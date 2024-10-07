Zihniyet karalamaları

Duruşmalarda fotoğraf ve film çekiminin yasak olduğu ülkelerde, resmi olarak görevlendirilmiş bir ressam, karakalem veya pastel boya kullanarak anın resmini çizer, teknik adıyla ‘karalama’ yapar. İngilizce yaygın adı ‘courtroom sketch’ olan bu uygulama bir süredir Türkiye’de de var; özellikle Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş duruşmalarından anımsıyoruz.

Bu yazıya eşlik eden, Fransız basınında kullanılmış bu karalama da onlardan biri. 17 Eylül 2024 tarihinde, Avignon Adliyesi’nde çizilmiş ve basına dağıtılmış.

Sol tarafta bir kadın görüyoruz. Ayakta duruyor, biraz çekingen, kaygılı bir ifadesi var.

Sağ tarafta ise, bir cam kabinde oturan bir adam görüyoruz. Adamın elinde bir mikrofon var, demek ki şu anda o konuşuyor. Arkasında iki polis var, demek ki bu adam sanık. Ama hem kadının duruşu, hem de adamın oturuşundaki rahatlık, sanki durum tam tersiymiş gibi, sanki adam değil de kadın sanıkmış gibi bir hava oluşturuyor.

Bu kadının adı, Giselle Pelicot. Bacak bacak üstüne atmış, rahat, en azından görsel düzeyde üstün görünen adam, Giselle’in kocası, Dominic Pelicot.

Bu yılın yaz aylarında polis, Dominic Pelicot’yu gizlice bir kadının videosunu çekerken yakaladı. Telefonu incelediklerinde korkunç bir gerçekle karşılaştılar: Telefonda, baygın ya da uyuyormuş gibi görünen bir kadına tecavüz eden farklı erkeklerin videoları vardı. Sonra videolardaki kadının Giselle olduğu anlaşıldı. Dominic, yıllar boyunca karısını kimyasal maddelerle bayıltmış, internetten bulduğu 26-74 yaş arası 80 kadar erkekle anlaşıp onların Giselle’e tecavüz etmesini sağlamış ve videolarını çekmişti.

Bu korkunç suçu işleyen Dominic Pelicot ve videolardan tespit edilip yakalanan 50 kişinin cezalandırılması için 3 Eylül’de dava açıldı. Bu resim, Dominic Pelicot’nun yargılandığı ilk duruşmayı gösteriyor. Şimdilik son duruşma, 28 Eylül’de yapıldı.

Karalamaya dönelim. Ressam bilerek mi öyle yaptı, yoksa o anın gerilimiyle hızla çizerken duygularını mı kağıda aktardı, bunu kendisiyle konuşmadan bilmek olanaksız; ama görüyorsunuz işte, Giselle’in uğradığı zulüm, duruşma salonunda da sürüyor.

Dominic Pelicot tüm suçlamaları kabul etmesine ve tüm kanıtlar ortada olmasına rağmen, savunma avukatları sanıkların düşük ceza almasını sağlamak için neredeyse Giselle’i suçlu göstermeye çalışıyorlar.

Böyle durumlarda tipik erkek-egemen bakış açısıyla, ‘kadının da istemiş olabileceğine, tecavüz edilmesini kabul ettiğine’ yönelik imalarda bulunulur. Bu öyle güçlü, öyle yerleşik bir bakış açısı ki, “Peki o saatte orada ne işi varmış?!”, “İyi ama o da böyle giyinmeseymiş!” gibi ilkel lafları Avrupa’nın göbeğinde bile duyabilirsiniz. Avignon Adalet Sarayı’ndaki duruşmada sanık avukatlarından biri, şöyle akıldışı, şöyle vicdan yoksunu bir söz söyleyebildi: “Tecavüz var, tecavüz var; eğer sanıklar tecavüz etme niyetiyle yapmadılarsa, bu tecavüz sayılmaz.”

Bu mahkeme resminde çaresiz bir ifadeyle karalanan kadın, dünyanın en basit gerçeğini bir kez daha söylemek zorunda kaldı: “Tecavüz tecavüzdür!”

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Eril zihniyetin resmini yapabilir misin Abidin?

BEYZASIZ BİR YIL

3,5 yıl boyunca kansere karşı birlikte mücadele ettik, ama 6 Ekim 2023’te yenildik. 7 Ekim’de İsrail’in Gazze katliamları başladı. İkisinin yasını birlikte tuttum. İkisinin de yarattığı karanlık ve boşluk bir yıldır hüküm sürüyor.

Bu iki olay bende öyle birleşti ki, bazen sanki Beyza ölmeseydi Gazze yıkımı da olmayacaktı gibi hissettiğim oluyor.

Birinden dönüş yok artık, ama diğerinin durdurulması umudumuz sürüyor.