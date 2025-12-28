Zülfü Livaneli: Benim tek pusulam vicdandır

Gülşen İşeri

Türkiye’de bazı isimler vardır; yalnızca ürettikleriyle değil, taşıdıkları vicdan, kurdukları düşünsel bağlar ve zamana karşı aldıkları etik pozisyon ile konuşulurlar. Zülfü Livaneli, bu isimlerin başında gelir. Müzikten edebiyata, düşünceden toplumsal tanıklığa uzanan üretimi, onu yalnızca çok yönlü bir sanatçı değil; çağının sorularını omuzlayan, bu sorular karşısında söz almaktan kaçınmayan bir aydın olarak görünür kılar.

Onur Bilge Kula’nın kaleme aldığı Bir Rönesans İnsanı: Livaneli kitabı, tam da bu çok katmanlı kimliğe odaklanıyor. Kitap, Livaneli’nin müzik, edebiyat ve düşünce alanlarındaki üretimini felsefi ve estetik bir çerçevede ele alarak, bu üretimin dağılmayan; tersine birbirini besleyen bir bütünlük oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kula’nın kavramsal okuması, Livaneli’nin sanatçı kişiliğini yalnızca çok yönlülükle değil, etik sorumluluk, insancıl duruş ve toplumsal bilinçle birlikte düşünmeye davet ediyor.

Bu çalışma, Livaneli’yi “anlatmak”tan çok, onu okumayı öneriyor. Sanatın, vicdanın ve direnmenin bugün ne anlama geldiğini; bir sanatçının üretimiyle çağını nasıl kayda geçirdiğini ve bir düşünürün bu üretimi nasıl kavramsallaştırdığını aynı zeminde buluşturuyor. Okuru ise tek bir temel sorunun etrafında topluyor: Bugün hâlâ çok yönlü, sorumlu ve insancıl bir aydın olmak mümkün mü?

Bu soruların izini sürmek için, Bir Rönesans İnsanı: Livaneli kitabı vesilesiyle Zülfü Livaneli ve Onur Bilge Kula ile bir araya geldik; vicdandan sanata, estetikten etiğe uzanan geniş bir söyleşi gerçekleştirdik.

***

TÜRKİYE VEFASIZ BİR SEVGİLİYE BENZER

Onur Bilge Kula sizi "bir rönesans insanı" olarak tanımlıyor. Siz bu tanımı kendiniz için nasıl karşıladınız?

Bir insan kendisini böyle tanımlayamaz ama kültür insanları ve eleştirmenler bu değerlendirmeyi yapmışsa itiraz da edemez. Bu sözü benim için ilk kez UNESCO Genel Direktörü Prof. Federico Mayor söylemişti, sonra yabancı basında böyle anılır oldum. Kısaca, birden fazla disiplinde eser veren, çeşitli sanat dallarına uzanan insanlar için kullanılan bir tanım bu. 20. yüzyılın uzmanlaşma takıntısından önce Doğu ve Batı medeniyeti zaten bu tip insanlarla doluydu. Sadece rönesansa ait bir özellik değil. Kendimi kıyaslama çiğliğine düşmeden bir örnek vermem gerekirse; mesela Ömer Hayyam hem şair, hem gökbilimci hem de matematik alimiydi. Batı’da Lorca şair ve müzisyen, Nietzche filozof ve besteciydi, bence şairdi de.

"Rönesans insanı" sizce bir yetenek meselesi mi, yoksa bir sorumluluk mu?

Sorumluluk bazıları için geçerlidir. Bu tanıma giren insanlardaki temel tutku, ilgi duyduğu birkaç dalda eser vermektir. Abidin Dino harika bir örnek oluşturur buna. Ressam, filmci, yazar ve düşünür olarak eserler vermiştir. Bedri Rahmi de öyle.

Bugünün dünyasında böyle bir tanım hâlâ mümkün mü?

Hem de nasıl. İnsanlar artık 20. yüzyıldaki birçok kişi gibi tek boyutlu değil. Multimedya çağında birçok daldan anlamak zorunda. Bu çağ teknolojik bir Rönesanstır belki de.

Arka kapakta, sanat yolculuğunuz "bu topraklara adanmış bir ömür" olarak tanımlanıyor.

Sizce bir sanatçının yaşadığı topraklara borcu var mıdır?

Bir sözüm var biliyorsun. Türkiye vefasız bir sevgiliye benzer, sana hep ihanet eder ama sen onu sevmeye devam edersin. Evet bu ülke bana ve arkadaşlarıma iyi davranmadı. Çok çileli ve dikenli bir yolda yürümek zorunda kaldık ama hükümetleri eleştirsek bile ülkeye küsmedik. Ben bu toprağa bir bağlılık hissediyorum, sanatın kaynağının bu ülke olduğunu biliyorum. Ama bunu genelleştirerek herkesin böyle davranması beklenemez.

Eserleriniz Hegel, Thomas Mann ve Adorno gibi düşünürlerle birlikte okunuyor. Kendi üretiminizin böyle bir felsefi çerçevede ele alınması sizde nasıl bir duygu uyandırdı?

Değerli Onur Bilge hocanın böyle bir çalışma yapmasından memnun oldum elbette. Kendi takdiridir.

Hayatınız boyunca tehlikelerin gölgesinde yaşadığınız dönemler oldu. Bu riskler üretiminizi törpüledi mi, yoksa daha mı keskinleştirdi?

Tehlikeler ve baskılar üretimimi zenginleştirdi diyebilirim. Edebiyat ve müzik alanında hiç durmadan eser vermiş olmam belki de sesimi duyurma ihtiyacından kaynaklanan bir refleksti. Çünkü hep yalnızdım. Yüzlerce beste, onlarca kitap, binlerce yazı, hepsi zor şartlarda yaratıldı.

Sanatçının "doğruyu haykırması" sizce bugün hâlâ mümkün mü, yoksa bedeli artık çok mu ağır?

Bu karmaşık bir konu. Dünya o kadar manipülatif, o kadar karışık bir hale geldi ki popüler deyimle kimin eli kimin cebinde, kim sol gösterip sağ vuruyor, kimin gizli ajandası var; bunu anlamak çok zorlaştı. Bir sanatçı doğru bildiği düşünceyi haykırmalı elbette ama o düşüncenin sağlam temellere dayandığını bilebilmek için çalışmak ve anlamak gerekiyor. İnsan kolayca birilerinin aleti haline gelebilir. Militanlığı bu yüzden sevmem.

Kuşaktan kuşağa aktarılan bir üretiminiz var. Bu size neler hissettiriyor?

Bu beni en çok sevindiren durumlardan biri. Genç kuşakların 50 yıl önce yapılmış şarkıları Spotify’dan dinlemesi, coverlar yapması, özellikle de kitaplarımı okuması beni çok memnun ediyor. Herhalde bir sanatçının en çok isteyeceği şey de budur.

Geriye dönüp baktığınızda "keşke şuna daha çok ağırlık verseydim" dediğiniz bir alan var mı?

Bir ara iyi niyetle siyaset alanında da toplum için bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Bu konuda hem halktan hem siyasilerden büyük bir baskı vardı. Sonra ne yazık ki siyasetin kirli bir nehir gibi aktığını gördüm ve asıl işime geri döndüm. Dünyada da siyasete soyunan sanatçıların yaptığı budur.

Eserlerinizde sıkça karşılaştığımız "vicdan" duygusu bilinçli bir tercih mi, yoksa kaçınılmaz bir refleks mi?

Bu bir kişilik meselesi. Yazar olsun olmasın bazı insanların empati duygusu fazla gelişmiştir, bu da onları hangi gruptan olursa olsun bütün kurbanlarla dayanışmaya götürür. Benim hayatım da böyle geçti. 12 Mart kurbanları için ilk albümümü yaptığımda Ahmet Arif bunu ‘’hastalık derecesinde duyarlılık’’ olarak adlandırmıştı. ‘’Bir insan başka türlü bu şarkıları yapamaz diyordu.’’ Belki de haklıydı. Bir itirafta bulunayım: bugün de devam eden adaletsizliklerde, öldürülen kadınlar çocuklar, kaybedilenler, Cemile, Dilek Doğan, Aybüke öğretmen, Eren gibi kurbanlar için tek başıma gözyaşı döktüğümü bilirim.

Sanatçı tanık mıdır, müdahil midir? Siz kendinizi nereye koyarsınız?

Marquez’e romancı olarak niye siyasetle ilgilendiğini sormuşlardı. O da, ‘’Bu bana bağlı bir şey değil’’ demişti. ‘’bir gün kapın kapını çalınıyor ve insanlar senden bir şey istiyorlar.’’ Bizde de durum bu, Gazi Mahallesi’nde, ölüm oruçlarında, hak ihlallerinde müdahil olmamız gerekiyordu olduk. Birçok kez söylediğim gibi, yirmili yaşlarımda hapisteydim, yetmişli yaşlarımda hapishane önlerinde nöbette. Bir kader gibi.

Türkiye'de 'aydın' olmanın bedeli sizce yıllar içinde değişti mi?

Değişmedi. Bu ülke aydınlarına iyi davranmıyor, onlarla barışmıyor. Yönetimler muhalif aydınları bertaraf edilmesi gereken unsurlar olarak görüyor.

Sessiz kalmak ile konuşmak arasında kaldığınız anlar oldu mu? O anlarda neye kulak verdiniz?

Böyle durumlar oldu ama hükümet baskısından ya da kişisel endişeden değil. Yapacağınız açıklamaların genel olarak düzgün davranan insan ve hareketleri yaralaması kaygısından. Ezilen gruplarla ilgili hoş olmayan bir bilgi ve açıklama onlara zarar verir.

Bugünden geriye bakınca ödediğiniz bedellere değdiğini düşünüyor musunuz?

Benim tek pusulam vicdandır. O ne söylediyse yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Hiçbir iktidara yaslanmadım, hayatım boyunca muhalif oldum. Buna milletvekilli iken eleştirerek istifa ettiğim CHP dahil. Bedeli olsa da olmasa da böyle yaşamak zorundaydım. Çünkü yönetimlerin, grupların, basının saldırısına uğrayabilirim ama kendi iç değerlerime ters düşemem.

Son kitabınıza dair de sormak isterim. Kitapta sizi en çok düşündüren ya da duraksatan bölüm hangisiydi?

Son yazdığım romanda epey güçlük çektim. Bu da romanı genelleştirebilmek kendi yaşam öykümden ayırmak zorunda hissetmemden dolayı oldu. Kendi deneyimlerinden yola çıkarak bir roman yazmak zor bir iş. Örnek vermem gerekirse; Dostoyevski’nin. Ölüler Evinden Anılar kitabı roman mı, anı kitabı mı gerçekten? Kurgu ile gerçek nerede birleşiyor, nerede ayrışıyor. Bazen bunlar beni duraklattı.

Üretkenlik sizin için bir alışkanlık mı, bir ihtiyaç mı, yoksa bir direnme biçimi mi?

Müzikte ve edebiyatta bu kadar çok üretmenin sebebi bir ihtiyaçtan kaynaklanıyor. Kendini, düşüncelerini anlatma, duygularını paylaşma ihtiyacı. Bunun elbette bir direniş boyutu da var ama başarı ya da para kazanayım diye yaptığım bir iş olmadı hiç. Eğer ortada başarı olaarak değerlendirilen bir durum varsa bu bir yan üründür. Hiçbir bestemi başarıyı hedefleyerek yapmadım, hiçbir kitabımı da listebaşı olsun diye yazmadım. Belki de en güç anlaşılan yönüm bu. Ben gündemde kalmak, başarı kazanmak istemiyorum; sadece içimdeki isyanları, kaygıları, sevinçleri paylaşmaya ihtiyacım var. Hayatımın anlamı bu.

Yaş aldıkça ifade biçiminiz sadeleşti mi, derinleşti mi?

Lisedeyken denemelerini okuduğum Nurullah Ataç’ın bir sözü üzerinde çok düşünmüştüm. ‘’Süssüzlükten safi süs olmuş Japon vazoları’’ diyordu. Bu anlayışa sahibim. Bir çeşit, Hemingway’in buzdağı tekniği gibi. Buz dağının ucunu göstermek ama onun denizde yüzen bir buz parçası olmadığını, derinliği altındaki dağı sezdiren bir teknikle bunu yapmak. Eskiden bizim edebiyatımızda buna ‘’sehli-i mümteni’’ denirdi. Sanki herkes her an yazabilecekmiş gibi görünen ama derin, laf kalabalığına boğmadan olayı anlatmak. Postmodern edebiyata aykırı bir görüş bu. Psikolojiyi davranışlarla vermek. Kerem ile Aslı hikayesinde Kerem, Aslı’nın babasının dişçilik yaptığını öğrenir ve sırf sevdiğinin yüzünü görebilmek için gidip 32 sağlam dişini çektirir. Bundan daha şiddetli biçimde anlatılabilir mi aşk? Yunus Emre’de bu yalınlık doruğa ulaşır. Edebiyatta zor olanda böyle yazmaktır. Son dönemlerinde Picasso ve Matisse’in çocuk resimlerine yönelmesi gibi. Yalınlık, basitlik değildir.

Bugün genç bir Livaneli ile karşılaşsaydınız ona ne söylemek isterdiniz?

Genç Livaneli’ye ‘’Hayatının çok zor gececiğini bil. Bu kabileleşmiş ülkede hiçbir siyasi, aydın vs. kabile sana sahip çıkmayacak, sürekli hırpalayacaklar. Sana bir tek, bu ülkenin iyi insanları sahip çıkacak ama devam et. Zaten başka türlü yapma şansın yok’’ derdim.

***

Prof. Dr. Onur Bilge Kula: Ey insan, insanlaş, insancılaş!

“Vicdan” kavramı, insanı insan yapan niteliklerinden biridir. Ancak vicdan, güçsüzler için bir sığınma, güçlüler için bir bağışlama, hoşgörme olarak değerlendirilemez. Livaneli bu kavramı, insancılık ve tolerans kapsamında sanatsallaştırır.