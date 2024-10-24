Zirvede ezeli rekabet

Sultanlar Ligi’nde ilk 4 hafta tamamlandı ve geride bıraktığımız dönemde en çok akılda kalan Fenerbahçe’nin ligin net favorisi olduğu pozisyonunu sürdürmesi ile oynanan mücadele yoğunluğu az maçların sıklığıydı.

Ligin dördüncü haftasını geride bıraktık, hatta önümüzdeki cumartesi günü 5. hafta ve hemen ardından 29 Ekim Salı günü 6. hafta maçları oynanacak. Fenerbahçe, sezon başında Eczacıbaşı’nı 3-1 mağlup ederek kazandığı Şampiyonlar Kupası’nın ardından sezona da oldukça iyi girdi ve 4’te 4 yaparak, sayı averajıyla ligin zirvesine yerleşti. Fenerbahçe, antrenör değişikliğine rağmen ligin en oturmuş ve soru işaretleri en az kadrosuna sahip. Arina Fedorovtseva’nın şubat ayının başına kadar Çin’in Shanghai Bright Ubest takımında mücadele edecek olmasına rağmen, bu güç kaybını bir anlamda (sezoun ikinci bölümüne kadar) minimuma indirebilecek gelişmeler oldu. Bunlardan en önemlisi Ana Cristina’nın sezona çok iyi bir başlangıç yapmasıydı. Brezilyalı oyuncu hücum ve verimlilik yüzdelerinin her ikisinde de, ortalamada % 50’nin üzerine çıkabilen tek smaçör ve bu 2 istatistikte de, Vakıfbank’tan Markova’nın önünde ligin lideri durumunda. Tabii Markova’nın geride kalan maçlarda, sakatlıkların da etkisiyle, Ana Cristina’dan 2 kat daha fazla hücum ettiğini ekleyelim. Ana Cristina’nın yanı sıra, voleybola verdiği 2 yıllık aranın ardından parkelere dönen tecrübeli Bulgar smaçör Vasileva’nın ve sahada olduğu sürece Meliha’nın da yerinde katkılar verdiğini söyleyebiliriz. Vargas, Eda, (sezona çok iyi başlamasa da) Gizem ve Drca ise kaldıkları yerden devam ediyorlar. Fenerbahçeli voleybolcular birçok istatistikte ligin lideri durumundalar ya da zirveye ortaklar. Ana’dan yukarıda bahsetmiştik, Vargas da ligin en iyi hücum yüzdelerine sahip pasör çaprazı. Vuchkova en iyi hücum eden (% 75), Eda Erdem ise set başına en çok blok yapan (1.57) orta oyuncular durumundalar.

Fenerbahçe artık bu sezon, 10 yılı aşkın süredir hasretini çektiği Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna odaklanmalı ve eğer kadro istikrarı ile, formda oyuncularından aldığı gücü Arina döndüğünde daha üst seviyeye çıkarabilirse, 2023 yılında tüm voleybol dünyasını şoke eden, Imoco zaferini yineleyecek bir performansa ulaşabilir, zira Avrupa’nın zirvesine çıkmak istiyorlarsa er ya da geç onlarla karşılaşacaklar.

BONGAERTS’İN DOKUNUŞU

Suyun diğer yakasında, Galatasaray, herhalde en kayda değer çıkışı yapan takım oldu. Geçtiğimiz sezonun başında elinde gerçek bir pasör çaprazı dahi bulunmayan, sezon boyu pasör pozisyonunda sorunlar yaşayan takım, İlkin Aydın ile yenilenen sözleşme ile başlayarak takıma önemli takviyeler yaptı. Yasemin Güveli ve Alexia Carutasu’nun transferlerinin yanına çok iyi 2 Hollandalı oyuncu ekleyen Galatasaray lige 4’te 4 ile başladı, dahası oynadığı tüm resmi maçlarda set dahi vermedi ve 33’e 0’lık bir set serisi yakaladı. Burada en büyük pay şu ana kadar müthiş bir pasör performansı veren Britt Bongaerts’e ait. Köşe oyuncularını ne zaman oyuna sokup ne zaman dinlendireceğini bilen, top dağılımında büyük işler başaran Hollandalı oyuncu şimdiden gelecek sezon için de sözleşme imazalanması gerektiği konusunda net mesajlar vermeye başladı. Orta oyuncu Eline Timmerman ise ligin, Vuchkova’nın ardından en iyi hücum yüzdesine sahip ortası olurken, aynı zamanda set başı blokta da 4. sırada yer aldı. Kısacası Galatasaray için işler iyi gidiyor ve ilk 4 için iddialı olduklarını gösterdiler. Önümüzdeki 2 maç, Bahçelievler ve Fenerbahçe mücadeleleri, sezonun geri kalanı için daha net bir mesaj verecek.

THY’DE ALIŞILMIŞ İSTİKRARSIZLIK

Eczacıbaşı ve Vakıfbank ise sezona arayışlarla başladılar. Eczacıbaşı, büyük beklentiler ile transfer ettiği Kathryn Plummer’ın uzun süreli sakatlığı üzerine, Yaprak Erkek’in rotasyonda daha fazla süreler alması için planlar yapıldığı bir dönemde yine Tijana Boskovic’i destekleyecek bir oyuncu bulmakta zorlandı. Buna yeni transfer Dana Rettke’nin file önünde henüz beklenen blok performansını gösterememesi de eklenince (4 maçta 4 blok, ilk maç sonrasında son 3 maçta 8 touch) turuncu-beyazlılar 4’te 4 ile lige başlangıç yapsa da geçtiğimiz sezonki problemlerini henüz çözmüş görünmüyor. Vakıfbank’ta ise işler daha da karışık. 3-0’lık Galatasaray mağlubiyeti ile Cansu ve Derya’nın sakatlıkları, Guidetti’nin sezon başında çok hesaba katmadığı bir yabancı sınırı engelinin de önüne çıkmasını beraberinde getirdi. Vakıfbank bu sebeple, önemli bir transfer olarak görülen Yuan Xinyue’ye istediği kadar forma veremiyor.

Bu satırların yazılmasından bir gün önce, THY’de de ufak çaplı bir deprem yaşandı. Geçtiğimiz sezonun başında büyük umutlarla takımın başına getirilen antrenör Ze Roberto ve tecrübeli smaçör Neriman Özsoy salı günü oynanan Nilüfer Belediyespor mücadelesinde sahada yoktu. Bu 2 isimle yolların aniden ayrıldığı söylentileri dolaşıyor ve bu söylentilerin etrafında şekillenen birçok dedikodu var. Tabii bununla ilgili resmi açıklama geldiğinde daha net bir yorum yapabiliriz, fakat 15 ay önce Avrupa’nın 1 numarası olmayı hedefleyerek yola çıkan bir kulübün, 3 sezonda ikinci kez sezon ortasında hoca değişimi yaşayacak olması ve kadro yapılanmasında çok fazla eleştirilen hamleler yapması, kulüpteki voleybol aklının bir sağlıklı veya en azından istikrarlı kararlar almadığı yönünde sinyaller veriyor. THY henüz 8 yıllık bir kulüp, ancak bana göre yeni kulüplerin ilk yılları, bu tür sık değişimlerle değil daha istikrarlı kısa*orta ve uzun vadeli planlarla şekillendirilmeli.

Genel anlamda ligin tahmin edilenden daha az çekişmeli başladığını söyleyebiliriz. Her ne kadar Galatasaray, son 4 yıldır değişmeyen ilk 4’lüyü zorlayacak gibi görünse de, kendilerinden daha fazla şey beklenen Zerenspor, Beşiktaş ve henüz sezon başı form durumunu oturtamayan Kuzeyboru beklenenin bir veya birkaç seviye altındalar. 4. hafta çekişme ve kalite açısından çabuk unutulacak ve tekrarlanmamasını dileyeceğimiz bir hafta oldu.

İlk 4 haftanın en iyi 6’sını seçmeden önce son belieteceğimiz şey de sezon içi istatistiklerin sunumu ile ilgili. Bu sezon öncekilere göre maç içi istatistiklerde, yayıncılık açısından bir iyileşme var, fakat maç sonu istaitstik paylaşımı ile ilgili kullanılmaya başlanan yeni platformdaki sunumlarda büyük sıkıntılar var. İstatistikler yanlış, yayınlanması gecikmeli, menüler oldukça karışık, kullanıcı dostu olmaktan uzak ve zahmetli. Dahası, Şampiyonlar Kupası istiatistikleri hiçbir zaman yayınlanmadı ve voleybolseverler kendi imkanlarıyla tuttukları istatistiklere güvenmek zorunda kaldılar. Yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Akif Üstündağ Federasyonu’nun bu konulara ivedilikle el atmasını umuyoruz.

İLK 4 HAFTANIN EN İYİ 6’SI

Britt Bongaerts – Melissa Vargas

Ana Cristina – Bianka Buša

Eline Timmerman – Eda Erdem

Eylül Akarçeşme (L)