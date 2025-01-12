Zor da olsa kazanan Aslan

İstanbul’da kritik viraj… Ligde yukarı sıraları hedefleyen Başakşehir, lider Galatasaray’ı ağırlıyor. En son çarşamba akşamı kupada buluşan iki ekip rövanşa hazırlanıyor. Nefesler tutulmuş, soğuk ve yağmurlu bir kış gününde Atilla Karaoğlan’ın ilk düdüğü bekleniyor.

Ev sahibi cephesinde sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda Çağdaş Atan’ın nasıl bir ilk 11 sahaya süreceği merak konusuydu. Defansta cezalı Ba’nın yerine beklendiği gibi Hamza başlarken, orta sahanın belkemikleri Berat’la Crespo’nun yerine Ömer Faruk’la Onur şans buluyordu. Atan, yıpratıcı savunma arkası koşularıyla rakipleri zorlayan Keny’yi tercih etmiş. Kupa maçında rotasyon yapmış Galatasaray karşısında iyi bir görüntü çizen Başakşehir’de gözler gol krallığında iddialı durumdaki Piatek’te olacak. Özellikle kenar ortalarında Polonyalı santrfor dört gün önce olduğu gibi sıkıntı yaratabilir. Bakalım Avrupa Kupaları yolunda mutlaka çıkışa geçmesi gereken Atan’ın öğrencileri, liderin bileğini bükebilecek mi...

Deplasman takımında sezonu kapatan Icardi’nin yanında orta sahanın maestrosu Sara eksik. Bu sezon sarı-kırmızılıları bir orkestra şefi gibi yöneten Sambacı’nın yerine son şampiyonlukta önemli katkısı bulunan Kerem Demirbay başlıyor. Bir süredir bekleneni veremeyen Almanya patentli futbolcunun silkinmesi gerekiyor. Hafta içi rotasyonu tercih eden Okan Buruk, ligde aslarını sahaya sürmüş. İlerideki Yunus-Mertens-Barış Alper- Osimhen dörtlüsü kâğıt üstünde çok şey vadediyor. Fakat orta sahanın göstereceği performans merak ediliyor. Son maçlarda biraz düşüşe geçen Torreira’nın vites artırması gerekiyor. Rakibin direkt oyununa karşı savunmanın ilk dakikadan ciddiyeti elden bırakması şart gözüküyor. Aslan’da hedef kazanıp deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmek.

İlk dakikalarda etkili olan ev sahibiydi. Uzun toplarla Keny ve Piatek’i buluşturan ev sahibi, Davidson ve Deniz Türüç’ün ters ayakla attığı uzun topları kovalıyordu. Sara’sız deplasman ekibi organize olmakta zorlanıyordu. Kartlar havada uçuşuyor; kalite bir türlü yükselmiyordu.

38’de Kerem’in kullandığı duran topta Abdülkerim kafayı vurmuş, Muhammed harika çıkarmıştı. 42’de Galatasaray öndeydi. Savunmadan çıkarken kaptırılan topta Osimhen, Barış Alper’e “al da at” demişti. Hemen akabinde Osimhen gole yaklaşıyordu. Uzatmalarda Başakşehir çok tehlikeli geliyor, Ömer Faruk’un şutunu kesen Abdülkerim bir manada devrenin skorunu ilan ediyordu. Soyunma odasına liderin üstünlüğüyle gidiliyordu. Bir şey Sanki netti; ikinci yarı kartlardan gollere her şeye gebeydi…

47’de Barış Alper’in soldan ortasına Osimhen istediği gibi dokunamıyordu. 51’de Keny savunmanın arkasına sarkıyor, Abdülkerim zamanında yetişiyordu. 53’te Başakşehir skoru eşitlemişti. Piatek Keny ortaklığı golü getirmişti. Polonyalı santrfor indirip defansın gerisine deparını atmış, Keny’nin nefis pasını tamamlamıştı. 59’da Aslan yine öndeydi. Barış Alper yerden köşeye iyi vurmuştu. Pozisyonun başında Osimhen’in topa müdahalesi çok tartışılacaktı. Birileri el, diğerleri doğal konum diyecekti.

Hemen akabinde Mertens’e hayır diyen Muhammed’di. 68’de ev sahibinin sağdan ortasında Torreira az kalsın kendi ağlarını havalandırıyordu. Onun ters vuruşunda meşin yuvarlak direkte patlamıştı. Atan kulübedeki tüm futbolcuları çimlere sürerken, Buruk zor değişiklik yapıyordu. Uzatmalarda Başakşehir bastırıyor, Galatasaray tüm gücüyle savunuyordu. Karaoğlan’ın son düdüğüyle üç puan yine liderin hanesine yazılıyordu.

Sekiz iç saha maçında yenilmeyen Başakşehir’in namağlubiyet serisi sonlandı. Bu kadar eksiğe rağmen Atan’ın planları daha iyi işledi. Keny-Piatek ikilisiyle rakiplerini bayağı zorlasalar da puanı alamadılar. 96 saat arayla verdikleri mücadele için onları tebrik etmeli, Galatasaray’a geçmeli… Sara’nın yokluğunda, takımda birçok şey eksilmiş gibiydi. Orada oynayan Demirbay varlık gösteremedi. Transfer döneminde belki bu görüntü başka bir hamleye takımı sürükleyecek. Attığı iki golle üç puanı getiren Barış Alper akşamın yıldızıydı. Ligin ilk yarısında rekor puan toplayan sarı-kırmızılılar, kazanma alışkanlığını sürdürdü. Şimdi takviyeler zamanı. Aksi takdirde Avrupa macerası umulandan çok daha erken bitebilir…