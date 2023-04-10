Bayazıt İlhan

Acınası köksüzlüğümüz
Pek çok örneği var. Heinrich Schliemann Truva’yı baştanbaşa kazıp içindeki hazineleri götürürken, Bergama Zeus Sunağı parça parça Berlin’e taşınırken seyreden...
Bir meclis, örgütlenme ve mücadele çağrısı
Bir seçim daha geride kaldı. Pek çok yönden antidemokratik süreçlerin şekillendirdiği bir iktidar yapısı Türkiye’yi beş yıl daha yönetecek. Yerel...
Seçimlerde gündemi belirleyebilmek
Türkiye’nin kritik seçimlerini mevcut iktidar önde bitirdi. Nedenleri tartışılıyor. Seçimler öncesiyle ve seçim günüyle, pek çok antidemokratik özellik gösterdi. YSK ve...
Hekimler demokrasiye ve bilime çağırıyor
Türkiye tarihinde bir ilki ve pek çok yönden en kritik seçimi önümüzdeki pazar günü yapacağız. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu. Şakası...
Haydi, sağlık için sandığa
Türkiye’nin seçimine iki gün kaldı. Yıllardır sağlık ve yaşam hakkı için mücadele veriyoruz. Hekimler ve sağlık emekçileri emeklerinin değerinin bilindiği, laik,...
Çernobil’in yıldönümünde nükleer yakıt müjdesi
Kulağa tuhaf geliyor, değil mi? Dünya tarihinin gördüğü en büyük nükleer kaza olan Çernobil faciasının 37’nci yıl dönümü. Ölen, hastalanan,...
İktidarın seçim beyannamesinde sağlık
Bu hafta başında törenle açıklanan Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 Seçim Beyannamesi “Türkiye Yüzyılı İçin Doğru Adımlar” başlığını taşıyor. Bazı...
Seçimlere giderken sağlık
Türkiye her yönüyle önemli bir seçime gidiyor. Bir seçimle, hele böyle ne kadar demokratik olduğu tartışmalı seçimle ülkenin kaderinin belirlenmesi...
Depremler, seller ve “Tıp Bayramı”
Hekimler yıllardır 14 Martları bayram olarak yaşamayı unuttular, sorunları anlatmakla geçiriyorlar, ama bu yıl gibisi hiç olmadı. Sağlık...
Depremler ve memleket halleri
Depremler ülkemizi ve Suriye’yi sarstı, çok canımız gitti. Acımız tarifsiz, sonrasında yıllarca sürecek etkileri olacağını da görebiliyoruz. Dünya...
‘Sıfırıncı dakikaya’ hazırmışız
“Türkiye Afet Müdahale Sistemini kurduk. Türkiye Afet Müdahale Planı ile “sıfırıncı dakikaya hazırlıklı” olabilmek için tüm kamu, sivil,...
Mutabakat Metni’nde sağlık
Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Pazartesi kamuoyu ile paylaşıldı. İttifakı oluşturan altı parti metinde yer alan somut hedef, politika...
Pandemiyi yok saymak çözüm mü?
Türkiye aylardır pandemiyle mücadeleyi rafa kaldırdı. Hastalık yok gibi davranıyoruz, çünkü insanlara o mesaj verildi. Bir zamanların her yere yazılan...
Kurak Günler’de mesleki bağımsızlık
Yaşadığımız günler kurak ve sıkıntılı. Memleketin sorunları ağırlaşmış durumda. Kurak Günler filmi hepimizin yaşamını kuşatan bu ortamda bizleri düşünmeye, tartışmaya,...
2023’e girerken sağlık
Sağlıkta eşitsizlikler tüm dünyada belirgin sorun olmaya devam ediyor. Hem ulusal hem de uluslararası ölçekte sağlık sistemi, ekonomik, siyasal, toplumsal...
TTB hekimlerindir
Türk Tabipleri Birliği (TTB), bu ülkenin temsil değeri en yüksek hekim örgütüdür. Gücünü hekimlerden, meslekten alır. Her türlü...