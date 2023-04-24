Aziz Çelik

Sağlık Bakanı’na soruyorum!
Üç haftadır yazılarımı yazamıyorum. Annemin ani hastalığı nedeniyle 15 gündür Rize, Giresun ve İstanbul arasında yollarda ve hastanelerdeydim. Bu süreçte...
Seçim sonrasının dolmayan tenceresi!
Seçimlere etki eden ekonomik sosyal etkenlerin bir bölümünü geçen haftaki “Boş tencere ve sandık” başlıklı yazımda ele almaya çalışmıştım. 2....
Boş tencere ve sandık!
Bu yazı 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmadan kaleme alındı. Dolayısıyla bu yazıyı ikinci tur seçim sonuçlarını görmeden yazıyorum. Elbette...
Bir yavru kedinin yazdırdığı mazeret!
Yok hayır! “Seçim sonuçları moralimi bozdu, bir süre yazamıyorum” mazereti değil bu. Tam tersine ümitvar bir seçim değerlendirmesi yazacaktım bugün....
14 Mayıs seçimlerine giderken: Asıl ‘bölünme’ ve ‘beka’ sorunu!
Seçimlere kısa bir süre kala TÜİK Gelir Dağılımı İstatistikleri 2022 Araştırma sonuçları 4 Mayıs 2023 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından yayımlanan...
Son yasaklı 1 Mayıs olsun!
Bugün 1 Mayıs, 1 Mayıs’ı Taksim’de 1 Mayıs meydanında kutlamak bu yıl da yasak. 1970’li yıllarda kitlesel 1 Mayıs kutlamalarının...
Dünden bugüne onca badireye rağmen 1 Mayıs geleneği
Yazı Dizisi - Sınıf ayağa kalkarken 1 mayısHazırlayan: Dilan ESEN Marksist tarihçi Eric Hobsbawm 1 Mayıs’ı Noel ve Yılbaşı dışındaki tüm diğer...
‘‘Kılıçdaroğlu SSK’yi batırdı’’ suçlamaları asılsız: SSK’yi savundu!
Cumhurbaşkanı adayı sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik asılsız ithamlardan biri “Kılıçdaroğlu SSK’yi batırdı” şeklindedir. Son yıllarda gündeme getirilen bu iddianın Cumhurbaşkanlığı...
Kamu işçisini ezdiler!
Türkiye’nin en büyük toplu pazarlığı olan ve sendikalara göre 700 bin civarında kamu işçisini ilgilendiren 2023 yılı Kamu Toplu İş...
Emekli aylıklarında dibe doğru yarış!
Emekli aylıklarının Hazine desteğiyle 7 bin 500 TL’ye tamamlanması süreci emeklilik sistemindeki çarpıklıkları ve vahim tabloyu bir kez daha gün...
Emekli önce bölündü sonra sefalette eşitlendi
Emekli aylıklarının 7 bin 500 TL’ye tamamlanması uygulaması bir yandan ciddi bir tuzak içeriyor öte yandan emeklilerin sefalette eşitlenmesi ve...
Depremi felakete dönüştüren bilimsizlik ve devletsizlik
6 Şubat 2023 depremi yakın Türkiye tarihinin en büyük felaketine dönüştü. Depremin hem insani kayıpları hem de yol...
AKP’nin büyük bölüşüm felaketi
TÜİK 2022 4. Çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini 28 Şubat 2023 tarihinde yayımladı. 2022 yılına ait...
EYT Yasası yeni sorunlar yaratacak: Emeklilikte adalet!
Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) yaşadığı 24 yıllık adaletsizlik ve mağduriyet oldukça geç ve eksik olsa da bir çözüme...
Tarih ve bilimin ışığında deprem: Büyük felaket önlenebilirdi!
“Her şey biliniyordu. Büyük felaket göz göre göre geldi. Tarih ve bilim bugün için yol göstericidir. 1939 ve...
Çare kamuculuk ve sosyal politikalarda!
Bilimsizlik, sosyal devletsizlik, kadercilik, plansızlık, piyasacılık, köşe dönmecilik yıktı. Bilim, sosyal devlet, sosyal politika, kamuculuk ve dayanışma yaraları...