incelemeye devam ediyor.

Daha önce yapılan bilirkişi raporunda, projedeki planların kamu yararına olmadığı vurgulanmıştı. Şimdi ise yapılan yeniden keşif, projeye karşı açılan davayı önemli bir noktaya taşıdı. Lodos Enerji’nin, Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporları kesinleşmeden alanda iş makineleriyle faaliyet göstermesi, yasal prosedürlere aykırı adım olarak değerlendirildi. Yurttaşlar, yargı sürecinin sonuçlanmasını beklerken, bu faaliyetlerin hukuka uygun olup olmadığı konusunda endişe taşıyor.

PROJEYE KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

Bilirkişi raporunun ardından, bölgedeki zeytinlikler ve mera alanları üzerinde yapılan çalışmalar, Karaburun halkının tepkisini artırdı. Daha önce Lodos Enerji tarafından 5 bin 647 adet zeytin ağacı sökülmüştü, ancak keşif öncesi, bu kez Mustafa Şenbahar’ın zeytinliklerinde tekrar söküm işlemi yapıldı. Bu durum, yerel halkın tepkisini daha da artırdı.

Küçükbahçe Muhtarı Gizem Tezel Dağdelen, yaptığı açıklamada, “Kadimden beri kullandığımız meralar, rüzgâr enerjisi santralları için tahsis edildi. Bu durum, hayvancılıkla uğraşan halkımızın hayvanlarının meraya erişimini engelliyor. Projeye karşı mücadelemiz devam edecek” dedi.

Karaburun Sivil İnisiyatif ise, proje için yapılan bilirkişi raporunun yaşamdan yana çıkmasını beklediklerine vurgu yaptı. İnisiyatiften yapılan açıklamada, “Bilirkişi raporunun, çevreyi ve tarımı koruyacak şekilde olacağına inanıyoruz. Projenin, zeytinlikler ve mera alanları üzerinde yaratacağı tahribatın önlenmesi için hukuki mücadelemiz sürecek” denildi.