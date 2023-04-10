Fikri Sağlar

Cumhuriyet tehlikede ama beyler egolarını büyütmekte...
Dünkü BirGün gazetesinde “Kuran kursu seferberliği” başlığıyla çıkan haberi okuyalım: Her yeri Kuran kursuna çeviriyorlar. Diyanet’in açtığı yaz Kuran kursları sadece camilerde...
Merdan Yanardağ ve değişim
Ülkemizin en önemli aydınlarından biri olan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutuklulukla geçen süresi 6. Gününü doldurdu... Bayramı da Silivri...
Çağrıları duymayanlar başarılı olamazlar
Tiyatro sanatçısı damadım Kürşat Alnıaçık, sabah erkenden kalkmıştı. “Hayrola” dedim. “Serap annem sabah mutlaka kesin” demişti. “Ben de erkenden bu...
Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner
Geçen hafta bölgemizde ve ülkemizde önemli 2 gelişme oldu. Birincisi; Putin’in özelikle Libya, Suriye ve Ukrayna işgallerinde kullandığı paralı asker grubu...
Kurtuluşun yolu CHP
“Asgari ücret” belirlendi. 11 402 TL. Önceki rakama bakılırsa artırım yüzde 34 oldu. Ancak, haziran ayı yıllık bazda tüketici Enflasyonu yüzde 78,62...
Önemli adımlar alkışlanmalı…
Son seçim bize gösterdi ki Türkiye Cumhuriyeti sadece emperyalist işgalin hedefi değil, bu hedefi gerçekleştirmek için yerli işbirlikçilerinin de sürekli...
2. yüzyılda nasıl bir kültür politikası?
Yüz yıl önce Atatürk, “Cumhuriyet’in temeli kültürdür” görüşüyle oluşturduğu eğitim ve kültür politikasını uygulayarak, “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür...
Suna Kan ve ülkenin değişim isteği
Ülkemizin en önemli sanatçısı ve dünyada da yeri doldurulamaz değerde olan kemancımız Suna Kan’ı kaybettik. O, eşsiz yorumları ve anılarıyla kalbimizde...
Helalleşmek
Seçim bitti ama gelecek seçim için çalışmalar bugünden itibaren başlamalı. Gözler CHP’de. Çünkü; CHP Türkiye Cumhuriyeti’ni kuranların, kuruluş ilkelerini emanet...
‘Değişim’ başlamalı
14 Ağustos 2001’de kurulan AKP, son 22 yılda yapılan 16 seçimi de kazandı… Şöyle geriye dönüp bakınca, bu durum karşısında Türkiye’de...
Gerçekleri görmek…
Geçtiğimiz Pazar, Türkiye’nin geleceği için kötü bir karar verildi. Tabii demokrasilerde seçimin sonucu, halkın kararı saygıyla karşılanır. Ancak seçim, baskısı...
Yılmadan mücadeleye devam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kesin olmayan sonuçlara göre seçimin ikinci turunda oyların yüzde 52,12’sini alarak 5 yıl daha göreve getirildi....
Yeter artık! Bitsin bu çile
Kılıçdaroğlu’na oy verelim bu karanlığı aydınlığa dönüştürelim. Şanlıurfa’dayım. Önceki Milletvekillerimiz Mahmut Yıldız, Aziz Aydıncık ve Okan Kaytancıoğlu’la Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini kazanmak için...
Geleceğimizi oylayacağız
28 Mayıs 2023 günü, Cumhuriyetimizin kurtarıcısı ve kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna oturacak yeni Cumhurbaşkanını seçeceğiz. Yani, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100.Yaşını...
Kazanıyoruz arkadaşlar…
Türkiye’nin geleceği 28 Mayıs’ta aydınlanacak… Cumhurbaşkanı seçiminin 2’nci turunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi olasılığı gün be gün daha da güçleniyor… *** Böyle düşünmemizin...
Şimdi daha çok çalışma zamanı
Yaklaşık 3 haftadır okurlarımla buluşamadım. Çünkü çok sevdiğim kardeşim İsmail Sağlar’ı kaybettim. O, hızlı gelişen ve doktorların tüm ihtimamına rağmen...