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Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Barış İnce
Karşıdevrim süreci ve yoksullar için laiklik
Yaşar Kemal’in 2 Temmuz sonrası Madımak önünde yaptığı konuşmada söylediği, “Yakanları da lanetliyorum, yaktıranları da. Burada en büyük suç devletindir....
  • 02.07.2023 06:00
Bir yolcunun hikâyesi ve sıradan insanları dönüştüren faşizm
Almanya’da Hamburg şehrinde gezerken ilk dikkatimi çeken şey, evlerin önündeki kare şeklinde küçük sarı levhalar olmuştu. Iraklı bir arkadaşa, “bu...
  • 04.06.2023 10:38
Hikâye avcılığı
Kurmaca yazımı bir çeşit hikâye avcılığıdır. Bu avcılığı kendi duyular evrenimizden ve birikimimizden yola çıkarak yaparız. Av nesneleri ise sonsuzdur....
  • 21.05.2023 08:12
Geleceğe dönük fikirler ve bir çocuğun umutlu resmi
Çocuklarımızın gururla kutladığı üstelik tek bir millete değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayramımız var. Ne mutlu… Bu bayramın...
  • 23.04.2023 10:13
Seçimler, sorumluluk ve sol
Bu gazetenin sütunlarında uzunca bir süredir, seçimlerin ilk turda bitmesine dair sorumluluk çağrıları yaptık. Bu çağrıların muhataplarından birisi tüm eleştirilerimize...
  • 16.04.2023 09:18
Biz neyle uğraşıyoruz, siz nelerle
Halkımızın canı burnunda… Deprem sonrası üç gün ortada gözükmeyen yetkililer, önce bağırıp çağırarak, sonra tehditle, en son da...
  • 05.03.2023 09:05
İyiliği icat etmek
“Eğer dünya üzerinde ‘iyi’ yoksa onu icat etmek gerekir.” Tarihte iradenin rolünü anlatmak için yazılmış gibi bir söz…...
  • 08.01.2023 09:05
Dışarıdan içeriye mektuplar: Kıymet…
Sevgili dostlarım, Gazetemizde bu mektupları yazan diğer arkadaşlarımda da olduğunu düşündüğüm bir mahcubiyeti ziyadesiyle taşıyorum. Bunun nedeni...
  • 18.12.2022 07:22
Cumhuriyet: Sahiplenirken yeniden kurmak
Gücünü tanrıdan alan soya dayalı monarşi rejimlerini parçalayan burjuvazi önderliğindeki ulusçuluk hareketlerinin farklı bir halkası olan Anadolu devrimi,...
  • 18.09.2022 08:57
“Umudumuz Z kuşağı” ama “toplantılarda neden genç yok?”
Katıldığım bir dernek toplantısında, verimli bir sohbet sonunda, bir dostumuz, gençlerin AKP’yi devirmesini umduğunu fakat toplantılarda onları göremediğini söyledi. Sitemliydi…...
  • 19.06.2022 06:30
Aynı ruhla yeniden yola çıkmak...
"1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım.” Nutuk eserine Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle başlar. Kendi siyasi yolculuğunun da ülkenin kurtuluş...
  • 19.05.2022 06:30
Gezi: Ne bir nostalji ne bir yenilgi
Gezi davasında verilen, adalet duygusunu derinden sarsan kararlar pek çoğumuzda büyük bir üzüntü yaratırken, toplumun geniş kesiminde de...
  • 01.05.2022 08:53
‘Gerici’ye dair birkaç söz
Mürteci sözcüğü “Yeni düzene karşı direnen (kimse), gerici” olarak tanımlanırken, irtica da Arapçadaki “geri dönmek, iade etmek, talep...
  • 13.02.2022 09:14
Hurafe ve rant bu ülkenin gerçeği değil, urudur
Vedat Türkali yazın hayatımı etkileyen büyük bir romancıdır. Mücadele azmiyle, duruşuyla örnek bir aydındır. İnsanın biriyle kurduğu bağ...
  • 16.01.2022 09:23
Hakkınızı helal edin!
İnsanların birbirleri üzerindeki haklarını bağışlamayı ifade eden “helalleşme” kavramı son zamanlarda siyasetin ana konusu oldu. Burada ana muhalefet...
  • 26.11.2021 08:39
Tavşan kanı
Küçük bıçağıyla üç hamlede kabuklarından sıyırdı, leğene attı. Çıkan şıkırtı sesi para çuvalına düşen yeni teklikler gibiydi. Bu küçük kara...
  • 12.11.2021 06:57
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