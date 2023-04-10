Çağrı Mert Bakırcı

Yeraltı suları ekseni kaydırdı
İnsanlar, gezegenimizi alt üst etmeye devam ediyor. Bu defa “alt üst” lafından kastım, biraz daha literal, biraz daha gerçek: Sadece...
İklim krizinde mantarların rolü
Önceki haftalarda bu köşeden size detaylarını anlattığım gibi, Dünya'nın en eski bahçıvanları olan mikorizal mantarlar, 450 milyon yıldan uzun bir...
Sosyal medyanın iyi uyumaya etkisi var!
Uyku, gençlerin sağlıklı büyüme ve gelişme sürecinde kritik bir rol oynayan, önemli bir unsur. Ancak günümüzde sosyal medyanın hızla yayılması...
Dünya'nın merkezi Kırşehir mi?
Dünya'nın yüzeyindeki bütün karaların okullarda yaygın olarak kullanılan, Avrupa-merkezli, 2 boyutlu bir haritasını alıp, onları ufak karelere bölüp, bu karelerin...
Türbülanslar iki kat artacak
“Düşen uçakta ateist kalmaz” diye çocukça bir tabir vardır; ancak bunun düşen uçaklarda bulunmuş insanlar tarafından söylenmediğini garanti edebilirim. Zira...
Mantarların gizemli dünyası
Küçük ve sessiz ormanın derinliklerinde, nemli toprak üzerinde, gizemli canlılar gizleniyor. Birbirinden farklı formları, renkleri ve görevleriyle, dünyamızın en esrarengiz...
Ay’da sanılandan daha fazla su var
Ay, aslında Sahra Çölü’nden 100 kat daha kurak bir toprağa sahip. Ama buna rağmen, su ile dolu! Geride bıraktığımız asırlarda...
Kanser teşhisinde saatin önemi
Belli işleri günün hangi saatinde yaptığınız, alacağınız sonucu etkileyebilir. Örneğin İsrail mahkemelerinde yapılan bir çalışmada, içerik bakımından neredeyse...
Popüler diyetlerin doğaya zararı
“Popüler diyet” (veya “hype diyet”) çılgınlığı uzunca bir süredir ortalıkta; ama özellikle de internetin ve sosyal medyanın (dolayısıyla...
Deprem süresi neden raporlanmıyor?
Bir depremle ilgili halk arasında en çok konuşulan faktörlerden birisi "deprem süresi" olarak bilinen, hissedilen deprem uzunluğudur. "45...
Depremler ne derinlikte yaşanır?
Depremler, yer yüzeyinden yaklaşık 800 kilometre derinliğe kadar uzanan kabukta veya üst mantoda meydana gelir.[1] Derinliği 300 kilometreden fazla olan...
Vahşete şahitlik ömrü kısaltıyor
21’inci yüzyılın başından beri dünya genelindeki cinayet gibi vahşet oranları azalıyor olsa da sosyal medyanın yükselişiyle birlikte, süregelmekte...
Kirli balık yemek
Nehir ve göller gibi tatlı sularımızın fabrikalar ve diğer insan yapımı kaynaklardan saçılan toksik kimyasallarla kontamine olmasının ne...
Bu yıl yaşanacak uzay olayları
Öncelikle mutlu yıllar! 2023’te bizi gökyüzünde yine harika olaylar bekliyor, hazır yeni yıla girmişken bunlardan bahsetmek istiyorum. Ama...
Kaybolunca yolu nasıl bulursunuz?
Bir anlığına GPS-öncesi dönemlere gidelim. Çok az bildiğiniz bir şehirde dolanıyorsunuz ve etrafınızdaki hiçbir şey tanıdık gelmemeye başlıyor. Kayboldunuz! Eğer...
Hangi hayvana nasıl bakıyoruz?
Yıllardır vejetaryenlerin de doğru bir şekilde ileri sürdüğü, son dönemde sokak köpekleriyle ilgili tartışmalarda da tekrardan gördüğümüz üzere, insanlar diğer...