Zirai donun yaraları sarıldı

BirGün EGE

Şubat ayında gerçekleşen zirai don olaylarından Muğla’da narenciye üretiminin yoğun olduğu Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçeleri etkilendi. Don sonrası tarım arazilerinde oluşan tahribatı azaltmak için üreticilere yönelik budama eğitimleri düzenlenirken, aynı zamanda don hasarını hafifletmeye yönelik özel bitki besleme ürünleri (gübre) dağıtıldı. Uzman ekipler tarafından sahada verilen budama eğitimleriyle üreticilerin don nedeniyle zarar gören ağaçlarına doğru müdahalede bulunmaları sağlanırken, dağıtılan gübre desteği ile bitkilerin toparlanma süreci hızlandırıldı.

3 farklı işlevi olan gübrenin içeriği ise, Sitokinin, kinin, deniz yosunu içeriğiyle; bitkideki don zararını bertaraf ederken, Çinko, bakır, molibden içeriğiyle zirai don sonrası çiçeklenmeyi tamir ediyor. Azot ise organik madde, deniz yosunu içeriğiyle tekrar yapraklanmayı teşvik ederek büyümeyi destekliyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Köyceğiz’de 672, Ortaca’da 64 ve Dalaman’da 59 kişi olmak üzere toplamda 795 zirai don mağduru narenciye üreticisine acil durum bitki besleme ürünü (gübre) desteği verdi. Bu sayede Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman’da zirai dondan zarar görmüş 10 bin 515 dekarlık narenciye bahçesinin tedavisi gerçekleşti.

Ağaçları zarar gören üretici Osman Uysal, “Büyükşehir Belediyesi’nin bize gönderdiği ziraat mühendisi ile birlikte incelemelerde bulunduk. Büyükşehir tarafından bize verilen ilaç ve gübrelerle uygulamamızı yaptık. Öncesinde dışarıdan gelen ziraat mühendisi arkadaşlar umudun olmadığını söylediler. Fakat Büyükşehir bize bir umut oldu, ağaçlarımız yeniden yeşerdi” dedi.

Fidelerinin yapılan uygulamalar sonucunda geliştiğini söyleyen üretici Tayfun Acar, “Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği zirai don eğitimlerine katıldım. Ekiplerle arazimize de geldik, bizlere yardımcı oldular. İlaç verdiler ve bu ilaçlar sayesinde fidelerimiz gelişti. Bizleri zor günümüzde yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanlığı’nda Ziraat Mühendisi Turgut Karagöz, “Zirai don eğitimlerimizi dondan en çok zarar gören Ortaca, Dalaman, Köyceğiz ilçelerinde gerçekleştirdik. Aynı zararı bir daha yaşamamak adına eğitimlerde dona karşı nasıl mücadele edilir bunları anlattık. Eğitimlerin ardından gübre ve ilaç desteğimiz oldu. Eğitime katılan 795 üreticimize 5 tona yakın gübre ve ilaç dağıttık.”

‘ÜRETEN BİR MUĞLA’

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, zirai don sonrası üreticilere verilen destekle ilgili yaptığı açıklamada, tarımsal üretimin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olduğuna dikkat çekti:

“Muğla, yalnızca turizmiyle değil, toprağından bereket fışkıran verimli ovalarıyla da bir üretim kentidir. Bu yüzden üreticimizin yaşadığı her zorluk, bizim de sorumluluğumuzdur. Şubat ayında yaşanan don felaketi sonrası bir an bile tereddüt etmeden ekiplerimizi sahaya gönderdik. Üreten bir Muğla, güçlü bir Türkiye demektir.”