Barış İnce

Karşıdevrim süreci ve yoksullar için laiklik
Yaşar Kemal’in 2 Temmuz sonrası Madımak önünde yaptığı konuşmada söylediği, “Yakanları da lanetliyorum, yaktıranları da. Burada en büyük suç devletindir....
Bir yolcunun hikâyesi ve sıradan insanları dönüştüren faşizm
Almanya’da Hamburg şehrinde gezerken ilk dikkatimi çeken şey, evlerin önündeki kare şeklinde küçük sarı levhalar olmuştu. Iraklı bir arkadaşa, “bu...
Hikâye avcılığı
Kurmaca yazımı bir çeşit hikâye avcılığıdır. Bu avcılığı kendi duyular evrenimizden ve birikimimizden yola çıkarak yaparız. Av nesneleri ise sonsuzdur....
Geleceğe dönük fikirler ve bir çocuğun umutlu resmi
Çocuklarımızın gururla kutladığı üstelik tek bir millete değil, tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayramımız var. Ne mutlu… Bu bayramın...
Seçimler, sorumluluk ve sol
Bu gazetenin sütunlarında uzunca bir süredir, seçimlerin ilk turda bitmesine dair sorumluluk çağrıları yaptık. Bu çağrıların muhataplarından birisi tüm eleştirilerimize...
Biz neyle uğraşıyoruz, siz nelerle
Halkımızın canı burnunda… Deprem sonrası üç gün ortada gözükmeyen yetkililer, önce bağırıp çağırarak, sonra tehditle, en son da...
İyiliği icat etmek
“Eğer dünya üzerinde ‘iyi’ yoksa onu icat etmek gerekir.” Tarihte iradenin rolünü anlatmak için yazılmış gibi bir söz…...
Dışarıdan içeriye mektuplar: Kıymet…
Sevgili dostlarım, Gazetemizde bu mektupları yazan diğer arkadaşlarımda da olduğunu düşündüğüm bir mahcubiyeti ziyadesiyle taşıyorum. Bunun nedeni...
Cumhuriyet: Sahiplenirken yeniden kurmak
Gücünü tanrıdan alan soya dayalı monarşi rejimlerini parçalayan burjuvazi önderliğindeki ulusçuluk hareketlerinin farklı bir halkası olan Anadolu devrimi,...
“Umudumuz Z kuşağı” ama “toplantılarda neden genç yok?”
Katıldığım bir dernek toplantısında, verimli bir sohbet sonunda, bir dostumuz, gençlerin AKP’yi devirmesini umduğunu fakat toplantılarda onları göremediğini söyledi. Sitemliydi…...
Aynı ruhla yeniden yola çıkmak...
"1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım.” Nutuk eserine Mustafa Kemal Atatürk bu sözlerle başlar. Kendi siyasi yolculuğunun da ülkenin kurtuluş...
Gezi: Ne bir nostalji ne bir yenilgi
Gezi davasında verilen, adalet duygusunu derinden sarsan kararlar pek çoğumuzda büyük bir üzüntü yaratırken, toplumun geniş kesiminde de...
‘Gerici’ye dair birkaç söz
Mürteci sözcüğü “Yeni düzene karşı direnen (kimse), gerici” olarak tanımlanırken, irtica da Arapçadaki “geri dönmek, iade etmek, talep...
Hurafe ve rant bu ülkenin gerçeği değil, urudur
Vedat Türkali yazın hayatımı etkileyen büyük bir romancıdır. Mücadele azmiyle, duruşuyla örnek bir aydındır. İnsanın biriyle kurduğu bağ...
Hakkınızı helal edin!
İnsanların birbirleri üzerindeki haklarını bağışlamayı ifade eden “helalleşme” kavramı son zamanlarda siyasetin ana konusu oldu. Burada ana muhalefet...
Tavşan kanı
Küçük bıçağıyla üç hamlede kabuklarından sıyırdı, leğene attı. Çıkan şıkırtı sesi para çuvalına düşen yeni teklikler gibiydi. Bu küçük kara...