Fırat Topal

Sultanlar ikinci haftayı çok iyi bitirdi
VNL 2. haftasında Hollanda, Kanada ve Dominik Cumhuriyeti’ni 9 puan aldığımız maçlarla mağlup ederken, Polonya’ya 3-0 kaybettik. 9 maçtır mağlup...
Yeni başlangıç umut veriyor
Sultanlar, Güney Kore ve İtalya’yı 3-0, Sırbistan’ı 3-1 mağlup ederken, ABD’ye 3-2 mağlup oldu. İlk 4 maç sonunda, aşağıda bahsedeceğimiz...
Şampiyon Galatasaray!
Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında kendisini şampiyonluğa götürecek galibiyeti, 4-1 gibi net bir skorla alarak 23. kez mutlu sona ulaştı. Galatasaray maça beklenildiği...
2023 Uluslar Ligi başlıyor
Filenin Sultanları için sezon başlıyor. Yepyeni bir antrenör ve kadrodaki heyecan verici yeni isimlerle oldukça pozitif girdiğimiz ulusal takım sezonunda...
Vakıfbank kupa mevsimini açtı
Sultanlar Ligi play-off mücadeleleri 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk 4 sırasında yer alan takımlar şampiyonluk ve...
Fenerbahçe’den gövde gösterisi
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, aynen geçen sezon olduğu gibi Vakıfbank karşısına çıkan Fenerbahçe tahminleri boşa çıkarmadı ve rakibini üstün...
3 takım Türkiye’den
Son şampiyon Vakıfbank’ın Vero Volley Milano’yu, Fenerbahçe’nin son dünya şampiyonu Imoco Conegliano’yu, Eczacıbaşı’nın da DevelopRes Rzeszów’u ekarte ederek...
Kendini iyi hisset takımı: Eczacıbaşı
Vakıfbank - Eczacıbaşı derbisinin skor tabelasına bakarsanız, 3-0 biten maçın setlerinde belli bir oranda çekişme olduğunu düşünebilirsiniz, fakat...
Tekrar adımlayacağız ve yükseleceğiz
Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nin 16 gencecik sporcusu ile beraber, voleybol camiasının içinde sporcu, teknik görevli, menajer, yönetici olarak...
THY’de türbülans
THY-Eczacıbaşı maçı beklenildiği gibi daha ilk sayılarından itibaren büyük bir çekişmenin yaşandığı ve haftanın maçı unvanını hak eden bir mücadele...
Sigorta Shop’a ambargo mu uygulanıyor?
Geçen pazar günü, Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop’un resmi instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, kafalarda bazı soru işaretlerine sebep oldu....
Sigorta Shop Kulubü'ne ambargo mu uygulanıyor?
Geçtiğimiz Pazar günü, Sultanlar Ligi takımlarından Sigorta Shop’un resmi instagram hesabından yaptığı bir paylaşım, kafalarda bazı soru işaretlerine sebep oldu....
Okan Buruk'tan görkemli zafer
Galatasaray, hafta içinden aktarılan büyük bir gerginlikle çıktığı Kadıköy deplasmanında, alıştığımızın da dışında bir rahatlıkla, son 30 yıldaki en büyük...
Filenin Sultanları’nda Daniele Santarelli dönemi
Önce karara Türkiye Voleybol Federasyonu açısından bakalım. TVF’nin Giovanni Guidetti kararını hangi gerekçelerle verdiğini hâlâ bilmiyoruz, zira karar sonrası Guidetti...
Nilüfer Belediyesi’nin yükselişi ve 2022 DKŞ
Galatasaray ile Vakıfbank arasında oynanan mücadele hiç şüphesiz haftanın en zevkli mücadelesiydi. Giovanni Guidetti, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında...
Bir dönemin bitişi
Geçen hafta çarşamba günü, İtalya merkezli bir voleybol haber sitesi, Giovanni Guidetti’nin ulusal takımdaki görevinin sona erdiğini ve kararın birkaç...