Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Emin Koramaz

Emin Koramaz

Aklımızdaki soru: Boşuna mı okuduk?

Seçimlerin ardından her geçen gün daha da derinleşen çoklu bir kriz döneminden geçiyoruz. Özellikle artan ekonomik bunalım yaşamlarımızı baştan aşağı...
  • 29.09.2023 06:00

Gezi’den bugüne…

Sonrasında yaşadığımız çok önemli gelişmelere, çok büyük toplumsal altüst oluşlara, çok yıkıcı trajedilere rağmen bundan tam 10 yıl önce yaşanan...
  • 04.06.2023 10:41

Seçimlerin ardından

Sonuçları itibariyle toplumun geniş kesimlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratan bir seçim sürecini geride bıraktık. Pek çoğumuzun tahmini ve beklentisi, içinden...
  • 02.06.2023 06:00

Umut kazanacak!

Önümüzdeki pazar ülke tarihimizin en önemli seçimlerinden birisi yapılacak. Gerek 20 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten iktidar partisinin kamplaştırıcı dili,...
  • 12.05.2023 06:30

Bölgedeki kaygılar, beklentiler

Felaketler birbiri izliyor. Deprem felaketinin enkazlarını bile kaldıramadan bölgede yaşanan yoğun yağış nedeniyle Şanlıurfa ve Adıyaman’da çok sayıda...
  • 17.03.2023 06:30

Yaşanabilir kentler için…

Depremin üzerinden 18 gün geçti. Bitmeyen artçı sarsıntılar nedeniyle, bölgedeki binaların yıkılma riski ve halkın can güvenliği tehdidi...
  • 24.02.2023 06:30

Bilim ve halk düşmanı rantiyeciler hesap verecek!

Ülke olarak eşine az rastlanır bir seferberlik içindeyiz. Yediden yetmişe herkes depremin açtığı yaraları sarabilmek, bölge halkına yardım edebilmek için...
  • 13.02.2023 00:00

Kibir öldürür, dayanışma yaşatır!

Ülke tarihimizin en büyük felaketlerinden birisini yaşadık. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat’ta birbiri ardına yaşanan depremler 15 milyondan...
  • 10.02.2023 06:30

Seçimlere giderken-1: Nasıl bir ülkede yaşıyoruz?

Cumhuriyetin yüzüncü yılında, Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçim dönemlerinden birisine giriyoruz. Bu seçimlerde sadece önümüzdeki beş yıl boyunca ülkemizi yönetecek...
  • 03.02.2023 06:30

Özlük haklarımızı savunacağız

Yüzüncü yılına girdiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sanayileşmesi için büyük bir...
  • 20.01.2023 06:30

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor - 6: Demokrasi mücadelesinde TMMOB

Türkiye’de devlet kurumlarının parti organı gibi davrandığını, mahkemelerin tümüyle iktidar güdümünde kararlar verdiğini çok uzun süredir dil getiriyoruz. Siyasi iktidar...
  • 16.12.2022 06:30

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor- 5: TMMOB işçi sağlığı ve iş güvenliği için mücadele ediyor

Ülkemizde her yıl binlerce kişi işyerlerinde hayatını kaybediyor, on binlerce kişi ise iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle...
  • 09.12.2022 06:30

TMMOB mesleki statümüzün korunması için mücadele ediyor

Toplumsal yaşamın belirli bir düzen içerisinde sürdürülebilmesi için insan ilişkileri ve devletin kurumsal işleyişi Anayasa’ya uygun biçimde hazırlanmış yasa ve...
  • 02.12.2022 06:30

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor - 3: TMMOB doğal çevremize ve kentlerimize sahip çıkıyor!

İnsan, içinde yaşadığı çevrenin hem yaratıcısı hem de ürünüdür. Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak bizler, insanın çevreyle kurduğu bu...
  • 26.11.2022 06:30

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor- 2: TMMOB özelleştirmelere karşı mücadele ediyor!

Geçtiğimiz haftaki yazımda TMMOB’nin kamu yararı için mücadele ettiği için AKP tarafından hedef alındığın dile getirmiştim. Bu hafta TMMOB’nin kamu...
  • 11.11.2022 06:30

AKP, TMMOB’yi neden hedef alıyor: TMMOB kamu yararı için mücadele ediyor!

1980’li yıllardan itibaren ülkemizde uygulanmaya başlayan neoliberal politikaların temel amacı, kamusal olan her şeyi ortadan kaldırarak gündelik hayatlarımızın tamamını piyasalaştırmaktır....
  • 04.11.2022 06:30
BirGün'e Abone Ol