Gözde Bedeloğlu

30 yıldır hafızalarda: Sivas Katliamı
Salman Rüşdi’nin 1988’de yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ kitabı onlarca ülkede yasaklanmış, yayıncı ve çevirmenler tehdit edilmişti. O kişilerden biri de kitabı...
‘Tiranlık Üzerine’ gökkuşağı ve Kavala
Amerikalı tarihçi Timothy Snyder’ın ‘Tiranlık Üzerine’ adlı kitabı (Olvido) Polonyalı düşünür Leszek Kolakowski’nin cümlesiyle başlıyor: “Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret...
TC'nin bitmeyen KKTC nakaratı
Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaretini Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdi. Havada karada hayat durdu. Devlet görevlileriyle arada koruma ordusu olmadan sıklıkla karşılaşmaya...
Nerde kalmıştık?
Süregiden ekonomik krizin üzerine yaşanan büyük 6 Şubat depremleri yıllardır altı oyulan, içi boşaltılan kurumların, resmî rakamlara göre 50 binden...
Değişim cesareti
Belirsizlik baş etmesi zor bir duygu. Hayata içkin olduğunu bilmek bile çoğu zaman hissedilen tedirginliği gidermeye yetmez. Kaygan ve puslu...
İnsanların korktuğu şeyden korkulmalı*
Gücün tek bir kişide toplanarak kişisel menfaatlerin halkın ve yasaların üzerinde tutulduğu baskıcı yönetimler kimseye fayda getirmedi. Ancak ne bu...
Birbirimize nefes olabilmek
Bildiğimiz, alışık olduğumuz dolayısıyla kendimizi güvende hissettiren gerek manevi kalıplar gerek maddi gerçekler var. Kuşkusuz, güvenli bir yaşam hepimizin hakkı...
Hem farklı hem birlikte, aynı ağacın gölgesinde
Ve son hafta… Herkesin aklında tek bir soru, kazanan kim olacak? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? 2018’de Erdoğan’ın karşısındaki isimlerden biri...
Gazetecilik ‘suçu’
İnsan Hakları Platformu’nun davetlisi olarak 2 Mayıs’ta Lefkoşa’da olacağım. Kıbrıslı gazeteciler Ayşemden Akın, Nikolaos Stelgias ve avukat Öncel Polili ile...
Kılıçdaroğlu liderliği: Ben ve hepimiz
“Helalleşeceğiz” dediğinde Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenler olmuştu. Türkiye’de zaman içinde o kadar fazla suç cezasız kalmış ve üzeri örtülmüştü ki meseleyi...
Yeniden Sivas...
Sivas’ta Madımak Oteli’nin önünde toplanan binlerce kişi oteli ateşe verdiğinde, başta Alevi yurttaşlar olmak üzere, bir arada ve huzur içinde...
Dünden bugüne ‘devleti koruyanlar’
Sonradan ‘piyon’ gibi kullanıldığını söyleyenler olsa da, hepsinin ortak bir savunması vardı; “devleti koruyorlardı.” Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm...
90’ların gölgesi
90’lı yılları bilmeyecek, hatırlamayacak yaşta olmanız, 90’ların size kendini tanıtmayacağı anlamına gelmiyor maalesef. Bahriye Üçok’un, Turan Dursun’un, Uğur Mumcu’nun, Gaffar...
Cumhurun ittifak kapanı
Kadına karşı şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye öncülüğünde ve AİHM kuralları temel alınarak hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ni...
İtirazım var
Beş yıl önce katıldığım bir panelde konuşmamın çoğunu Gezi’ye ayırmıştım; çünkü artık Türkiye’nin siyasi geleceğine dair cümle kurarken...
Dönüşüm korkusu
Akşener’in masadan kalkarken seçtiği sözler ve iki CHP’li belediye başkanını genel başkanlarına karşı kazan kaldırmaya davet etmesi yadırgatıcı...