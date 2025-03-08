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Derya Uzunkala

Derya Uzunkala

Almanya’nın Demir Lady’si Alice Weidel: Aşırı sağın ‘‘feminist’’ maskesi

Avrupa’da aşırı sağ, uzun yıllar boyunca ataerkil ve otoriter bir ideolojiyle özdeşleşti. Kadın ve LGBTİ+ hakları ya görmezden gelindi ya...
  • 08.03.2025 05:00

Merkez sağ ile aşırı sağ arasındaki sınır aşınıyor mu?

Derya Uzunkala - Dr., Paris 8 Üniversitesi Son on yılda Avrupa’da aşırı sağ, istisnai bir olgu olmaktan çıkıp kıtanın siyasal dengelerini...
  • 05.02.2025 09:10

Donald Trump’ın yeniden yükselişi: Otoriter popülizmin normalleşmesi

Karl Marx, Louis Bonaparte’ın 18. Brumaire’inde Hegel’in ünlü ‘Tarihsel olaylar iki kez yinelenir’ aforizmasını ‘İlki trajedi, ikincisi komedidir’ diyerek yoruma...
  • 03.01.2025 05:00
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