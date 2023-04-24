Berkant Gültekin

Fetullahçıların mirası: Dizi görünümlü itibar suikastı
İktidar, seçimlerin ardından baskılara kaldığı yerden devam ediyor. Devlet taarruzunun son hedefi olan gazetemiz yazarlarından ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni...
Erdoğan muhalefetten razı
Seçim bitti ama iktidarın sokak korkusu biteceğe benzemiyor. Şimdilerde muhaliflerin sözleri bağlamından koparılarak sokak korkusunu toplumda canlı tutma amacıyla özel...
İsimlerden daha önemli bir konu var
Seçimlerin ardından siyasetin temel gündemi CHP oldu. İktidar değiştirilemeyince parti içinde “değişim” talebi dillendirilmeye başlandı. Böyle bir tartışmanın alevlenmesi son...
Av mevsimi başladı
Erdoğan, seçimden önce muhalefeti yabancı finans merkezlerinin, faiz lobilerinin ve tefecilerin güdümünde olmakla suçluyor, terörle işbirliği yapıp ülke aleyhine faaliyet...
Muhalefeti kim kurtarabilir, Erdoğan’ı kim yenebilir?
Aylardır heyecan ve umutla beklenen Mayıs 2023 seçimleri, Türkiye’de iktidarı değiştirecek sonuçları doğuramadı. Erdoğan koltuğunu, Cumhur İttifakı da Meclis’teki gücünü...
Babala’nın yüzleştirdiği gerçekler
İki hafta çabuk geçti. 14 Mayıs akşamı muhalif kesimlerde oluşan moral bozukluğu, yarın yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi yerini yeniden...
28 Mayıs’taki esas soru
28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine gelmeden önce kısaca bu seçime ışık tutacak geçmiş kırılmaları hatırlayalım. Türkiye, AKP iktidarı döneminde...
İkinci tur hesapları: Zor ama imkansız değil
14 Mayıs’taki seçim sonuçları muhalif kamuoyunu ciddi bir moral bozukluğuna sürükledi. Seçim öncesi pek çok araştırma şirketi Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın en...
Perde kapanıyor!
Yarın Cumhuriyet tarihinin en hayati seçimine gidiyoruz. Herkes nefesini tuttu, bir an önce 15 Mayıs sabahına uyanmayı, hırpalayıcı bir dönemin...
Bağımlılık sizin karakterinizdir
Günlerden 6 Mayıs. Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele eden devrimciler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 51 yıl önce bugün...
Bozdağ’ın ödü patlıyor
2012 yılında Fetullahçı çetenin düzenlediği ‘Türkçe Olimpiyatları’nda “Ben bu okullara husumet beslemeyi ibadet sayanlara bir kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun,...
“Düşman” konuştu, ezber bozuldu
Türkiye’de 1960’lı yıllara kadar kırsalda yaşayan Alevilerin bu dönemden sonra kent hayatına dahil olması ve sol düşünceler etrafında politikleşmesi, sağ...
Onun arabası var, güzel mi güzel
“Müthiş bir duygu ya. Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu. Bir de Porş kullanan vardı. İstanbul’da camı...
Uzlaşı yoksa yapılması gereken belli
Seçimlere dört nala gidiyoruz. Siyasetin gündemi hızlı akıyor. Yarın milletvekili aday listeleri YSK’ye sunulacak ve 14 Mayıs seçimlerinin en kritik...
İnce’nin ‘Memleket’ meselesi
Partisinin genel merkezinde kendisini ziyaret eden Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Muharrem İnce, “Hoş geldiniz, güle güle” diyerek uğurladı....
Türkiye için daha beteri olamaz
Seçime 50 gün kaldı. Neredeyse AKP Genel Merkezi’nin camına “İttifak ortağı aranıyor” diye ilan asılacakken Cumhur İttifakı’na bir parti daha...