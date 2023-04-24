Ateş İlyas Başsoy
Kılıçdaroğlu’ndan ne beklenmeli?
Sanırım Kılıçdaroğlu dahil herkes “değişim şart” diyor. Ayrışma bu değişimin yerel seçimden önce mi yoksa sonra mı yapılması gerektiği konusunda....
14 Mayıs’ta bir mucize gerçekleşecek mi?
Başlığı okuyan CHP’li bir arkadaşım kolumu tuttu ve “Gerçekleşecek değil mi?” dedi umutla... Sanırım başlığı şu anda okuyan muhalif okurların...
Arazi
Bomboş bir arazide yürüyorsun ama galiba o kadar da boş değil. Her yerden çıtırtılar, garip sesler geliyor, belki de izleniyorsun....
A ve B’ye göre CB
İstanbul’da yaşayan, aynı gelir grubundaki iki çiftten aşağıdaki sözleri yorumlamalarını istedim. Selim ve Selime çifti A, Cem ve Cemile çifti...
Merhaba Dostlar
Bu hafta benim için yoğun geçti. Basılan ilk öykü kitabımdan tam 25 yıl sonra ikinci öykü kitabım bu...
Egemenlik kayıtsız şartsız altılı masanın mı?
Sevgili yazarım. Ben bir CHP seçmeniyim, ben de köşeni kiralamak istiyorum ama yazacaklarımı basabilir misin emin değilim. Bugünlerde kimse CHP...
Toyota
Siz hiç kan davası bitirme seremonisine katıldınız mı? Ben katıldım. Urfa Mardin arası diyeyim, tam yerini söylemeyeyim. Mecburi hizmetle bölgeye...
İstanbullu avukata göre
“Bir kızımız olsun, adı da Gülsün. Bütün acılarımız, bütün çabalarımız, Hayat boyu, gülsün diye çocuklarımız.” Aziz Nesin’in böyle bir şiiri...
Mardinli manava göre
“Hoş geldin komşu”… Farkında mısın sana yıllardır böyle hitab ederim. Sen de gözünü meyve sandıklarından ayırmadan “Hoşbulduk” der, sonra mevsimine...
Çözerse Kemal çözer
CHP’de tanıdığım fazla insan kalmadı ama CHP’li kedilerle muhabbetim aynen devam ediyor. Dersimli Deli Sarman, güya Kılıçdaroğlu’nun günlüğünü ele geçirmiş,...
Samsunlu bakkala göre
Beni tanıyanlar nasıl laik ve demokratik bir insan olduğumu bilir. Önümüzdeki seçimlerde bizim ittifak adayının en az 10 puan fark...
Ateşi taşımak
Lenin’in “Ne yapmalı?” sorusu, Çernişevski’nin “Nasıl yapmalı?” sorusuna karşı bir anımsatmaydı. Uzun yıllar sonra Moğollar “Bir şey yapmalı” sözünü dilimize...
Kılıçdaroğlu siyasetsiz seçmene ne söylüyor?
Siyasal iletişim kitaplarımda adımın altına “bir dost” ibaresi koyuyorum. Bir trol gibi değil, bir dost gibi; yıkmak için değil yapmak...
Kılışdar
Muhtar İbrahim “Oyunu kime vereceksin Himmet?” diye sordu. Kahveci Himmet Abi formundaydı: “Anana verecem, senin gibi evlat doğurduğu için” diye...
Bizsiz onlar
Erkek ve kadın masaya oturdular. Garson geldi ve siparişlerini sordu. Kadın ve erkek birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı, garsona yanıt vermediler, işaret...
Simgeler ve imgeler
Poliüretan nedir diye sorsanız uzmanları dışında kimse hakkında bir şey bilmez. (şimdiden uykunuz geldiyse, instagram videolarında olduğu gibi bir not...