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Fırat Topal
Sultanlar ikinci haftayı çok iyi bitirdi
VNL 2. haftasında Hollanda, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti’ni 9 puan aldığımız maçlarla mağlup ederken, Polonya’ya 3-0 kaybettik. 9 maçtır mağlup...
  • 20.06.2023 06:00
Yeni başlangıç umut veriyor
Sultanlar, Güney Kore ve İtalya’yı 3-0, Sırbistan’ı 3-1 mağlup ederken, ABD’ye 3-2 mağlup oldu. İlk 4 maç sonunda, aşağıda bahsedeceğimiz...
  • 06.06.2023 06:00
Şampiyon Galatasaray!
Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında kendisini şampiyonluğa götürecek galibiyeti, 4-1 gibi net bir skorla alarak 23. kez mutlu sona ulaştı.  Galatasaray maça beklenildiği...
  • 30.05.2023 22:23
2023 Uluslar Ligi başlıyor
Filenin Sultanları için sezon başlıyor. Yepyeni bir antrenör ve kadrodaki heyecan verici yeni isimlerle oldukça pozitif girdiğimiz ulusal takım sezonunda...
  • 30.05.2023 12:19
Vakıfbank kupa mevsimini açtı
Sultanlar Ligi play-off mücadeleleri 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk 4 sırasında yer alan takımlar şampiyonluk ve...
  • 02.05.2023 06:30
Fenerbahçe’den gövde gösterisi
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, aynen geçen sezon olduğu gibi Vakıfbank karşısına çıkan Fenerbahçe tahminleri boşa çıkarmadı ve rakibini üstün...
  • 06.04.2023 21:23
3 takım Türkiye’den
Son şampiyon Vakıfbank’ın Vero Volley Milano’yu, Fenerbahçe’nin son dünya şampiyonu Imoco Conegliano’yu, Eczacıbaşı’nın da DevelopRes Rzeszów’u ekarte ederek...
  • 27.03.2023 09:05
Kendini iyi hisset takımı: Eczacıbaşı
Vakıfbank - Eczacıbaşı derbisinin skor tabelasına bakarsanız, 3-0 biten maçın setlerinde belli bir oranda çekişme olduğunu düşünebilirsiniz, fakat...
  • 08.03.2023 08:31
Tekrar adımlayacağız ve yükseleceğiz
Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin 16 gencecik sporcusu ile beraber, voleybol camiasının içinde sporcu, teknik görevli, menajer, yönetici olarak...
  • 21.02.2023 09:51
THY’de türbülans
THY-Eczacıbaşı maçı beklenildiği gibi daha ilk sayılarından itibaren büyük bir çekişmenin yaşandığı ve haftanın maçı unvanını hak eden bir mücadele...
  • 24.01.2023 06:30
Sigorta Shop’a ambargo mu uygulanıyor?
Geçen pazar günü, Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop’un resmi instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, kafalarda bazı soru işaretlerine sebep oldu....
  • 11.01.2023 06:30
Sigorta Shop Kulubü'ne ambargo mu uygulanıyor?
Geçtiğimiz Pazar günü, Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop’un resmi instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, kafalarda bazı soru işaretlerine sebep oldu....
  • 10.01.2023 14:01
Okan Buruk'tan görkemli zafer
Galatasaray, hafta içinden aktarılan büyük bir gerginlikle çıktığı Kadıköy deplasmanında, alıştığımızın da dışında bir rahatlıkla, son 30 yıldaki en büyük...
  • 08.01.2023 21:36
Filenin Sultanları’nda Daniele Santarelli dönemi
Önce karara Türkiye Voleybol Federasyonu açısından bakalım. TVF’nin Giovanni Guidetti kararını hangi gerekçelerle verdiğini hâlâ bilmiyoruz, zira karar sonrası Guidetti...
  • 27.12.2022 06:30
Nilüfer Belediyesi’nin yükselişi ve 2022 DKŞ
Galatasaray ile Vakıfbank arasında oynanan mücadele hiç şüphesiz haftanın en zevkli mücadelesiydi. Giovanni Guidetti, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında...
  • 13.12.2022 06:30
Bir dönemin bitişi
Geçen hafta çarşamba günü, İtalya merkezli bir voleybol haber sitesi, Giovanni Guidetti’nin ulusal takımdaki görevinin sona erdiğini ve kararın birkaç...
  • 23.11.2022 06:30
Aslan şampiyonluk yolunu açtı
Aslan şampiyonluk yolunu açtı
  • 08.05.2023 22:48
Bir şampiyonu asla küçümsemeyin
Bir şampiyonu asla küçümsemeyin
  • 13.04.2023 21:51
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