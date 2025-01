Zuckerberg nasıl Cumhuriyetçi oldu?

Paris MARX

Yakın zamana kadar, Meta CEO’su Mark Zuckerberg’i düşündüğünüzde, muhtemelen dünyayı birbirine bağlama misyonu siyasi sistemleri altüst etmeye ve bilgi ortamımızı zehirlemeye dönüşen, et ve kemikten bir otomasyon akla gelirdi. Platformunun Donald Trump’ın 2016’da seçim kazanmasına yardımcı olduğu suçlaması bir dizi skandala yol açtı, bir başka milyarder tacını çalana dek. Temmuz 2023’te Zuckerberg’in muhalifleri yeni bir düşman buldukları için onu sineye çekebilecek durumdalardı. O ay, Meta giderek daha fazla sağcı ve komplocuyla dolan X/Twitter’a rakip olacak Threads’i uygulamaya koydu. Zuckerberg’in Twitter’ın yeni sahibinin kontrolünde yaşadığı sorunlardan avantaj sağlamak için giriştiği bu fırsatçı hamle, Elon Musk’ın eleştirmenleri tarafından, Meta’nın farklı olduğunu gösterecek bir siyasal hamle olarak yorumlandı. Bir anda teknoloji dünyasının en kötü itibarına sahip şirketlerinden biri liberal bir müttefik olarak görülmeye başlandı.

AYNI PARANIN İKİ YÜZÜ

Zuckerberg’in yeni hayranları onu Musk’ın tam aksi, daha iyi bir sosyal medya baronu olarak görmek istediler, her ne kadar tarih bu iki ismin aynı paranın iki yüzü olduğunu gösterse de. Milyarderler de bu sözde rekabete uyum sağlayıp fiziksel kavgaya girme fikrini ortaya attılar, robotik Zuckerberg savunma sporları tutkulusuna dönüştü. Silikon Vadisi’nin en nefret edilen şirket yöneticisi olduğu günler geride kalmış gibi görünüyordu. Ancak Zuckerberg hiçbir zaman Musk’tan nefret edenlerin olmasını istediği kişi olmadı. Kimileri açısından Zuckerberg’in yakın zamanda teyitçileri sepetleyip topluluk notlarına geçiş yapması nefret söylemine kapılarını açtı, çeşitlilikten ve trans kapsayıcı inisiyatiflerden vazgeçmesi ise bir ihanet olarak görüldü. Ancak Zuckerberg’in uzmanca hazırlanmış halkla ilişkiler kampanyasına ve imaj değişikliğine kanmayanlar açısından bu pek de sürpriz olmadı.

MARK’IN EVRİM ŞEMASI

Zuckerberg ringe çıkıp gerçeklerine maruz kalmadan önce yıllarını metaforik darbeler alarak geçirdi. Sağ tarafından muhafazakâr ifade özgürlüğünü baskılamakla suçlandı, ancak asıl denetleme baskısını Demokratlardan gördü, özellikle de 2021’de iktidara gelmelerinin ardından. Ancak bu siyasi motivasyonlu soruşturmalara yanıtı zaman içerisinde değişti. 2010’larda, Zuckerberg her ne kadar libertaryanizm Silikon Vadisi siyasetine egemen olsa da diğer birçok teknoloji lideri gibi toplumsal açıdan ilerici gözükmek istedi. Şirketi aleyhte bir anlatıyı desteklese de göç gibi meselelerde cesur konuşmalar yaptı ve bu tür davaları destekleyecek hayırsever çabalara girişti. Okulların özelleştirmesini desteklemek için büyük miktarlarda bağışta bulunarak henüz vizyona giren Social Network filminden dikkatleri uzaklaştırmak istedi. Siyasal baskı tırmanınca Zuckerberg, şirketi Facebook’un eleştirilere reaksiyon gösterdiğini kanıtlamak istedi. Ancak hiçbir zaman sorunun kökenine inmek istemedi, bunun bir sebebi de sözde muhafazakâr öfkeyi ciddiye almasıydı. Eğer sosyal medyada muhafazakârların sesi liberallerden daha fazla kısılıyorduysa, bunun sebebi yönetim tarafından fark edilen nefret söylemleri ve bağnaz görüşleri daha fazla dile getirmeleriydi. Ancak şirket bu gerçekliği kabul etmek istemedi.

HESAP VERMEKTEN KAÇIŞ

Zuckerberg’le ilgili eylül ayında New York Times’ta yayımlanan bir yazı, her ne kadar “siyasetle işi bitti” şeklinde verilse de siyasi yeniden hizalanmasındaki faktörlere dair önemli ipuçları sunuyor. Zuckerberg’in siyasal tepkilerden bıktığını ancak ilerici siyasetçilere daha fazla öfke duyduğunu ve hayırsever kurumunda kendisine artı sağlayabilecek sağcı figürleri daha fazla istihdam ettiğini anlatıyor. Zuckerberg’in sağa yönelmesi sürpriz sayılmaz. Son on yılda dünyanın en zengin üçüncü insanına dönüştü. Meta’da çeşitlilik inisiyatiflerini çabucak kesti ve şirketin daha “eril bir enerjiye” ihtiyacı olduğunu iddia ediyor. Zuckerberg eleştirilerden ve tehditlerden bıkmış durumda, bundan kurtulmak için de sağa yöneliyor. Zuckerberg’in arzu ettiği gelecek, kendisi gibi teknoloji milyarderlerinin şehre uzak teknoloji kampüsleri ve Hawaii’deki kapalı dünyasında hiçbir şeyden sorumlu tutulmadan ve eleştirilmeden oynamaya devam ederken geri kalanlara VR başlıklarının ya da Metaverse’in hayatlarını kurtaracağını söylemek. Silikon Vadisi’nin aşırı sağ ile ittifakı onlara teknolojinin dünyayı nasıl kurtaracağını vaaz verebilmeleri için biraz daha zaman verirken, herkes için yaşamı giderek daha fazla değersizleştirmeye devam ediyorlar.

Kaynak: Jacobin.com

Çeviren: Yusuf Tuna KOÇ