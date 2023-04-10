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Bayazıt İlhan
Acınası köksüzlüğümüz
Pek çok örneği var. Heinrich Schliemann Truva’yı baştanbaşa kazıp içindeki hazineleri götürürken, Bergama Zeus Sunağı parça parça Berlin’e taşınırken seyreden...
  • 07.07.2023 06:00
Bir meclis, örgütlenme ve mücadele çağrısı
Bir seçim daha geride kaldı. Pek çok yönden antidemokratik süreçlerin şekillendirdiği bir iktidar yapısı Türkiye’yi beş yıl daha yönetecek. Yerel...
  • 23.06.2023 06:00
Seçimlerde gündemi belirleyebilmek
Türkiye’nin kritik seçimlerini mevcut iktidar önde bitirdi. Nedenleri tartışılıyor. Seçimler öncesiyle ve seçim günüyle, pek çok antidemokratik özellik gösterdi. YSK ve...
  • 09.06.2023 06:00
Hekimler demokrasiye ve bilime çağırıyor
Türkiye tarihinde bir ilki ve pek çok yönden en kritik seçimi önümüzdeki pazar günü yapacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. Şakası...
  • 26.05.2023 06:30
Haydi, sağlık için sandığa
Türkiye’nin seçimine iki gün kaldı. Yıllardır sağlık ve yaşam hakkı için mücadele veriyoruz. Hekimler ve sağlık emekçileri emeklerinin değerinin bilindiği, laik,...
  • 12.05.2023 06:30
Çernobil’in yıldönümünde nükleer yakıt müjdesi
Kulağa tuhaf geliyor, değil mi? Dünya tarihinin gördüğü en büyük nükleer kaza olan Çernobil faciasının 37’nci yıl dönümü. Ölen, hastalanan,...
  • 28.04.2023 06:30
İktidarın seçim beyannamesinde sağlık
Bu hafta başında törenle açıklanan Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 Seçim Beyannamesi “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” başlığını taşıyor. Bazı...
  • 14.04.2023 06:30
Seçimlere giderken sağlık
Türkiye her yönüyle önemli bir seçime gidiyor. Bir seçimle, hele böyle ne kadar demokratik olduğu tartışmalı seçimle ülkenin kaderinin belirlenmesi...
  • 31.03.2023 06:30
Depremler, seller ve “Tıp Bayramı”
Hekimler yıllardır 14 Martları bayram olarak yaşamayı unuttular, sorunları anlatmakla geçiriyorlar, ama bu yıl gibisi hiç olmadı. Sağlık...
  • 17.03.2023 06:30
Depremler ve memleket halleri
Depremler ülkemizi ve Suriye’yi sarstı, çok canımız gitti. Acımız tarifsiz, sonrasında yıllarca sürecek etkileri olacağını da görebiliyoruz. Dünya...
  • 03.03.2023 06:30
‘Sıfırıncı dakikaya’ hazırmışız
“Türkiye Afet Müdahale Sistemini kurduk. Türkiye Afet Müdahale Planı ile “sıfırıncı dakikaya hazırlıklı” olabilmek için tüm kamu, sivil,...
  • 17.02.2023 06:30
Mutabakat Metni’nde sağlık
Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Pazartesi kamuoyu ile paylaşıldı. İttifakı oluşturan altı parti metinde yer alan somut hedef, politika...
  • 03.02.2023 06:30
Pandemiyi yok saymak çözüm mü?
Türkiye aylardır pandemiyle mücadeleyi rafa kaldırdı. Hastalık yok gibi davranıyoruz, çünkü insanlara o mesaj verildi. Bir zamanların her yere yazılan...
  • 20.01.2023 06:30
Kurak Günler’de mesleki bağımsızlık
Yaşadığımız günler kurak ve sıkıntılı. Memleketin sorunları ağırlaşmış durumda. Kurak Günler filmi hepimizin yaşamını kuşatan bu ortamda bizleri düşünmeye, tartışmaya,...
  • 06.01.2023 06:30
2023’e girerken sağlık
Sağlıkta eşitsizlikler tüm dünyada belirgin sorun olmaya devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte sağlık sistemi, ekonomik, siyasal, toplumsal...
  • 23.12.2022 06:30
TTB hekimlerindir
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu ülkenin temsil değeri en yüksek hekim örgütüdür. Gücünü hekimlerden, meslekten alır. Her türlü...
  • 09.12.2022 06:30
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