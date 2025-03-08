Derya Uzunkala
Almanya’nın Demir Lady’si Alice Weidel: Aşırı sağın ‘‘feminist’’ maskesi
Avrupa’da aşırı sağ, uzun yıllar boyunca ataerkil ve otoriter bir ideolojiyle özdeşleşti. Kadın ve LGBTİ+ hakları ya görmezden gelindi ya...
Merkez sağ ile aşırı sağ arasındaki sınır aşınıyor mu?
Derya Uzunkala - Dr., Paris 8 Üniversitesi Son on yılda Avrupa’da aşırı sağ, istisnai bir olgu olmaktan çıkıp kıtanın siyasal dengelerini...
Donald Trump’ın yeniden yükselişi: Otoriter popülizmin normalleşmesi
Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’inde Hegel’in ünlü ‘Tarihsel olaylar iki kez yinelenir’ aforizmasını ‘İlki trajedi, ikincisi komedidir’ diyerek yoruma...