Zürih 1 Mayıs Festivalinin gösterdikleri ve arayışlar

Serkan Simen

1980’den beri devam eden Zürih 1 Mayıs festivali, bu yıl da on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. 1 Mayıs yürüyüşü ve çeşitli etkinlikleri kapsayan üç günlük festival, 1982’den beri faaliyet gösteren Zürih 1 Mayıs Komitesi’nin neredeyse bir yıla yayılan hazırlık sürecinin ürünü olarak ortaya çıkıyor. Reformist sendikaların geri çekilmesine ve devlet baskısına rağmen sürekliliğini koruyan festival, yıllar süren mücadele sonucunda Zürih’teki 1 Mayıs’ın temel odağı haline geldi. Festival, yalnızca bir kutlama alanı değil, aynı zamanda disiplinli ve kolektif bir örgütlenme pratiğinin somut örneği olarak da öne çıkıyor. Bu yönüyle Zürih 1 Mayıs Komitesi ve festivali, yalnızca kültürel ve siyasal bir etkinlik değil, Avrupa’daki sol siyasal mücadele açısından da önemli bir deneyim ve örgütlenme laboratuvarı işlevi görüyor.

1 Mayıs festivali, 1980’de sendikaların klasik yürüyüş ve mitingleri sona erdirme kararına tepki olarak ortaya çıktı. Sendikalar Birliği’nin etkinlikleri yalnızca kapalı salon toplantılarıyla sınırlamak istemesi üzerine, sol partilerden, sendikalardan ve göçmen örgütlerinden devrimciler kendi bağımsız 1 Mayıs Komitesi’ni kurdu. 1982’de resmi dernek statüsü kazanan komite, bugün yaklaşık 60 örgütün eşit oy hakkıyla temsil edildiği kolektif bir yapı olarak çalışıyor; kararlar ise çoğu zaman uzun süren toplantılarda uzlaşmayla alınıyor. Festival kısa sürede yalnızca bir işçi bayramı değil, aynı zamanda çok kültürlü bir dayanışma alanına dönüştü.

Festivalin büyümesi beraberinde ciddi zorluklar da getirdi. Yaşanan devlet baskısı, polis müdahaleleri, basının marjinalize etme çabaları ve maddi riskler festivalin hafızasında önemli yer tuttu. Ancak buna rağmen çalışmaları gönüllü emeğine dayanan yapı ayakta kaldı; temizlikten gece nöbetine kadar her iş kolektif biçimde yürütüldü. Bugün festival, Avrupa’nın en büyük sol siyasal ve kültürel etkinliklerinden biri olmakla birlikte, hayatın birlikte örgütlendiği önemli bir pratiği var ediyor.

Her sene bir tema ve slogan belirleyen festival, bu sene İtalyan liman işçilerinin savaş karşıtı ve Filistin dayanışması amacıyla örgütledikleri grevin sloganı olan “Blocchiamo Tutto” (Her şeyi durduruyoruz)’u kullandı. Şehrin Kasernenareal meydanındaki iki büyük avluda gerçekleşen festival, konserlerin yanı sıra çocuk etkinlikleri, kültürel ve siyasal içerikli göçmen standları, dayanışma faaliyetleri, sergiler, konuşmalar ve film gösterimlerine sahne oldu. Etkinliğe yalnızca uzun yıllardır katılan kesimler değil, çevre şehirler ve komşu ülkelerden gelen ziyaretçiler de ilgi gösterdi. Festivale ilk kez katılanlar açısından, sosyo-ekonomik koşulların görece daha istikrarlı olduğu İsviçre’de böylesine kitlesel ve politik bir 1 Mayıs atmosferinin varlığı dikkat çekici ve olumlu bir şaşkınlık yarattı. Ayrıca etkinliğin, alışıldık dayanışma ağlarının ötesine geçerek ortak ve birleşik bir mücadele hattı oluşturabilmiş olması da öne çıkan gözlemler arasındaydı. Bununla birlikte, Türkiyeli grupların İsviçre ve Avrupa’daki yerel siyasal dinamiklere yönelik söz ve müdahale kapasitesinin görece sınırlı kalması, belirli ölçüde bir içe kapanma ve izolasyon eğilimini de beraberinde getiriyor. Bu sebeple hem festivalin hem de örgütlenme komitesinin yerel dinamikler ve gerçeklikler ile analiz edilip ileriye yönelik derslerin ve planlamaların da çıkarılması gerekiyor.

Bu anlamda etkinlik, Avrupa’da sol bir siyasal arayış ve etki alanı yaratma konusunda önemli bir yerde duruyor. Festivalin neredeyse yarım asra yaklaşan tarihine bakıldığında, en dikkat çekici unsurlardan biri ortaya koyduğu süreklilik, irade ve örgütlü ısrarda gizli. Reformist çizgilerle uzlaşmayan, göçmen hareketleriyle yalnızca sembolik değil, doğrudan alanda karşılık bulan ortak bir mücadele hattı kurmaya çalışan yaklaşım, 1 Mayıs Komitesi’nin temel siyasal karakterini yansıtıyor. Bu nedenle festivalin anlamı yalnızca birkaç günlük etkinlikten ibaret değil; aylar süren yoğun, planlı ve kolektif örgütlenme süreci, kendi başına siyasal bir hareketlilik yaratmakta ve etkinliğin etkisini festival alanının ötesine taşımakta.

Avrupa genelinde benzer etkinlikler, kampanyalar ve örgütlenmeler giderek daha fazla ağ ilişkileri üzerinden şekillenmekte. Yerel siyasal dinamiklerle göçmen hareketlerinin taşıdığı devrimci potansiyelin kesiştiği alanlarda, dayanışma ilişkileri kimi zaman savunmacı bir zeminin ötesine geçerek siyasal inisiyatif alan ve yön veren bir iradeye dönüşebiliyor. Zürih 1 Mayıs festivali de bu açıdan yalnızca yerel bir örnek değil, Avrupa’daki sol hareketin güncel yönelimlerini görünür kılan önemli bir siyasal laboratuvar niteliği taşımakta. Özellikle farklı geleneklerden gelen örgütlerin ortak sloganlar, ilkeler ve mücadele biçimleri etrafında bir araya gelebilmesi oldukça önemli.

1 Mayıs Komitesi’nin siyasal olarak kapsayıcı ve net çizgisi, kolektif görev dağılımına dayanan disiplinli bir örgütlenme anlayışıyla birleşiyor. Hazırlık sürecinden etkinliğin kendisine kadar kurulan dil, belirlenen ilkeler ve uygulanan kurallar festival alanında somut bir karşılık bulmakta. Süreç boyunca kurulan bireysel ve kurumsal ilişkiler ise zamanla daha kalıcı ağ yapılarına dönüşme potansiyeli taşıyor. Farklı ülkelerden ve siyasal geleneklerden hareketlerin aynı fiziksel alanda yan yana gelebilmesi, hem ortak bir Avrupa sol siyaset perspektifinin gelişmesine katkı sağlamakta hem de pratik siyasal reflekslerin oluşmasına zemin hazırlamakta. Bu yönleriyle Zürih 1 Mayıs’ı, örgütlenme biçimi ve yarattığı siyasal etki bakımından yerel sınırları aşan bir örnek teşkil etmekte.

Bu deneyimi yalnızca Zürih’le sınırlı düşünmemek, Avrupa genelinde sol bir arayış için taşıdığı anlamı tartışmak önemli. Ağ örgütlenmesi olarak tanımlanabilecek geniş ve cephesel yapılar kurmak; Avrupa’daki yerel öznelerle ilişkileri yalnızca dayanışma düzeyinde bırakmayıp gerçek bir mücadele ortaklığına dönüştürmeyi mümkün kılar. Bu anlamda Türkiyeli gruplar açısından Avrupa’da siyasal mücadelenin salt bir Türkiye temsiliyeti noktasında kalmaması, aynı şekilde de ilkesiz bir diaspora mücadelesi şeklinde dönüşmemesi gerekir. Etkin, kitlesel ve siyasal olarak iddialı bir örgütlenme hattının tartışılıp benimsenmesi, Avrupa’da teorik ve pratik bir atılım gerçekleştirmesinin önünü açabilir. Böyle bir yönelim ise devrimci siyasetin güncel koşullar içinde yeniden tanımlanmasına olanak sağlayacaktır.

Bu nedenle Zürih 1 Mayıs festivali ve benzeri çalışmalar, yalnızca başarılı tekil örnekler olarak değil, birleşik bir mücadele perspektifinin parçaları olarak değerlendirilmelidir. Avrupa’da solun ortak bir siyasal refleks, merkezi bir fikriyat ve etkili mücadele araçları geliştirebilmesi, bu tür deneyimlerin çoğaltılmasına, birbirleriyle ilişkilendirilmesine ve kalıcı ağ yapıları içinde ortaklaştırılmasına bağlıdır. Zürih 1 Mayıs Komitesi ve festivali de bu anlamda, Avrupa’da sol siyasetin yeniden düşünülmesi, tartışılması ve örgütlenmesi açısından önemli bir yön ve deneyim sunuyor.