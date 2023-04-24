Şu medyanın ufak tefek taşları…
Seçimler, yani iki seçim, öyle ya da böyle bitti. Şimdi her seçim sonrasının klasik ritüellerine döndük; adı lider silkeleme, sorumluyu...
Seçimlerin gösterdiği-göstermediği
Seçimler geçti gitti. Yok, geçti tamam, ama gitti mi bilmiyorum. Daha üzerinde epeyce tepineceğiz, yorum yapacağız, hata kimde, sorumlu kim,...
Post-truth yapay zekâyı teslim alırsa…
“Yapay zekâ”, “Deep fake”, “Post truth” ilişkisi sonradan kurulmuş bir ilişki değildir; biri öteki olmaksızın var olamayan, postmodernizm havuzunda büyümüş,...
İbn Haldun’dan yapay zekâya
İslam dünyasının Osmanlı’da ve Türkiye’de geç fark edilmiş “içtimaiyatçı” kendini tarihçi olarak resmeden âlimi İbn Haldun, ünlü eseri Mukaddime’de başta Aristotales...
Çağdaş komedyanın kurbanları
Görece uzun süren bir denge döneminden sonra, hep birlikte bir hay-huyun içine girmiştik, hatırlarsınız. Bütün dünya bir yandan uygarlığın son...
Bütün tuşlara aynı anda basarsanız...
Ne olur bilir misiniz? Kullandığınız bilgisayar, tablet her neyse çıldırır. Beklemediğiniz işler yapmaya başlar, büyük bir olasılıkla hafızasını yitirir, kaydettiğiniz...
Hep bekleriz 1 Mayıslarda, gelirler…
Yarın 1 Mayıs. 1 Mayıs hep yarındır, sürekli kendini çoğaltan günlerdendir. Ama aynı zamanda geçip gitmeyen dünümüzdür. Yaşımız ilerledikçe, zaman...
Kurtuluşun 100. yılında tehlikeli dönemeç
Sınırlar, gümrükler, farklı yasalar, kültürler dolayısıyla uluslar ve ulusal devletler hâlâ var. Bu nedenle de ulusların egemenliğinden söz ediyoruz. Ulusların...
Üniversiteyi bekleyen büyük sınav
Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu seçilmesi halinde Yüksek Öğretim Kurulu’nu kapatacağını adaylığı resmileşmeden çok önce açıkladı. YÖK’ün sondan bir önceki...
Bilimin şiirle dansı
Seçim sath-ı mailine, eğik düzlemine girdi memleket; artık keyfe keder sonuçlarla, kamuoyu yoklamalarıyla, anketlerle belirsizliğin artmasından kendine çok iş çıktığı...
… “Noktasında” anketler ne anlatıyor?
Seçim sath-ı mailine girdik şükür, hızla aşağıya doğru tırmanıyoruz. Hızla demek yetmez, hızın ivmesi de her saniye artıyor;...
Yıkıcı depremden ufuk açan depreme
Yüreklerimiz parçalandı, yüzlerimiz kaygı ve korkuyla buruştu; kederin korkuyla buluşması dehşet vericidir. Doğanın intikamına mı yakalandık diye karıştı...
Çadır önünde umut çiçekleri
Uzun, sıkıntılı, dertli bir günün sonunda bitkin bir şekilde evinize dönerken yıkıntıların arasında yakınlarını arayanların, selde çırpınanların acısı...
Gazeteciliğin yaşayacağı kanıtlandı
Seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılacağı kesinleşti. Belirtiler baskının, zorbalığın, hukuksuz uygulamaların yoğunlaşacağını, seçimleri kaybetmesi normal koşullarda kesinleşmiş iktidar blokunun...
Gerçek kendini hatırlattığında...
Ülkenin bir bölgesini, 11 ili sarsan, kimilerini yerle bir eden depremde 50 bine yakın insanımız enkaz altında kaldı....
İçinizdeki kurdu öldürün gerçeği kurtarın
Gazetecilik eğer uzun sürerse kendini tümüyle yok edecek bir karanlığın içinde var olma savaşı veriyor. Bu savaşta gazetecinin...