Zorunlu eğitim hedefte: Her şey sermaye için

Nejla Doğan - Eğitimci

Zorunlu Eğitim Tartışmasıyla Amaçlanan Ne?

Sürekli altını çizdiğimiz üzere, İslamcı siyasetle neoliberal programın nasıl uyum içinde işlediğini görmek açısından AKP Türkiye’si önemli bir model oluşturuyor. Zorunlu eğitim tartışmasını da bu kapsamda değerlendirmek gerekiyor. Tartışmayı yürüten iki bloğa baktığımızda; birinin sermaye örgütleri, diğerinin de 1950’lerden beri sermayeyle kol kola yürümeyi görev bilen İslamcı örgütlenmeler, dernekler, vakıflar, sendikalar vs olduğunu görüyoruz. Tabii bu iki bloğun birbirine olan bağlılığı kadar emperyalizmle olan göbek bağını da not edip, eğitimle ilgili hayata geçirilen her bir adımın, aynı zamanda uluslararası kapitalist sistemde Türkiye’ye biçilen rolle ilişkili olduğunu görmemiz gerekiyor. Bu politik hat, her alanda olduğu gibi eğitimde de kamuculuğu, halkçılığı, hak temelli yurttaşlık politikalarını tamamen ortadan kaldıracak bir yol haritasını izliyor.

Zorunlu eğitimle ilgili sadece son birkaç ayda yapılan açıklamalara baktığımızda, hem bu çıkar ittifakını kimlerin oluşturduğunu hem de yol haritasının ne kadar planlı bir biçimde hayata geçirildiğini görüyoruz. Örneğin şubat ayında Maarif Platformu, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği, İstanbul Medeniyet Enstitüsü gibi İslamcı yapıların hazırladığı çalıştay raporunda lisenin zorunlu eğitim kapsamından çıkarılması istenmişti. Nisan ayında Eğitim-Bir-Sen genel sekreteri T. Yavuz, zorunlu lise eğitiminin gençlerin hayata atılmalarını, aile kurmalarını, çocuk sahibi olmalarını geciktirdiğini ileri sürmüştü. Geçen hafta MÜSİAD başkanı B. Özdemir, 12 yıllık kesintisiz eğitimin ülkeye faydası olmadığını, tüm bireyleri aynı kalıba soktuğunu, ara eleman bulamadıklarını, gençlerin işgücüne daha erken katılmasını sağlamak için zorunlu eğitim süresinin kısaltılması gerektiğini söyledi. Hemen ardından Eğitim-Bir-Sen başkanı A. Yalçın da kimlerle yapıldığını bilmediğimiz bir “saha çalışması”na dayanarak, zorunlu eğitimin son 4 yılının yeniden ele alınmasına dair bir talebin ortaya çıktığını, bu doğrultuda 2+2 ve 3+1 modellerinin uygulanabileceğini, böylece lise eğitiminin 2 ya da 3 yılla sınırlanabileceğini ifade etti.

Görünen o ki uzun süredir bir takvime bağlı olarak Şûra yapmayı rafa kaldıran MEB, böylesi önemli bir değişikliğe meşruiyet kazandırmak için tüm bu güdümlü tartışmaları da referans göstererek önümüzdeki aylarda 21. Milli Eğitim Şûrasını toplayacak ve zorunlu eğitim süresini kısaltmaya yönelik bir karar çıkarmaya çalışacak.

Şûra’dan böylesi bir kararın çıkması, bu çıkar ittifakı için oldukça önemli kazanımlar yaratacak. Birincisi, kamusal eğitimi “yük”, kamu okulundaki her bir öğrenciyi ve öğretmeni de “maliyet” olarak gören iktidarın eğitime ayırdığı kısıtlı bütçeyi daha da kısmasını sağlayacak. İkincisi, eğitim alma çağındaki çocukların önemli bir kısmı ucuz işgücü rezervine dahil edilmiş olacak. Üçüncüsü, dezavantajlı ve muhafazakâr ailelerdeki kız çocuklarının başta çocuk yaşta evlilik olmak üzere dinsel-geleneksel kadınlık rollerine ve bakım hizmetlerine hapsedilmesinin önü açılmış olacak. Ayrıca zorunlu eğitim süresinin giderek kısaltılması için de ilk eşik geçilmiş olacak.

Kısacası toplumu tebaalaştırmak isteyen saray rejimi, kendine köle arayan patronlar, tek derdi kadınları eve kapatmak olan gericiler, neoliberal politikaları dayatarak 7 yaşındaki çocuktan 70 yaşındaki emekliye kadar tüm Türkiye toplumunu karın tokluğuna çalışmak ile sefalet içinde ölmek arasında seçim yapmaya zorlayan Dünya Bankası, IMF gibi küresel örgütlenmeler kazanacak, toplumun geneli kaybedecek.

TOPLUM İÇİN NE TÜR SONUÇLAR YARATIR?

Elbette bu tablonun ilk kaybedeni yoksul çocuklar olacak. AKP’nin yıllardır istikrarlı biçimde uyguladığı özelleştirme, imam hatipleştirme ve mesleki eğitim politikaları, zaten yoksul çocukların akademik, nitelikli bilimsel eğitime erişmelerini olanaksız hale getirmişti. Diğer yandan emekçi nüfusun hızla yoksullaştırılması, ortaokul ve lise kademesindeki çocukları dahi aile bütçesine katkıda bulunmaya zorlamış, bu durum bir yandan öğrenciler arasında yarı zamanlı çalışmayı, devamsızlığı ve okul terkini artırırken, bir yandan da öğrencilerin bir kısmının MESEM’lere yönelmesine neden olmuştu.

MESEM’ler aracılığıyla çocuk işçiliğini yasalaştırıp yaygınlaştıran ve öğrencileri patronların kâr hırsına teslim eden MEB, şimdi de “sektöre entegre” fabrika içlerine açılacak okullarla çocuk işçiliğini daha da yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Ancak AKP iktidarının bu adımları da yeterli bulmadığını, bu nedenle zorunlu eğitim süresini kısaltarak, piyasadaki ucuz, güvencesiz, örgütsüz çocuk emeği rezervini genişletmeye çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla çocukların, öğrencilerin işçileştirilmesi, iktidar-sermaye işbirliği içerisinde bir devlet politikasına dönüştürülmüş durumda.

Bunun en önemli sonucu, düşük ücret politikalarıyla, güvencesizlikle, mezarda emeklilik koşullarıyla zaten mülksüzleştirilmiş olan emekçi sınıfların çocuklarının da daha en baştan işçileşmeye mahkûm edilerek sonsuz bir yoksulluk ve mülksüzlük döngüsüne hapsedilmesi. Giderek bir kast sistemine dönüşen bu eşitsiz yapı, İlkçağın köleci toplumundan ya da ortaçağın feodal ayrıcalıklar üzerine kurulu toplumundan farklı olmadığı gibi, eğitim politikaları açısından da nitelikli eğitimi yoksul çocuklar için erişilmez hale getirerek, bugünün kölelik sistemini inşa ediyor.

Bunların tümü elbette yoksul kız çocukları için de geçerli; ama bu tabloda, hele de bu yoksulluk koşullarında onların daha fazla sömürüye, daha fazla istismara ve baskıya maruz kalacağı yadsınamaz bir gerçeklik. Kaldı ki tablonun bir tarafında da zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasıyla erken yaşta evliliğe zorlanacak, dinsel sömürünün boyunduruğu altına alınacak, kamusal alandan soyutlanacak kız çocukları var. Bunun bir sonucu, özellikle muhafazakârlık baskısı altındaki kız çocuklarının kendilerine bir gelecek seçmelerinin olanaksızlaşması ise bir sonucu da kadınların hak ve kazanımlarının gittikçe geriletilmesinin sosyal zemininin yaratılması olacak.

Burada zorunlu eğitim süresinin kısaltılmasının öğretmenleri ilgilendiren boyutuna da değinmek gerekir. Bir yanda atama bekleyen, bir yanda özel sektörde kölece ücretlere çalıştırılan yüz binlerce öğretmen varken, bir de kamu okullarında norm fazlası haline gelmiş öğretmen kitlesi ortaya çıkacak. Norm fazlası öğretmenlerin varlığı, kamuya öğretmen alımını da engelleyecek. Dolayısıyla böylesi bir değişiklik, toplumun genel çıkarı, çocukların ve gençlerin üstün yararı feda edilerek, sadece oligarklaşmış bir avuç insanın çıkarına hizmet edecek.

NE YAPMALI?

İktidar ve yandaşları, henüz tarihi belirsiz olan 21. Milli Eğitim Şûrasına kadar 4 yıllık lise eğitiminin bir zaman kaybı olduğu, tüm bireyleri tek kalıba soktuğu, ara eleman ihtiyacını karşılamadığı, öğrencilerin-velilerin kendi tercihlerine uygun alternatif yolları seçme hakkından mahrum bırakıldığı gibi söylemleri propaganda malzemesi olarak kullanmaya devam edecekler ve değişiklik için toplumsal rıza yaratmaya çalışacaklar.

Ancak biz biliyoruz ki, bu propagandaların aksine, asıl AKP’nin eğitim politikaları tek tip insan yetiştirmekte; nitelikli bilimsel eğitime erişimin bir hak olmaktan çıkarılması, çocukların entelektüel potansiyelini baskılayıp, özgün gelişimini engellemektedir. Biliyoruz ki, çocuğun eğitimini ailesinin tercihlerine ve sosyoekonomik koşullarına bırakan kamu otoritesi, onu sermayeye ve gericiliğe teslim etmekte; özgürleşme olanaklarını ortadan kaldırmaktadır. Biliyoruz ki, toplumu kastlaştıran eğitim politikaları, toplumsal olanı parçalayan, uzlaşmaz çelişkiler yaratan, müşterekleri yok eden bir süreci inşa etmektedir. Biliyoruz ki sorun ara eleman bulamamak değil, kölece çalışan eleman bulamamaktır. Ve biliyoruz ki, nüfusunun bilişsel yetilerini kasıtlı olarak zayıflatan, eğitimle, bilimle, sanatla bağlarını koparan, yurttaşlık bilincini elinden alan bir rejim, mevcut dünya düzeninde paryalaşmış bir toplum yaratmanın ötesine gidemeyecektir.

Adım adım en temel yurttaşlık hakkını ortadan kaldıran, çocukların topyekûn işçileşmesinin önünü açan, kitleleri sonsuz cehalete hapseden bu kuralsızlıkla uzlaşmak elbette olanaklı değil. Üstelik bugün liseyi zorunlu eğitim kapsamından çıkaracak siyasi iradenin, yarın diğer kademelerde de bunu uygulaması işten bile değildir. Bu nedenle başta eğitim sendikaları ve veli dernekleri olmak üzere, tüm ilerici örgütlenmeler bir arada önce bu kuralsızlığa karşı mücadele edip, bu değişikliği engellemeli; sonra da yurttaşların çok büyük kısmı için herhangi bir insani değer üretmeyen eğitim sisteminin, tüm çocuklar için eşit, adil, aydınlanmacı koşullar yaratan bir sisteme dönüştürülmesinin yollarını aramalıdır.

“Gerçekten yaşamak yurttaş olmaktır, iştirak etmektir” der Gramsci. İyi bir eğitime erişebilmek de yurttaşlığın ve topluma eşit koşullarda iştirak etmenin ilk adımıdır. Belki de bu nedenle, uğruna mücadele edilebilecek en önemli değerdir.