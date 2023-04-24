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Berkant Gültekin

Berkant Gültekin

berkantgultekin@birgun.net
Fetullahçıların mirası: Dizi görünümlü itibar suikastı
İktidar, seçimlerin ardından baskılara kaldığı yerden devam ediyor. Devlet taarruzunun son hedefi olan gazetemiz yazarlarından ve TELE1 Genel Yayın Yönetmeni...
  • 08.07.2023 06:00
Erdoğan muhalefetten razı
Seçim bitti ama iktidarın sokak korkusu biteceğe benzemiyor. Şimdilerde muhaliflerin sözleri bağlamından koparılarak sokak korkusunu toplumda canlı tutma amacıyla özel...
  • 24.06.2023 06:00
İsimlerden daha önemli bir konu var
Seçimlerin ardından siyasetin temel gündemi CHP oldu. İktidar değiştirilemeyince parti içinde “değişim” talebi dillendirilmeye başlandı. Böyle bir tartışmanın alevlenmesi son...
  • 17.06.2023 06:00
Av mevsimi başladı
Erdoğan, seçimden önce muhalefeti yabancı finans merkezlerinin, faiz lobilerinin ve tefecilerin güdümünde olmakla suçluyor, terörle işbirliği yapıp ülke aleyhine faaliyet...
  • 10.06.2023 06:00
Muhalefeti kim kurtarabilir, Erdoğan’ı kim yenebilir?
Aylardır heyecan ve umutla beklenen Mayıs 2023 seçimleri, Türkiye’de iktidarı değiştirecek sonuçları doğuramadı. Erdoğan koltuğunu, Cumhur İttifakı da Meclis’teki gücünü...
  • 03.06.2023 06:00
Babala’nın yüzleştirdiği gerçekler
İki hafta çabuk geçti. 14 Mayıs akşamı muhalif kesimlerde oluşan moral bozukluğu, yarın yapılacak ikinci tur seçimleri öncesi yerini yeniden...
  • 27.05.2023 06:00
28 Mayıs’taki esas soru
28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimine gelmeden önce kısaca bu seçime ışık tutacak geçmiş kırılmaları hatırlayalım. Türkiye, AKP iktidarı döneminde...
  • 20.05.2023 06:00
İkinci tur hesapları: Zor ama imkansız değil
14 Mayıs’taki seçim sonuçları muhalif kamuoyunu ciddi bir moral bozukluğuna sürükledi. Seçim öncesi pek çok araştırma şirketi Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan’ın en...
  • 17.05.2023 06:00
Perde kapanıyor!
Yarın Cumhuriyet tarihinin en hayati seçimine gidiyoruz. Herkes nefesini tuttu, bir an önce 15 Mayıs sabahına uyanmayı, hırpalayıcı bir dönemin...
  • 13.05.2023 06:00
Bağımlılık sizin karakterinizdir
Günlerden 6 Mayıs. Türkiye’nin bağımsızlığı için mücadele eden devrimciler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 51 yıl önce bugün...
  • 06.05.2023 06:00
Bozdağ’ın ödü patlıyor
2012 yılında Fetullahçı çetenin düzenlediği ‘Türkçe Olimpiyatları’nda “Ben bu okullara husumet beslemeyi ibadet sayanlara bir kez daha diyorum. Elinizi vicdanınıza koyun,...
  • 29.04.2023 06:00
“Düşman” konuştu, ezber bozuldu
Türkiye’de 1960’lı yıllara kadar kırsalda yaşayan Alevilerin bu dönemden sonra kent hayatına dahil olması ve sol düşünceler etrafında politikleşmesi, sağ...
  • 22.04.2023 06:00
Onun arabası var, güzel mi güzel
“Müthiş bir duygu ya. Çok havalı. Sanki uzaydan gelmişim gibi millet bana bakıyordu. Bir de Porş kullanan vardı. İstanbul’da camı...
  • 15.04.2023 06:00
Uzlaşı yoksa yapılması gereken belli
Seçimlere dört nala gidiyoruz. Siyasetin gündemi hızlı akıyor. Yarın milletvekili aday listeleri YSK’ye sunulacak ve 14 Mayıs seçimlerinin en kritik...
  • 08.04.2023 06:00
İnce’nin ‘Memleket’ meselesi
Partisinin genel merkezinde kendisini ziyaret eden Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Muharrem İnce, “Hoş geldiniz, güle güle” diyerek uğurladı....
  • 01.04.2023 06:00
Türkiye için daha beteri olamaz
Seçime 50 gün kaldı. Neredeyse AKP Genel Merkezi’nin camına “İttifak ortağı aranıyor” diye ilan asılacakken Cumhur İttifakı’na bir parti daha...
  • 25.03.2023 06:00
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