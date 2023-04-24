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Gözde Bedeloğlu
30 yıldır hafızalarda: Sivas Katliamı
Salman Rüşdi’nin 1988’de yazdığı ‘Şeytan Ayetleri’ kitabı onlarca ülkede yasaklanmış, yayıncı ve çevirmenler tehdit edilmişti. O kişilerden biri de kitabı...
  • 02.07.2023 06:00
‘Tiranlık Üzerine’ gökkuşağı ve Kavala
Amerikalı tarihçi Timothy Snyder’ın ‘Tiranlık Üzerine’ adlı kitabı (Olvido) Polonyalı düşünür Leszek Kolakowski’nin cümlesiyle başlıyor: “Siyasette kandırılmış olmak bir mazeret...
  • 25.06.2023 06:00
TC'nin bitmeyen KKTC nakaratı
Erdoğan, seçimden sonra ilk ziyaretini Kıbrıs’ın kuzeyine gerçekleştirdi. Havada karada hayat durdu. Devlet görevlileriyle arada koruma ordusu olmadan sıklıkla karşılaşmaya...
  • 18.06.2023 06:02
Nerde kalmıştık?
Süregiden ekonomik krizin üzerine yaşanan büyük 6 Şubat depremleri yıllardır altı oyulan, içi boşaltılan kurumların, resmî rakamlara göre 50 binden...
  • 11.06.2023 05:57
Değişim cesareti
Belirsizlik baş etmesi zor bir duygu. Hayata içkin olduğunu bilmek bile çoğu zaman hissedilen tedirginliği gidermeye yetmez. Kaygan ve puslu...
  • 28.05.2023 06:02
İnsanların korktuğu şeyden korkulmalı*
Gücün tek bir kişide toplanarak kişisel menfaatlerin halkın ve yasaların üzerinde tutulduğu baskıcı yönetimler kimseye fayda getirmedi. Ancak ne bu...
  • 21.05.2023 06:30
Birbirimize nefes olabilmek
Bildiğimiz, alışık olduğumuz dolayısıyla kendimizi güvende hissettiren gerek manevi kalıplar gerek maddi gerçekler var. Kuşkusuz, güvenli bir yaşam hepimizin hakkı...
  • 14.05.2023 06:23
Hem farklı hem birlikte, aynı ağacın gölgesinde
Ve son hafta… Herkesin aklında tek bir soru, kazanan kim olacak? Erdoğan mı? Kılıçdaroğlu mu? 2018’de Erdoğan’ın karşısındaki isimlerden biri...
  • 07.05.2023 06:30
Gazetecilik ‘suçu’
İnsan Hakları Platformu’nun davetlisi olarak 2 Mayıs’ta Lefkoşa’da olacağım. Kıbrıslı gazeteciler Ayşemden Akın, Nikolaos Stelgias ve avukat Öncel Polili ile...
  • 30.04.2023 07:15
Kılıçdaroğlu liderliği: Ben ve hepimiz
“Helalleşeceğiz” dediğinde Kılıçdaroğlu’na tepki gösterenler olmuştu. Türkiye’de zaman içinde o kadar fazla suç cezasız kalmış ve üzeri örtülmüştü ki meseleyi...
  • 23.04.2023 06:30
Yeniden Sivas...
Sivas’ta Madımak Oteli’nin önünde toplanan binlerce kişi oteli ateşe verdiğinde, başta Alevi yurttaşlar olmak üzere, bir arada ve huzur içinde...
  • 16.04.2023 06:59
Dünden bugüne ‘devleti koruyanlar’
Sonradan ‘piyon’ gibi kullanıldığını söyleyenler olsa da, hepsinin ortak bir savunması vardı; “devleti koruyorlardı.” Organize suç örgütü lideri olmaktan hüküm...
  • 09.04.2023 07:00
90’ların gölgesi
90’lı yılları bilmeyecek, hatırlamayacak yaşta olmanız, 90’ların size kendini tanıtmayacağı anlamına gelmiyor maalesef. Bahriye Üçok’un, Turan Dursun’un, Uğur Mumcu’nun, Gaffar...
  • 02.04.2023 06:30
Cumhurun ittifak kapanı
Kadına karşı şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu söyleyen Erdoğan, Türkiye öncülüğünde ve AİHM kuralları temel alınarak hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’ni...
  • 26.03.2023 06:30
İtirazım var
Beş yıl önce katıldığım bir panelde konuşmamın çoğunu Gezi’ye ayırmıştım; çünkü artık Türkiye’nin siyasi geleceğine dair cümle kurarken...
  • 12.03.2023 06:41
Dönüşüm korkusu
Akşener’in masadan kalkarken seçtiği sözler ve iki CHP’li belediye başkanını genel başkanlarına karşı kazan kaldırmaya davet etmesi yadırgatıcı...
  • 05.03.2023 06:53
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