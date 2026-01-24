Zirvede tek başına

Dave Chappelle, Türkiye’de genellikle Netflix dönemiyle, yani bir nevi kültürel gecikmeyle keşfedildi. Chappelle’s Show’un DVD’lerinin elden ele gezdiği 2000’lerin o fırlama dehasından, zirvedeyken Güney Afrika’ya kaçtığı o ‘büyük kopuş’ (The Great Detachment) günlerine kadar her evresini takip edenler için The Unstoppable bir sürpriz değil; dehanın nihai formuna kavuştuğu bir zirve noktasıdır. Chappelle artık kahkahayı bir ödül gibi dağıtmıyor; onu toplumsal urları deşen bir neşter gibi kullanarak niteliksel bir sıçrama gerçekleştiriyor. Komediyi bir eğlence aracı olmaktan çıkarıp mutlak bir hakikat arayışına dönüştüren bu anlatı küratörlüğünü, onun dilini ilk günden beri anlayan bir tanık olarak kayda geçirmek artık bir zorunluluk.

GÜVENİLMEZ ANLATICI

Dave Chappelle izlemek artık komedi izlemek değil; kamusal bir alana çağrılmak. Kural net. Kendini iyi hissetmeye geldiysen yanlış yerdesin. The Unstoppable, stand-up’ın o güvenli şaka-kahkaha-onay döngüsünü reddediyor. Chappelle, seyirciyi kahkaha patlamalarıyla gevşetmek yerine, araya ağır ve tekinsiz sessizlikler koyuyor. Tempo bilerek yavaş. Çünkü hızlı söylenen zihne çarpar ve geçer; yavaş söylenen içeri girer, yerleşir, kalır. Chappelle’in asıl gücü burada. Sahneyi bir gösteri alanı gibi değil, bir yüzleşme alanı gibi kullanıyor. Lafını süslemiyor; seyirciyi de süslemiyor. İllüzyonu bizzat sahnede parçalıyor ve geriye, konforu bozan bir çıplaklık bırakıyor. Üstelik bunu bağırarak değil, sakince yapıyor. Yavaşlık da o yüzden önemli: Söz uzadığı için değil, etkisi büyüdüğü için.

Gösterinin yapısı, bir tür güvenilmez anlatıcı gibi çalışıyor. Chappelle önce seni belli bir yere yerleştiriyor; sonra o zemini altından çekiyor. Önemsiz gibi görünen bir detay, birkaç dakika sonra geri dönüp ahlaki bir teste dönüşüyor. Gülüşün, basit bir tepki olmaktan çıkıyor; bir işaret fişeğine dönüşüyor. Chappelle burada şunu yapıyor: Kahkahanın altına saklanan körlüğü gösteriyor. Onun ‘Büyük Kopuş’ (The Great Detachment) dediği bu hâl, bu gösteride daha da görünür.

İPTAL KÜLTÜRÜ

Dünyanın ondan beklediği uslu, öngörülebilir siyah komedyen rolünü sahnede paramparça ediyor. Suudi Arabistan’da sahne almanın, Amerika’nın boğucu iptal kültürü kıskacından daha özgür hissettirdiğini söylemesi ucuz bir kışkırtma değil; Batı’nın özgürlük vitrinine sert bir laf. Çünkü bu cümle tek başına şunu soruyor: Özgürlük dediğiniz şey, gerçekten özgürlük mü; yoksa korkunun başka bir biçimi mi? Gösterinin en ağır katmanı ise Sean Diddy Combs meselesinde açılıyor. Benim açımdan burası ayrıca sarsıcıydı. Çünkü geçen hafta 50 Cent imzalı mini seriyi izledikten sonra, bu dosyanın yalnızca magazin değil, endüstrinin içine gömülü bir karanlık olduğunu daha net hissetmiştim. Tam o hissin üstüne Chappelle, jenerikte Diddy’yle çekilmiş fotoğrafları dev ekrana yansıtıyor ve tek kişilik bir hafıza savaşı başlatıyor. Bu aklama değil; şahitlik. Hafızayı geri vermek. Burada ince bir çizgi var: Şahitlik ile meşrulaştırma arasındaki çizgi. Chappelle o çizgiyi tertemiz, konforlu bir yerde kurmuyor. Seyirciyi de rahatlatmıyor. Tam tersine, ona şu rahatsız edici gerçeği hatırlatıyor: Bu sistemin içinde herkesin eli bir şekilde kirleniyor. Sonra da o kirin üstünü bir anda kapatıp temizlenmiş gibi davranmak istiyoruz. Diddy’yi ilk siyah ağır sıklet şampiyonu Jack Johnson’la yan yana koyması da o yüzden önemli. Johnson, beyaz otoritenin sınırlarını zorladığı için linç edilmişti. Chappelle suçları aklamıyor; sistemin siyah ikonları önce yükseltip sonra nasıl çöpe attığını soğukkanlı bir kesinlikle gösteriyor. İkon yaratma hızımız kadar, ikonu yok etme iştahımızı da teşhir ediyor.

CHAPPELLE VE CEM YILMAZ

Chappelle’in dehası, izleyiciyi kahkahayla gevşettiği anda attığı dönüşte. Gülmeyi bir ödül gibi dağıtmıyor; bir tuzak gibi yerleştiriyor. Stand-up genellikle tek katmanlıdır: kur, vur, geç. Chappelle çok katmanlı kuruyor; tokadı senin eline veriyor. Sen gülmüştün ya… şimdi bak bakalım neye gülmüşsün. Bizde bu kulvara zeka ve hikâye anlatıcılığı açısından en yakın isim hâlâ Cem Yılmaz. Cem, sahne illüzyonunu ve gösteri estetiğini korumayı tercih eder ve seyirciyi o konforlu rüyanın içinde tutar. Şakayı performans matematiğiyle kurar, ritmi bilir, susuşu bilir. Seyirciyle bir sözleşme yapar. Ona, seni eğlendireceğim, der. Chappelle ise sözleşme yapmaz; seni masaya oturtur. Eğlenmek istiyorsan önce burada kalacaksın. Biri sahne kurar, diğeri mahkeme. Chappelle’in ligi başka. Çünkü komedisi artık sadece mizah değil; kamusal hafıza. Kim nereye bakıyor, neyi görmezden geliyor, hangi hikâye hangi gücü saklıyor… Bütün bunları kahkahanın içine gömüp sonra tek tek çıkarıyor. İyi tuzaklıyor. Kimi zaman sevimsiz, kimi zaman yeter artık dedirtecek kadar sert. Lig derken bunu somutlaştırayım: Jack Johnson odaklı uzun final anlatısı, gösterinin en iddialı bölümünü oluşturuyor. 1910’lardan 2024’e uzanan bir tarih koridoru açıyor; siyah ikonların yükseliş ve düşüş döngüsünü, farklı isimler üzerinden katman katman birbirine bağlıyor. Burada Chappelle’in dönüş hamlesi zirveye çıkıyor ve kamusal hafıza meselesi gerçekten ete kemiğe bürünüyor. Çünkü gösteri şunu söylüyor: Durdurulamaz olan kahramanlık değil. Durdurulamaz olan, gerçek.