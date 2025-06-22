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Esin Davutoğlu Şenol

Esin Davutoğlu Şenol

Kanser önleyici aşılar

Kanser, yaşam biçimi, biyolojik, çevresel olmak üzere çok sayıda etmenle ilişkili olarak uzun, sessiz bir süreçte gelişen bir hastalıktır. Bazı...
  • 22.06.2025 09:14

Kadınlar, bebekler ve seçilmiş eriller

İnsanlık tüm tarihi boyunca salgınlarla mücadele edip, bir önceki yüzyılın ikinci yarısından sonra bulaşıcı hastalıklarda kontrolü sağlamaya başarınca, hem insan...
  • 18.05.2025 07:51

Sağlık artık tümüyle politik

Pandemilerin yalnızca bir biyolojik afet olmadığını, toplumsal, psikolojik, sosyoekonomik çok katmanlı ve önemli etkileri olacağını sürekli tekrarladım durdum. Nitekim, ülkedeki...
  • 20.04.2025 08:33

İyilik ve sağlığın bir yıllık dökümü

Mart ayı, iyilik ve sağlığımız ile ilişkili yıldönümlerinin, takvime çokça düşmüş olduğu kalabalık bir ay. Pandemi ilanı, uluslararası kadınlar günü,...
  • 16.03.2025 07:34

Dijital ortaçağ

Bundan bir kaç ay kadar önce ısrarlı telefonlar ile bana ulaşarak uzun süredir İstanbul’da bir yoğun bakım ünitesinde destekle yaşatılmakta...
  • 16.02.2025 08:26

Sağlığımızı tehdit edenler: Zam, zehir ve şarlatanlar

Size bugün ahengi zaten kaçmış olan sağlığımızla düello yapan üç sağlık zararlısından söz edeceğim. Bunlardan ilki artan yoksulluk. Çünkü yoksulluk...
  • 19.01.2025 08:12

Sağlık ve seçimler

Memleketin bıktırıcı yeknesak ritmine tezat, bir Dünya Kongresine, bir Asya toplantısına katılıp dönmek dahil, hareket halindeydim. Basamaklandırılmamış, planlanmamış bir sağlık...
  • 24.11.2024 07:28

Viral kalp krizleri

Her ünlü ve/veya genç ölümünde, genç ölümleri dahil ölümlü insanın en önemli ölüm nedeni olan kalp krizi viral oluyor. Ama...
  • 20.10.2024 08:14

Uzamış Covid ve kırılgan nüfus

Henüz yaz hükmünü sürerken Covid, XEC adı verilen yeni varyantıyla yine yeni dalgasını gerçekleştiriyor. Ve önümüzde, daha yoğun biçimde kapalı...
  • 29.09.2024 07:29

Pandemik yüzyıl

Yerkürededeki biyolojik varlığımızın, biyolojik çeşitlilik içindeki rolünü kavrayamayan büyük bir çoğunluk olduğu anlaşılıyor. Evrende yalnız değiliz hatta biz, kendimiz yalnızken...
  • 25.08.2024 09:33

Mevsimsiz ve mevsimli hastalıklar

Yaz öyle hızlı başladı ki daha haziran ortasında çok yüksek sıcaklıklara erişildi. Sıcaklık artışları, 2023 yılında da rekor seviyeye ulaşmıştı. DSÖ’ye...
  • 14.07.2024 08:44

İnfeksiyöz yazlar, buzullar ve zombi virüsler

Bu yıl Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi için Barselona’da toplandık. Salgında, kafeler ve barlarda çalışan öğrenciler işsiz hatta yurtsuz kalmış ve...
  • 12.05.2024 08:37

Kanser eden virüs ve onu önleyen aşısı

HPV, İnsan Papilloma Virüsü, en sık rahim ağzı (serviks) kanseri ile ama altı farklı kanser ile de yakın ilişkilidir. En...
  • 17.03.2024 09:04

İnsanlığı bekleyen sağlık krizi

ABD menşeli Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi(CDC) 2023 yılında ilk 10 ölüm nedeninden yedisinin kanser, Alzheimer, diyabet, kronik kalp, karaciğer,...
  • 18.02.2024 07:40

Akıllı antibiyotikler bizi kurtaracak mı?

Yirminci yüzyıldaki, iki büyük savaş, bir büyük salgın, milyonlarca insanın ölümüne tanıklık edilen ilk yarıdan sonra tıp endüstrisi büyük ivmeyle...
  • 21.01.2024 09:18

Covid-19 ve aşılarında son bulgular/kanıtlar

Pandemi ilanından sonraki dördüncü ilk aşının uygulanmasından itibaren ise üçüncü yıl doldu. Son yapılan değerlendirmelere göre salgın yine yeni ve...
  • 24.12.2023 05:35
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