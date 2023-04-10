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Fikri Sağlar
Cumhuriyet tehlikede ama beyler egolarını büyütmekte...
Dünkü BirGün gazetesinde “Kuran kursu seferberliği” başlığıyla çıkan haberi okuyalım: Her yeri Kuran kursuna çeviriyorlar.  Diyanet’in açtığı yaz Kuran kursları sadece camilerde...
  • 06.07.2023 06:00
Merdan Yanardağ ve değişim
Ülkemizin en önemli aydınlarından biri olan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklulukla geçen süresi 6. Gününü doldurdu... Bayramı da Silivri...
  • 04.07.2023 06:00
Çağrıları duymayanlar başarılı olamazlar
Tiyatro sanatçısı damadım Kürşat Alnıaçık, sabah erkenden kalkmıştı. “Hayrola” dedim. “Serap annem sabah mutlaka kesin” demişti. “Ben de erkenden bu...
  • 29.06.2023 06:00
Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner
Geçen hafta bölgemizde ve ülkemizde önemli 2 gelişme oldu. Birincisi; Putin’in özelikle Libya, Suriye ve Ukrayna işgallerinde kullandığı paralı asker grubu...
  • 27.06.2023 06:00
Kurtuluşun yolu CHP
“Asgari ücret” belirlendi. 11 402 TL. Önceki rakama bakılırsa artırım yüzde 34 oldu. Ancak, haziran ayı yıllık bazda tüketici Enflasyonu yüzde 78,62...
  • 22.06.2023 06:00
Önemli adımlar alkışlanmalı…
Son seçim bize gösterdi ki Türkiye Cumhuriyeti sadece emperyalist işgalin hedefi değil, bu hedefi gerçekleştirmek için yerli işbirlikçilerinin de sürekli...
  • 20.06.2023 06:00
2. yüzyılda nasıl bir kültür politikası?
Yüz yıl önce Atatürk, “Cumhuriyet’in temeli kültürdür” görüşüyle oluşturduğu eğitim ve kültür politikasını uygulayarak, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür...
  • 15.06.2023 08:07
Suna Kan ve ülkenin değişim isteği
Ülkemizin en önemli sanatçısı ve dünyada da yeri doldurulamaz değerde olan kemancımız Suna Kan’ı kaybettik. O, eşsiz yorumları ve anılarıyla kalbimizde...
  • 13.06.2023 06:00
Helalleşmek
Seçim bitti ama gelecek seçim için çalışmalar bugünden itibaren başlamalı. Gözler CHP’de. Çünkü; CHP Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların, kuruluş ilkelerini emanet...
  • 08.06.2023 06:00
‘Değişim’ başlamalı
14 Ağustos 2001’de kurulan AKP, son 22 yılda yapılan 16 seçimi de kazandı… Şöyle geriye dönüp bakınca, bu durum karşısında Türkiye’de...
  • 06.06.2023 06:00
Gerçekleri görmek…
Geçtiğimiz Pazar, Türkiye’nin geleceği için kötü bir karar verildi. Tabii demokrasilerde seçimin sonucu, halkın kararı saygıyla karşılanır. Ancak seçim, baskısı...
  • 01.06.2023 06:00
Yılmadan mücadeleye devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre seçimin ikinci turunda oyların yüzde 52,12’sini alarak 5 yıl daha göreve getirildi....
  • 30.05.2023 06:00
Yeter artık! Bitsin bu çile
Kılıçdaroğlu’na oy verelim bu karanlığı aydınlığa dönüştürelim. Şanlıurfa’dayım. Önceki Milletvekillerimiz Mahmut Yıldız, Aziz Aydıncık ve Okan Kaytancıoğlu’la Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanmak için...
  • 25.05.2023 06:30
Geleceğimizi oylayacağız
28 Mayıs 2023 günü, Cumhuriyetimizin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturacak yeni Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Yani, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yaşını...
  • 23.05.2023 06:30
Kazanıyoruz arkadaşlar…
Türkiye’nin geleceği 28 Mayıs’ta aydınlanacak… Cumhurbaşkanı seçiminin 2’nci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi olasılığı gün be gün daha da güçleniyor… *** Böyle düşünmemizin...
  • 18.05.2023 06:30
Şimdi daha çok çalışma zamanı
Yaklaşık 3 haftadır okurlarımla buluşamadım. Çünkü çok sevdiğim kardeşim İsmail Sağlar’ı kaybettim. O, hızlı gelişen ve doktorların tüm ihtimamına rağmen...
  • 16.05.2023 06:30
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