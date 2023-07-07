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Attila Aşut

Attila Aşut

yazievi@yahoo.com
Haber dili savrulunca…
Haber yazımı, gazeteciliğin abecesidir. Gelin görün ki genç meslektaşların bu gerekliliği tam olarak yerine getirdiklerini söyleyemem. Hatta haberciliğin olmazsa olmazı...
  • 08.07.2023 06:00
Hangisi Bitişik, Hangisi Ayrı?
Bileşik sözcükler konusunda çok yaygın bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. İçtenlikle söylemem gerekirse, TDK ve Dil Derneği’nin farklı yaklaşımlarından dolayı artık...
  • 01.07.2023 08:03
Davutoğlu’nun “Modalite”leri…
Haziran 2015 seçimlerinde AKP’nin Meclis çoğunluğunu yitirmesi üzerine ülkede koalisyon arayışları başlamıştı. O dönem AKP Genel Başkanı olarak muhalefetle hükümet kurma...
  • 24.06.2023 06:00
Uzun Bir Aradan Sonra…
Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba… Kısa bir süre için izin istemiştim sizden. Elde olmayan nedenlere hayli uzadı bu süre.  Oysa ben...
  • 17.06.2023 06:00
Kıbrıslı Türkler, çocukları için adalet arayışında
Türkiye’deki Maraş merkezli depremlerde en az 45 yurttaşını yitirmiş olan Kuzey Kıbrıs halkı, felaketin üçüncü haftasında yaralarını sarmaya...
  • 28.02.2023 06:30
Deprem korkusu Kıbrıs’ı da tedirgin etti
6 Şubat sabahı Adıyaman’daki depremde çoğu çocuk, 35 yurttaşını yitiren Kıbrıslı Türkler, henüz bu olayın şokunu atlatamamışken, dün akşam Hatay’da...
  • 21.02.2023 14:07
Kıbrıslılar yitirdiği çocuklarına ağlıyor
Deprem Kuzey Kıbrıs’ı da yasa boğdu. Özellikle Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmen ve öğrencilerinin...
  • 12.02.2023 06:30
"İthal müftü" Kıbrıs’ı karıştırdı!
Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Din İşleri Dairesi Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın, Gazimağusa Polatpaşa Camisi’ndeki bir seminerde, "Kadınlar, kocalarının...
  • 13.01.2023 15:23
Yaralı şiir
Şiirim yaralıdır Çünkü yaralıdır yurdum. Kınalı kuzularım -Kızlarım Oğullarım- Yaralıdır. Denizlerim kurudu Gemilerim battı Tayfalarım yaralıdır. Uzun yol yorgunuyum Söz...
  • 21.11.2022 06:30
Yanlışın Böylesi…
Geride bıraktığımız 7 Kasım, yayıncı kardeşimiz İlhan Erdost’un Mamak Askeri Cezaevi’nde dövülerek öldürülüşünün 42. yıldönümüydü. Ailesi ve dostları, her yıl...
  • 14.11.2022 06:30
Torunlarından “Âşık Veysel kitabı”
Türk halk şiirinin ve “âşık” geleneğinin son büyük temsilcisi Âşık Veysel, gelecek yıl tüm dünyada anılacak. Birleşmiş Milletler...
  • 13.11.2022 09:58
Dili Doğru Kullanmak…
Alper Erdik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü bitirmiş bir arkadaşımız. Şimdilerde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi görüyor. Çeşitli gazete,...
  • 07.11.2022 06:30
AKP’nin Gerçek “Vizyonu” ve “Misyonu”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaş basında günlerdir reklamı yapılan “2023 Vizyon Belgesi”ni Ankara’da düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı”nda açıkladı....
  • 31.10.2022 06:30
Cumhuriyet coşkusu tuvallerde
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin (BRHD) “Cumhuriyetin Zaferi” konulu resim sergisi, 24 Ekim akşamı Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde açıldı....
  • 26.10.2022 06:30
“Muhafazakâr Devrimciler”!
AKP iktidarında kurumların içi gibi kavramların içi de boşaltıldı. “Demokrasi”den “özgürlük”e, “reform”dan “milli irade”ye, “değişim”den “dönüşüm”e yeryüzünde ne kadar evrensel...
  • 24.10.2022 06:30
Yazıyoruz ama nasıl yazıyoruz?
Ahmet Tek adlı okurumuz, Orhan Pamuk’un yeni kitabıyla ilgili bir yazıdaki dil yanlışlarını paylaşmış bizimle. Ama öncelikle yazı başlıklarının hangi...
  • 17.10.2022 06:30
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