Ceyda Karan

Moskova yerine Paris’i yakan isyan
Tarihin ironisi! Rusya’da 24 Haziran’da 24 saat bile sürmeyen Wagner isyanıyla hevesi kursağında kalan Batı bloku, müttefik Fransa’da yakılan isyan...
Batı’nın hevesini kursağında bırakan isyan
Rusya Federasyonu’nda şubat ayından bu yana görünür biçimde pişen bir isyan bekleneceği gibi sonuçlandı. Donbass çatışmasında Soledar ve ardından Bahmut/Artyomovsk’taki...
Biden ve iki cephede birden yenilgi
ABD’deki ‘çılgın neocon’ların küresel hegemonyayı korumak hedefiyle Avarupa’yı da peşlerine takarak yürüttüğü mücadele, hiç de kurgulandığı gibi gitmiyor. BM Güvenlik...
Hegemonya, Ortadoğu
Biden yönetiminin Ukrayna çatışmasını, BM Güvenlik Konseyi’nin 2202 sayılı kararıyla onaylı Minsk üzerinden çözmek yerine taammüden savaşı tetikleyerek açtığı cephe,...
Biden ile Erdoğan
ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘kampanya vaadinin’ aksine Türkiye’deki seçimlerle ilgili tavrını, ‘bükemediğin bileği öpmek’ diye ifade etmek, ‘abartılı’ gibi gelse...
Allende’yi mezarında ters döndüren liberal sol
Amerika’nın iki önemli ülkesi Meksika ve Kolombiya’nın sosyal demokrat liderinin başında dolaşan kara bulutları ve ABD’deki Biden yönetiminin uzun gölgesinin...
‘Müdahale, darbe, milliyetçilik, sol’…
Türkiye’deki gerilimli seçim süreci kimsede başını kaldırıp dünyaya bakacak hal bırakmadı. Mayıs ayında havalar hala soğuk ve ‘bahar’ da bir...
Suriye treni
Suriye, kurucu üyesi olduğu Arap Birliği’nde ‘boş kalan’ koltuğuna kavuştu. Biden yönetiminin sızlanmaları ve Arap devletlerine aba altından sopa göstermeleri...
‘Demokratik seçimler’ ve manipülasyon
Türkiye’de seçimler öncesinde ‘Rusya’nın Amerikan seçimlerine müdahalesine’ dair iddiaları temel alan analizleri okurken, insan hayrete düşüyor. ABD’de Trump döneminde ‘Rusyagate’...
Lula’nın gürlemesi…
Doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, ABD’nin ‘arka bahçesi’ gördüğü Latin Amerika’da ‘itaatkar kul’...
ABD’nin derin devleti, Nixon, Trump…
Ünlü Watergate skandalı ABD siyasi tarihine ‘başkan deviren’ olay, Amerika ile birlikte dünyanın geri kalanına da ‘araştırmacı gazetecilik efsanesi’ olarak...
Moskova şapkadan tavşan çıkarmayacaksa
Suriye; Türkiye’nin iç ve dış siyasetinin ‘damarına’ dönüştürüldü. Erdoğan yönetimi Ortadoğu’da Amerikan esinli ‘rejim değişikliği’ temasından çark edeli çok oldu....
UCM, cezasızlık, istisnacılık, hukuk ve evrensellik
ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright, geçen yıl 84 yaşında öldüğünde, yakın tarihi anımsayan pek çok insanın...
ABD’ye Çin diplomatik çalımı
Biden yönetiminin çılgın ve obsesif neoconlarının çizdiği ABD dış politikası; Avrupa’daki en sıkı müttefikin stratejik sivil altyapısı Kuzey...
Liberalizmin faşizme açılan yolu…
Hienrich Bücker’in muhtemelen liberal Batı medyasının hiç anmaya tenezzül etmediği ismini, eski CIA analisti Raymond McGovern’dan işittim. Bücker,...
99 Luftballons
Şubat başından bu yana Biden yönetiminin ‘ergen’ görünümlü dış politikasına bakınca; Soğuk Savaş’ın sonlarında 1980’lerde bizim kuşağın dilinden...