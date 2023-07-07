Attila Aşut

Haber dili savrulunca…
Haber yazımı, gazeteciliğin abecesidir. Gelin görün ki genç meslektaşların bu gerekliliği tam olarak yerine getirdiklerini söyleyemem. Hatta haberciliğin olmazsa olmazı...
Hangisi Bitişik, Hangisi Ayrı?
Bileşik sözcükler konusunda çok yaygın bir kafa karışıklığı yaşıyoruz. İçtenlikle söylemem gerekirse, TDK ve Dil Derneği’nin farklı yaklaşımlarından dolayı artık...
Davutoğlu’nun “Modalite”leri…
Haziran 2015 seçimlerinde AKP’nin Meclis çoğunluğunu yitirmesi üzerine ülkede koalisyon arayışları başlamıştı. O dönem AKP Genel Başkanı olarak muhalefetle hükümet kurma...
Uzun Bir Aradan Sonra…
Uzun bir aradan sonra yeniden merhaba… Kısa bir süre için izin istemiştim sizden. Elde olmayan nedenlere hayli uzadı bu süre. Oysa ben...
Kıbrıslı Türkler, çocukları için adalet arayışında
Türkiye’deki Maraş merkezli depremlerde en az 45 yurttaşını yitirmiş olan Kuzey Kıbrıs halkı, felaketin üçüncü haftasında yaralarını sarmaya...
Deprem korkusu Kıbrıs’ı da tedirgin etti
6 Şubat sabahı Adıyaman’daki depremde çoğu çocuk, 35 yurttaşını yitiren Kıbrıslı Türkler, henüz bu olayın şokunu atlatamamışken, dün akşam Hatay’da...
Kıbrıslılar yitirdiği çocuklarına ağlıyor
Deprem Kuzey Kıbrıs’ı da yasa boğdu. Özellikle Adıyaman’daki İsias Oteli’nin enkazı altında kalan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğretmen ve öğrencilerinin...
"İthal müftü" Kıbrıs’ı karıştırdı!
Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a Din İşleri Dairesi Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın, Gazimağusa Polatpaşa Camisi’ndeki bir seminerde, "Kadınlar, kocalarının...
Yaralı şiir
Şiirim yaralıdır Çünkü yaralıdır yurdum. Kınalı kuzularım -Kızlarım Oğullarım- Yaralıdır. Denizlerim kurudu Gemilerim battı Tayfalarım yaralıdır. Uzun yol yorgunuyum Söz...
Yanlışın Böylesi…
Geride bıraktığımız 7 Kasım, yayıncı kardeşimiz İlhan Erdost’un Mamak Askeri Cezaevi’nde dövülerek öldürülüşünün 42. yıldönümüydü. Ailesi ve dostları, her yıl...
Torunlarından “Âşık Veysel kitabı”
Türk halk şiirinin ve “âşık” geleneğinin son büyük temsilcisi Âşık Veysel, gelecek yıl tüm dünyada anılacak. Birleşmiş Milletler...
Dili Doğru Kullanmak…
Alper Erdik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nü bitirmiş bir arkadaşımız. Şimdilerde Radyo, Televizyon ve Sinema eğitimi görüyor. Çeşitli gazete,...
AKP’nin Gerçek “Vizyonu” ve “Misyonu”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yandaş basında günlerdir reklamı yapılan “2023 Vizyon Belgesi”ni Ankara’da düzenlenen ‘Türkiye Yüzyılı Tanıtım Toplantısı”nda açıkladı....
Cumhuriyet coşkusu tuvallerde
Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin (BRHD) “Cumhuriyetin Zaferi” konulu resim sergisi, 24 Ekim akşamı Ankara Zafer Çarşısı Sanat Galerisi’nde açıldı....
“Muhafazakâr Devrimciler”!
AKP iktidarında kurumların içi gibi kavramların içi de boşaltıldı. “Demokrasi”den “özgürlük”e, “reform”dan “milli irade”ye, “değişim”den “dönüşüm”e yeryüzünde ne kadar evrensel...
Yazıyoruz ama nasıl yazıyoruz?
Ahmet Tek adlı okurumuz, Orhan Pamuk’un yeni kitabıyla ilgili bir yazıdaki dil yanlışlarını paylaşmış bizimle. Ama öncelikle yazı başlıklarının hangi...