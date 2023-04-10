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Ali Murat Hamarat
Kupa Guardiola’ya yakıştı
Şampiyonlar Ligi’nde final zamanı… Bir yanda Manchester City, bir tarafta Inter. Bir yanda Balıkesirli bir aileden gelen İlkay Gündoğan, diğer...
  • 11.06.2023 00:08
Tartışmasız şampiyon!
Seyrantepe’de derbi zamanı… Bir tarafta şampiyon Galatasaray, diğer yanda takipçisi Fenerbahçe. Gazozuna bile oynasalar, kıyamet kopar bu ülkede. Türkiye’nin bütün...
  • 04.06.2023 21:12
Galiptir bu yolda mağlup
Kadıköy’de zorlu viraj… Şampiyonluk yolunda hata yapma lüksü olmayan Fenerbahçe, Fraport Tav Antalyaspor’u ağırlıyor. Gözler sahada olacak, kulaklar Ankara’da. Malum...
  • 30.05.2023 22:13
Vodafone Park'tan çıkış yok
Günlerden Pazar, günlerden derbi! Futbolumuzun iki asırlık çınarı karşı karşıya… Fenerbahçe’ninn kazandığı haftada Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlıyor. Son düdükten sonra tabelada...
  • 30.04.2023 21:16
Kartal 10 kişiyle zafere uçtu
Türkiye’yi yasa boğan deprem sonucunda federasyonun ligden çekilen takımlarla aldığı karar hâlâ tartışıladursun, iki büyüğün buluşması Kulüpler Birliği’nde yapılan toplantının...
  • 02.04.2023 22:42
Kazanan tribün
Kadıköy’de erteleme maçı… Binlerce canımızı alan deprem yüzünden ertelenen Fenerbahçe- Arabam.com Konyaspor mücadelesiyle lige dönüyoruz. Hiç tadımız olmasa da yavaş...
  • 25.02.2023 21:16
Durdurulamaz!
İstanbul’da oldukça zorlu hava şartlarında lider Galatasaray, son şampiyon Trabzonspor’u ağırlıyor. Maç saatiyle birlikte kar yağışının şiddetinin artması beklenirken, oldukça...
  • 05.02.2023 21:27
Gergin maçta galip yok
Adana’da hafta içi mesaisinin en zorlu kapışmasındayız… Bir tarafta sahasında yenilmemiş ev sahibi Demirspor, öbür yanda Galatasaray kazandıktan sonra puan...
  • 02.02.2023 22:29
Kadıköy'de gol sağanağı
Kadıköy’de Pazar mesaisi… Bir tarafta şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe, diğer yanda düşme hattında yer alan Kasımpaşa… Nefesler tutulmuş, ilk düdük bekleniyor....
  • 29.01.2023 21:13
Kara kartal seriye bağladı
Kayseri’de gündüz mesaisi… Bir tarafta ligde rahat bir konumda olan ev sahibi, diğer yanda Şenol Güneş idaresinde çıkışa geçmek isteyen...
  • 23.01.2023 06:30
Kartal seriye bağladı
Kayseri’de gündüz mesaisi… Bir tarafta ligde rahat bir konumda olan ev sahibi, diğer yanda Şenol Güneş idaresinde çıkışa geçmek isteyen...
  • 22.01.2023 18:13
Kanarya son nefeste
Ali Murat Hamarat Gaziantep’te kritik dönemeç… Bir tarafta zor bir sezon geçiren ev sahibi, diğer yanda derbide ezeli rakibine farklı...
  • 15.01.2023 21:22
Aslan kaleyi bir kez daha düşürdü
Kadıköy'de derbi günü! Bir tarafta ikinci Fenerbahçe, öbür yanda lider Galatasaray... Malum asırlık çınarlar gazozuna bile oynasa, ülkede kıyamet kopuyor;...
  • 08.01.2023 21:29
Lider sarsıldı ama yıkılmadı
Seyrantepe’de kritik dönemeç… Bir tarafta kazanıp tekrar liderlik koltuğuna oturmak isteyen Galatasaray, diğer yanda puan alıp geleceğe umutla bakmak isteyen...
  • 04.01.2023 22:20
Sivas'tan son nefeste 3 puan
Sivas’ta kritik dönemeç… Bir tarafta düşme hattında yer alan ev sahibi, bir yanda kazanıp tekrar liderlik koltuğuna oturmayı...
  • 29.12.2022 20:08
Lidere selam dur
Dünya Kupası arasından sonra Aslan, Seyrantepe’de görücüye çıkıyor. Kazanırsa liderlik koltuğuna oturacak sarı-kırmızılılar, ligin dibindeki ekiplerden İstanbulspor’u ağırlıyor. Tribünleri dolduran...
  • 25.12.2022 21:13
Kanarya hata yapmadı
Kanarya hata yapmadı
  • 18.05.2023 22:18
Kanarya yarışta büyük yara aldı
Kanarya yarışta büyük yara aldı
  • 07.05.2023 21:18
Aslan
Aslan'a gümrük engeli
  • 23.04.2023 21:16
Fenerbahçe pes etmiyor
Fenerbahçe pes etmiyor
  • 19.04.2023 22:46
Aslan doludizgin
Aslan doludizgin
  • 14.04.2023 22:44
Kanarya zirveye tutundu
Kanarya zirveye tutundu
  • 10.04.2023 22:52
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