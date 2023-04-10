Burhan Şeşen

Ferhangi şarkılar
Yaklaşık üç senedir BirGün’de yazmak beni inanılmaz mutlu kılıyor. Gazetede köşe yazarı olarak adımın geçmesi, yazdıklarıma gelen tepkiler, kendimi özgürce...
Mutlu musun pişman mı?
Yıllar önce Ses Dergisi’nden ayrılma sebeplerimden birisi de derginin müzik sayfasını hazırlamam olmuştu. Zira profesyonel müzisyen olma yolunda ilerliyordum ve...
Acil ‘milli irade’ sanatçısı aranıyor
Yılan Nil Nehri’nde yüzüyormuş. Arkasında da küçük bir timsah yavrusu yılanın kuyruğundan küçük küçük ısırıklar alıyormuş. Yılan önce aldırmamış ama...
Alkışı duydum, ihaneti gördüm
Birkaç gündür kafam biraz dağınık. Yapmak istediklerimin ne kadarını hayata geçirdim bilmiyorum ama gittiğimde hep yarım kalan işlerim olacağı kesin....
Bu, yasaksız bir yaz olmalı
Sayın İçişleri Bakanı, belediye başkanları, sayın valiler ve kaymakamlar, önümüz yaz sezonu. Yaz sezonu demek konserler, festivaller ve etkinlikler demek....
Suçlu arıyorsanız 20 yıllık iktidarınız
Medeniyet önemli, medeni olmak da. Okumak, okuduğunu anlamak; yaşadıklarından ders çıkarmak bir meziyet. Siyaset de gerekli ama Türkiye'de politika yapan...
Demokrasi için geç değil
Ne 24 Mayıs’mış. Aynı gün hem İlham Gencer hem de Tina Turner’ı kaybettik. Sarman kedimiz Alex’i de… Hayat gerçekten de...
Kadercilik meselesi
Çok acayip günlerden geçiyoruz. 14 Mayıs seçim sonuçlarından sonra şaşkınlık, kırgınlık, üzüntü, öfke, çaresizlik ne ararsak var. Gerçi ben kendimi...
Omuz omuza değiştireceğiz
Şu anda yazdıklarımı okurken bile aklınız burada değil biliyorum. Büyük bir heyecan ve umutla yarını bekliyorsunuz. Ben de sizler gibiyim....
Medeniyet seçimi
Bu akşam kızım Dilhan’ın ilk solo albümünün lansmanı var. Çok mutlu ve heyecanlı olmam gerekirken gözümün önünde kanlı bir deniz...
Eleştiriye evet, hakarete hayır
Nasıl günlerden geçiyorsak baharın gelişi bile içimizi kıpırdatmak şöyle dursun en küçük bir heyecana bile neden olmadı. Yaşama sevincimiz yerini...
Bugün bayram
“Bugün bayram/Erken kalkın çocuklar/Giyelim en güzel giysileri/Elimizde taze kır çiçekleri/Üzmeyelim bugün annemizi.” Ne güzel bir Barış Manço şarkısıdır “Bugün bayram”...
3 mutlu haber
Bu hafta benim için sevdiğim insanların ve kurumların mutlu günlerini kutlayacağım etkinliklerini heyecanla takip edeceğim özel bir hafta. Hangisinden başlayalım...
Bir İstanbul öyküsü: Tangopera
Üç günlük kısa bir turnenin ardından İstanbul’a doğru yola çıktık. Malum 6 Şubat tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketinin ardından...
Dünden bugüne seçim şarkıları
Müzik sanırım sanatların içinde en evrensel olanı. Özellikle bu dijital dönemde hem ulaşılabilirliği hem de ulaştırabilme kolaylığı bu gücünü daha...
Sanatsal enkazı biz kaldıracağız
Birçok okuyucumuz belki bilmez ama biz 1983 yılından beri çeşitli aralıklarla tiyatro müzikleri yaptık. Bazen sahnede icra ederek bazen de...