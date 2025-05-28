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Güldem Atabay

Güldem Atabay

Ya “bir bildikleri” yoksa...

2021-2023 arasında Kavcıoğlu-Nebati ekonomi politikalarının kurgusu, aşırı düşük faiz politikası ile sanayi yatırımlarının hızla artacağı, Türk Lirası’nın da değer kaybıyla...
  • 28.05.2025 05:00
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