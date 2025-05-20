Zor tekeli ve meşruiyet meselesi

Prof. Dr. Ahmet ÖZER - Esenyurt Belediye Başkanı*

Devlet, literatürde genelde azınlığın çoğunluğu yönetmesi olarak tanımlanır ve önemli özelliği, toplumda zor tekeli kullanan tek meşru güç olmasıdır. Genel olarak baktığımızda üç devlet biçiminden söz edilebilir. Bunlar, Tanrı korkusu ve kutsal kurallara dayanan teokrasi; bir kişi ya da grubun zorba yönetimine dayanan diktatörlük ve halkın rızasına dayanan demokrasidir.

Çoğu kez demokrasi kisvesi altında sürdürülen bozulmuş rejimler de vardır. Yasaların zorlamasıyla juristokrasi, sermayenin zorlamasıyla oligarşi ya da atanmışların zorlamasıyla bürokratik devlet ve tek kişinin baskıcı hakimiyeti ile otokrasi yönetimleri de kendilerini genellikle demokrasi olarak lanse ederler. Bazen bunların hepsini bir arada demokrasi kisvesi altında kullanan rejimler de vardır.

Demokratik bir devleti, bürokratik ve otokratik bir devletten ayıran temel fark, denetlenebilirlik, hesap verilebilirlik ve şeffaflık ilkesidir. Bürokratik ve otokratik bir yönetimde kim ne yaparsa yanına kâr kalır; oysa demokratik devlet öyle değildir. Herkes ve her kurum hukuk sistemi tarafından denetlenir, yaptığının hesabını verir ve en önemlisi, demokrasi halkın rızasına dayanır.

BİR DEVLETİN DÖRT TEMEL DAYANAĞI

Bu minval üzere bir devletin dayandığı dört önemli temel kurum vardır. Bunlardan ikisi, devleti korumak için halkın vergileriyle kurulan ordu ve polis gücüdür. Diğerleri ise onları denetleyen hukuk kurumu ve nitelikli bir sürdürülebilirlik için gerekli olan eğitim kurumudur.

Ordu bir devletin dış güvenliğini, polis ise iç güvenliğini sağlar. Ordu sınırları koruyarak vatandaşların güven içinde işlerini yapmasına katkıda bulunurken, polis de içeride huzur ve sükûnu koruyarak vatandaşların sosyal barış içinde yaşamlarını idame ettirmesini sağlar. Bu iki güç, demokratik bir devletin hukuk temelinde meşru olarak kullandığı zor tekelinin araçlarına sahip kurumlardır.

ZOR TEKELİNİN HİKMETİ

Devlet bu tekeli kendini korumak, ayakta tutmak ve yaşatmak için kullanır. Fakat iş burada bitmiyor. Sorun da sorunsuzluk da burada ortaya çıkıyor. Demokratik devlet de bürokratik veya otoriter yönetim de bu noktada üçüncü bir gücün devreye girmesiyle ve kullanılma biçimiyle ortaya çıkar. Bu kurum, adaleti sağlayan hukuk kurumudur.

Bir hukuk kurumunun demokratik devletteki en önemli işlevi, devletin elindeki zor tekelinin kullanılma biçimini ve meşruluğunu denetlemektir. Hukuk, devletin elindeki zor tekelinin kullanılma biçiminin evrensel hukuka, insan haklarına ve millî iradenin belirlediği kanun ve nizamlara uygun mu değil mi, ona bakar, denetler ve gereğini yapar. Kısacası, devletin kaba kuvveti kullanma biçimi meşru mu değil mi, onu denetler.

Bugün en büyük sorun, bu denetimi yapması gereken hukukun tam tersine iktidarın bir baskı gücü hâline gelmesi, getirilmesidir. Bu yaşanan bir çeşit juristokrasidir.

Bugünkü şahsa matuf Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, tek adam rejimine dönüşmüştür.

Sistemin başındaki kişi yerine göre Cumhurbaşkanı, yerine göre parti genel başkanı, yerine göre ordu başkomutanı olabiliyor. Hangisi hangi durumda geçerli belli değil, hangisi kendi yararına ise o kullanılıyor. Bu da demokrasiyi sakatlayan, sistemi ise kilitleyen bir işlev görüyor. O nedenle bugün sistem tıkanmış durumda.

Oysa hukuk, bir arada huzur içinde yaşamanın ve en önemlisi ceberut devlet karşısında vatandaşı koruyan, vatandaşın en temel güvencesidir. Onun en önemli işlevi olan adalet ise kâinatın ruhudur. William Watson’un dediği gibi: “Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.”

Aksi takdirde devasa devlet aygıtı karşısında çok zayıf ve güçsüz kalan vatandaşı kim koruyacak? Ya da devleti ele geçiren kesim(ler)in/kişi(ler)in zor tekelini keyfî ve orantısız kullanmasını kim engelleyecek? Çünkü kimi zaman devlet yönetimini ele geçirenler bu zor tekelini halkın yararına değil, kendi siyasî çıkarları veya kişisel ikbal ve otoritesi için kullanabilirler. İşte orada en temel frenleyici unsur hukuktur. Bunun böyle olup olmadığını da gene hukuk sistemi denetler.

Hukuk, kendini yapan gücün de hukuktan üstün olmadığını hatırlatan; devletin ceberut bir yapıya dönüşmesini engelleyen; devletin usulsüz ve orantısız güç kullanılmasını sınırlayan; halkın kaynaklarının merkezi otorite tarafından doğru kullanılıp kullanılmadığını denetleyen yegâne güçtür.

Peki ya hukuk sistemi de bozulmuşsa, ele geçirilmişse, yansızlığını ve tarafsızlığını kaybetmişse? İşte bir toplum için asıl felaket o zaman başlar... Et kokarsa tuzlarsın ya, tuz kokarsa? Zira bir toplum için en büyük felaket, tarafsızlığını yitirmiş adalet ve adaletsiz güçtür.

KABA GÜCÜN MEŞRUİYET SORUNU

Demek ki bir demokratik devletin temel direkleri olan bu üç kurum, aynı zamanda ele geçirenlerin sopalarına da dönüşebilir. Kısacası devlet, bir toplumda meşru olarak kaba kuvveti kullanan tek yapı olarak, dış güvenliği sağlayan ordu ve iç güvenliği sağlayan polisle devletin varlığını korur. Kamu düzeninin huzur içinde sürmesini sağlar. Yargı ise devletin kaba kuvveti meşru olarak kullanıp kullanmadığını denetler. Yargının elinde silah olmadığı hâlde salahiyet bakımından bu iki kurumdan da üstündür. Demokrasilerde bu üç kurum ve mekanizma, birilerinin sopası değil; hak ve özgürlüklerin teminatıdır, güvencesidir.

Peki ya rejim demokrasi adı altında demokratik değilse? İşte o zaman devleti ele geçirenler meşruiyetlerini yitirir, zor tekelini keyfî ve şahsî kullanırlar. Yargı da ellerinde olduğu için denetlenmezler, böylece keyfîlik ve şahsîlik sürer gider. Şekil bakımından kurumlar vardır, varlıklarını sürdürüyor ama işleyişte işler hiç de öyle değildir. Böyle bir durumda ordu, polis ve yargı, devleti kontrol eden partinin ya da kişilerin otoritesini pekiştirerek sürdürmek için istismar edilirler. Oysa hukukun en büyük görevlerinden biri, iktidarın yaptıklarının hukuka uygun olup olmadığını denetlemektir. Bunu yapmıyor ve tam aksi bir istikamette seyrediyorsa, o zaman durum çok vahim demektir.

DEMOKRATİK DİRENME HAKKI

Tabii bu istismar dayanılmaz boyutlara vardığında bu kez evrensel hukukta yeri olan ve meşru olan halkın demokratik protesto ve direnme hakkı devreye girer. Yani halkın verdiği yetkiler istismar edilip, halkın kendisini koruyup kollaması için görevlendirdiği zor tekeli kendine dönmüşse, yetki verdiği kişiler görevlerini kötüye kullanıyorsa işte o zaman onlara karşı mücadelesi bir hak hâline gelir ve meşrudur.

Ülkenin ekonomik ve demokratik düzeyi ise eğitiminin kalitesi ile doğru orantılıdır. Bir ülkenin eğitimi nitelikliyse, demokrasisi ve kalkınması da nitelikli olur.

İş burada bitmiyor. Asıl mesele, eğitimi kimin denetleyeceği meselesinde düğümleniyor. Çünkü eğitimi denetleyen, ülkenin geleceğini denetler.

FETÖ darbe girişimini hatırlayın; yapanlar birden ortaya çıkmadılar. Orada yer alan generaller, emniyet müdürleri, valiler, hâkimler, savcılar 20-30 yıl önceden başlayarak cemaatin rehlei tedrisatından geçmiş olan kişilerdir. Ülkenin eğitim kurumlarını ele geçiren cemaatin okullarında yetişmiş, yurtlarında kalmış insanlardı. Kavga da burada başladı.

Demek ki bir ülkenin geleceği, o geleceğin nasıl olacağı, eğitimin nasıl olduğu ile yakından ilişkilidir.

BİR YANLIŞ BAŞKA BİR YANLIŞLA DÜZELTİLEMEZ

İktidar partisi AKP, FETÖ’nün darbeci “altın neslini” kazırken yerine kendisinin “dindar neslini” yetiştirmeyi açık açık söylüyor.

20 yıl sonra ortaya çıkacak olan kadroların demokrasiyi koruyup kollayacaklarının garantisi var mı?

Bir yanlış başka bir yanlışla düzeltilemez. Eğer böyle yapılırsa iş başka yere gider.

Polis ve ordu demokrasiden ziyade bir partiyi ya da bir lideri koruma kurumuna dönüşür. Öyle olursa demokrasiden bahsedilebilir mi?

SONUÇ

Sonuç olarak diyebiliriz ki; hukuk adalete dayanır, adalet ise gücünü toplumsal vicdandan alır. Toplumsal vicdanı rahatsız eden, sızlatan kararlar adaletli değilse, halkın vicdanında mahkûm olurlar.

Bunları da denetlemek için daha üst kurullar var. Bizim sistemimizde Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) var. HSK’ye düşen; anayasaya, yasaya ve hukuka aykırı olan uygulamaların ve yargı sisteminde sürüp giden keyfîliğin önüne geçmektir.

Muhalefetin bu konudaki görevi ise yapılan yanlışları takip ve teşhir etmek, hukukun üstünlüğünü sağlamak için gerekli girişimlerde bulunarak yerine getirilmesini sağlamaktır.

*Silivri 9 Nolu Cezaevi A Blok 11