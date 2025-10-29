Giriş / Abone Ol
Can Ertuna

Gazeteciler Tekno-Oligarklara karşı: Bir Dünya Kongresinden notlar

Uluslararası Basın Enstitüsü’nün (IPI) bu yılki Dünya Kongresi Viyana’da toplandı.Tema, özgür medyanın geleceğini savunmaktı. Üç günlük bu buluşma salt bir...
  • 29.10.2025 05:00
