Esin Davutoğlu Şenol
Kanser önleyici aşılar
Kanser, yaşam biçimi, biyolojik, çevresel olmak üzere çok sayıda etmenle ilişkili olarak uzun, sessiz bir süreçte gelişen bir hastalıktır. Bazı...
Kadınlar, bebekler ve seçilmiş eriller
İnsanlık tüm tarihi boyunca salgınlarla mücadele edip, bir önceki yüzyılın ikinci yarısından sonra bulaşıcı hastalıklarda kontrolü sağlamaya başarınca, hem insan...
Sağlık artık tümüyle politik
Pandemilerin yalnızca bir biyolojik afet olmadığını, toplumsal, psikolojik, sosyoekonomik çok katmanlı ve önemli etkileri olacağını sürekli tekrarladım durdum. Nitekim, ülkedeki...
İyilik ve sağlığın bir yıllık dökümü
Mart ayı, iyilik ve sağlığımız ile ilişkili yıldönümlerinin, takvime çokça düşmüş olduğu kalabalık bir ay. Pandemi ilanı, uluslararası kadınlar günü,...
Dijital ortaçağ
Bundan bir kaç ay kadar önce ısrarlı telefonlar ile bana ulaşarak uzun süredir İstanbul’da bir yoğun bakım ünitesinde destekle yaşatılmakta...
Sağlığımızı tehdit edenler: Zam, zehir ve şarlatanlar
Size bugün ahengi zaten kaçmış olan sağlığımızla düello yapan üç sağlık zararlısından söz edeceğim. Bunlardan ilki artan yoksulluk. Çünkü yoksulluk...
Sağlık ve seçimler
Memleketin bıktırıcı yeknesak ritmine tezat, bir Dünya Kongresine, bir Asya toplantısına katılıp dönmek dahil, hareket halindeydim. Basamaklandırılmamış, planlanmamış bir sağlık...
Viral kalp krizleri
Her ünlü ve/veya genç ölümünde, genç ölümleri dahil ölümlü insanın en önemli ölüm nedeni olan kalp krizi viral oluyor. Ama...
Uzamış Covid ve kırılgan nüfus
Henüz yaz hükmünü sürerken Covid, XEC adı verilen yeni varyantıyla yine yeni dalgasını gerçekleştiriyor. Ve önümüzde, daha yoğun biçimde kapalı...
Pandemik yüzyıl
Yerkürededeki biyolojik varlığımızın, biyolojik çeşitlilik içindeki rolünü kavrayamayan büyük bir çoğunluk olduğu anlaşılıyor. Evrende yalnız değiliz hatta biz, kendimiz yalnızken...
Mevsimsiz ve mevsimli hastalıklar
Yaz öyle hızlı başladı ki daha haziran ortasında çok yüksek sıcaklıklara erişildi. Sıcaklık artışları, 2023 yılında da rekor seviyeye ulaşmıştı. DSÖ’ye...
İnfeksiyöz yazlar, buzullar ve zombi virüsler
Bu yıl Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi için Barselona’da toplandık. Salgında, kafeler ve barlarda çalışan öğrenciler işsiz hatta yurtsuz kalmış ve...
Kanser eden virüs ve onu önleyen aşısı
HPV, İnsan Papilloma Virüsü, en sık rahim ağzı (serviks) kanseri ile ama altı farklı kanser ile de yakın ilişkilidir. En...
İnsanlığı bekleyen sağlık krizi
ABD menşeli Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi(CDC) 2023 yılında ilk 10 ölüm nedeninden yedisinin kanser, Alzheimer, diyabet, kronik kalp, karaciğer,...
Akıllı antibiyotikler bizi kurtaracak mı?
Yirminci yüzyıldaki, iki büyük savaş, bir büyük salgın, milyonlarca insanın ölümüne tanıklık edilen ilk yarıdan sonra tıp endüstrisi büyük ivmeyle...
Covid-19 ve aşılarında son bulgular/kanıtlar
Pandemi ilanından sonraki dördüncü ilk aşının uygulanmasından itibaren ise üçüncü yıl doldu. Son yapılan değerlendirmelere göre salgın yine yeni ve...