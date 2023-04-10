Ali Murat Hamarat

Kupa Guardiola’ya yakıştı
Şampiyonlar Ligi’nde final zamanı… Bir yanda Manchester City, bir tarafta Inter. Bir yanda Balıkesirli bir aileden gelen İlkay Gündoğan, diğer...
Tartışmasız şampiyon!
Seyrantepe’de derbi zamanı… Bir tarafta şampiyon Galatasaray, diğer yanda takipçisi Fenerbahçe. Gazozuna bile oynasalar, kıyamet kopar bu ülkede. Türkiye’nin bütün...
Galiptir bu yolda mağlup
Kadıköy’de zorlu viraj… Şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe, Fraport Tav Antalyaspor’u ağırlıyor. Gözler sahada olacak, kulaklar Ankara’da. Malum...
Vodafone Park'tan çıkış yok
Günlerden Pazar, günlerden derbi! Futbolumuzun iki asırlık çınarı karşı karşıya… Fenerbahçe’ninn kazandığı haftada Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlıyor. Son düdükten sonra tabelada...
Kartal 10 kişiyle zafere uçtu
Türkiye’yi yasa boğan deprem sonucunda federasyonun ligden çekilen takımlarla aldığı karar hâlâ tartışıladursun, iki büyüğün buluşması Kulüpler Birliği’nde yapılan toplantının...
Kazanan tribün
Kadıköy’de erteleme maçı… Binlerce canımızı alan deprem yüzünden ertelenen Fenerbahçe- Arabam.com Konyaspor mücadelesiyle lige dönüyoruz. Hiç tadımız olmasa da yavaş...
Durdurulamaz!
İstanbul’da oldukça zorlu hava şartlarında lider Galatasaray, son şampiyon Trabzonspor’u ağırlıyor. Maç saatiyle birlikte kar yağışının şiddetinin artması beklenirken, oldukça...
Gergin maçta galip yok
Adana’da hafta içi mesaisinin en zorlu kapışmasındayız… Bir tarafta sahasında yenilmemiş ev sahibi Demirspor, öbür yanda Galatasaray kazandıktan sonra puan...
Kadıköy'de gol sağanağı
Kadıköy’de Pazar mesaisi… Bir tarafta şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, diğer yanda düşme hattında yer alan Kasımpaşa… Nefesler tutulmuş, ilk düdük bekleniyor....
Kara kartal seriye bağladı
Kayseri’de gündüz mesaisi… Bir tarafta ligde rahat bir konumda olan ev sahibi, diğer yanda Şenol Güneş idaresinde çıkışa geçmek isteyen...
Kartal seriye bağladı
Kayseri’de gündüz mesaisi… Bir tarafta ligde rahat bir konumda olan ev sahibi, diğer yanda Şenol Güneş idaresinde çıkışa geçmek isteyen...
Kanarya son nefeste
Ali Murat Hamarat Gaziantep’te kritik dönemeç… Bir tarafta zor bir sezon geçiren ev sahibi, diğer yanda derbide ezeli rakibine farklı...
Aslan kaleyi bir kez daha düşürdü
Kadıköy'de derbi günü! Bir tarafta ikinci Fenerbahçe, öbür yanda lider Galatasaray... Malum asırlık çınarlar gazozuna bile oynasa, ülkede kıyamet kopuyor;...
Lider sarsıldı ama yıkılmadı
Seyrantepe’de kritik dönemeç… Bir tarafta kazanıp tekrar liderlik koltuğuna oturmak isteyen Galatasaray, diğer yanda puan alıp geleceğe umutla bakmak isteyen...
Sivas'tan son nefeste 3 puan
Sivas’ta kritik dönemeç… Bir tarafta düşme hattında yer alan ev sahibi, bir yanda kazanıp tekrar liderlik koltuğuna oturmayı...
Lidere selam dur
Dünya Kupası arasından sonra Aslan, Seyrantepe’de görücüye çıkıyor. Kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak sarı-kırmızılılar, ligin dibindeki ekiplerden İstanbulspor’u ağırlıyor. Tribünleri dolduran...