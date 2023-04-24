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Ateş İlyas Başsoy

Ateş İlyas Başsoy

Kılıçdaroğlu’ndan ne beklenmeli?

Sanırım Kılıçdaroğlu dahil herkes “değişim şart” diyor. Ayrışma bu değişimin yerel seçimden önce mi yoksa sonra mı yapılması gerektiği konusunda....
  • 29.07.2023 06:00

14 Mayıs’ta bir mucize gerçekleşecek mi?

Başlığı okuyan CHP’li bir arkadaşım kolumu tuttu ve “Gerçekleşecek değil mi?” dedi umutla... Sanırım başlığı şu anda okuyan muhalif okurların...
  • 08.05.2023 06:30

Arazi

Bomboş bir arazide yürüyorsun ama galiba o kadar da boş değil. Her yerden çıtırtılar, garip sesler geliyor, belki de izleniyorsun....
  • 27.12.2022 06:30

A ve B’ye göre CB

İstanbul’da yaşayan, aynı gelir grubundaki iki çiftten aşağıdaki sözleri yorumlamalarını istedim. Selim ve Selime çifti A, Cem ve Cemile çifti...
  • 20.12.2022 06:30

Merhaba Dostlar

Bu hafta benim için yoğun geçti. Basılan ilk öykü kitabımdan tam 25 yıl sonra ikinci öykü kitabım bu...
  • 13.12.2022 06:30

Egemenlik kayıtsız şartsız altılı masanın mı?

Sevgili yazarım. Ben bir CHP seçmeniyim, ben de köşeni kiralamak istiyorum ama yazacaklarımı basabilir misin emin değilim. Bugünlerde kimse CHP...
  • 06.12.2022 06:30

Toyota

Siz hiç kan davası bitirme seremonisine katıldınız mı? Ben katıldım. Urfa Mardin arası diyeyim, tam yerini söylemeyeyim. Mecburi hizmetle bölgeye...
  • 29.11.2022 06:30

İstanbullu avukata göre

“Bir kızımız olsun, adı da Gülsün. Bütün acılarımız, bütün çabalarımız, Hayat boyu, gülsün diye çocuklarımız.” Aziz Nesin’in böyle bir şiiri...
  • 22.11.2022 06:30

Mardinli manava göre

“Hoş geldin komşu”… Farkında mısın sana yıllardır böyle hitab ederim. Sen de gözünü meyve sandıklarından ayırmadan “Hoşbulduk” der, sonra mevsimine...
  • 15.11.2022 06:30

Çözerse Kemal çözer

CHP’de tanıdığım fazla insan kalmadı ama CHP’li kedilerle muhabbetim aynen devam ediyor. Dersimli Deli Sarman, güya Kılıçdaroğlu’nun günlüğünü ele geçirmiş,...
  • 08.11.2022 06:30

Samsunlu bakkala göre

Beni tanıyanlar nasıl laik ve demokratik bir insan olduğumu bilir. Önümüzdeki seçimlerde bizim ittifak adayının en az 10 puan fark...
  • 01.11.2022 06:30

Ateşi taşımak

Lenin’in “Ne yapmalı?” sorusu, Çernişevski’nin “Nasıl yapmalı?” sorusuna karşı bir anımsatmaydı. Uzun yıllar sonra Moğollar “Bir şey yapmalı” sözünü dilimize...
  • 25.10.2022 06:30

Kılıçdaroğlu siyasetsiz seçmene ne söylüyor?

Siyasal iletişim kitaplarımda adımın altına “bir dost” ibaresi koyuyorum. Bir trol gibi değil, bir dost gibi; yıkmak için değil yapmak...
  • 18.10.2022 06:30

Kılışdar

Muhtar İbrahim “Oyunu kime vereceksin Himmet?” diye sordu. Kahveci Himmet Abi formundaydı: “Anana verecem, senin gibi evlat doğurduğu için” diye...
  • 11.10.2022 06:30

Bizsiz onlar

Erkek ve kadın masaya oturdular. Garson geldi ve siparişlerini sordu. Kadın ve erkek birbirlerinin gözlerine bakıyorlardı, garsona yanıt vermediler, işaret...
  • 04.10.2022 06:30

Simgeler ve imgeler

Poliüretan nedir diye sorsanız uzmanları dışında kimse hakkında bir şey bilmez. (şimdiden uykunuz geldiyse, instagram videolarında olduğu gibi bir not...
  • 27.09.2022 06:30
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