Güven Gürkan Öztan

Mağdurlar farklı mekanizma aynı
Madımak’ta 33 can katledildiğinde doğanlar bugün 30 yaşında. Birçok genç insanın şayet Türkiye yakın tarihine meraklı değilse ya da muhalif...
“Al şu diyetini verdiğin şeyi!”
2023 seçimleri sonrasında kazananlar için de kaybedenler için de hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını ileri sürmüştük. Taşların yerinden oynaması kaçınılmazdı,...
Muhalefette pusula yok, lider adayı çok
Muhalefet henüz seçim sonuçlarının şokunu üzerinden atabilmiş değil. Millet İttifakı’nın lokomotifi CHP de, en güçlü ikinci bileşeni İyi Parti de...
Devlet içinde tahkimat, muhalefette sessizlik
İktidar bloku yeniden devlet içi bir tahkimat peşinde. Seçim öncesinde Saray etrafındaki hiziplerin birbirleriyle açık bir mücadeleye giriştiğini, kimi zaman...
Evdeki hesap sandıkta neden tutmadı?
Uzun bir süredir belki de ilk kez iktidar bloğunun yenilebileceğine dair umutlar böylesine diri ve güçlü olmuştu. Görünürde tüm somut...
Cumhurbaşkanlığı seçimi değil uygarlık seçimi
Kolektif meselelere dair yılgınlık ve küskünlük politik örgütsüzlüğün alameti farikasıdır. 12 Eylül’den bugüne önce darbecilerin sonrasında onların izinden yürüyen siyasetlerin...
Seçime 1 hafta kala: Yeni bir Türkiye için
Seçime doğru nefesler tutulmuşken mevcut duruma dair bazı genel tespitler ve değişim isteyen yurttaşa son bir haftada düşen sorumluluklar üzerine...
Sandığı devirmenin hazırlığı mı yapılıyor?
İktidar 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İstanbul’da kaybedince sandığa tüm hıncıyla tekmeyi vurmuş, halkın tercihini hiçe saymıştı. Üstelik bunu “oylarımızı...
Son viraj büyük tehlikelerle dolu
Geçtiğimiz birkaç ayda geniş muhalif kitlelerin zihnini meşgul eden bir soru vardı. O soruyu “Erdoğan ve AKP sessiz, bu durum...
14 Mayıs gelmeden kaybedenler ve kazananlar
Seçime bir aydan az zaman kaldı. Nefeslerimizi tuttuk, gün sayıyoruz. 15 Mayıs sabahı nasıl bir ülkeye uyanacağımızı hep birlikte merak...
Efelenmek, poplaşmak, siyasetsizleşmek
Seçime 1,5 aydan az zaman kaldı, ancak alışageldiğimiz seçim atmosferinden çok uzağız. Bürokrasinden sermaye kesimlerine, üniversitelerden emek örgütlerine uzanan geniş...
Türkiye tarihinin en gerici ittifakı
Fatih Erbakan, Milli Görüş’ün tek gerçek mirasçısı olma iddiasıyla Yeniden Refah Partisi (YRP) saflarına üye çağırıyor, babasını andıran sertlikteki bir...
Erdoğan’ın şapkasında tavşan aramak
İktidar partileri önünde milletvekili olmak için uzanan kuyruk seçime dair önemli bir işarettir. Meclis’e girmeyi hedefleyenlerin profili ve...
İktidar batan gemiye tayfa arıyor
Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı’nın adayı olarak ilan edilmesi ve seçim tarihinin netleşmesiyle geri sayım hızlandı. Muhalefet cephesinde adaylık krizinin...
“Kazanacak aday” bahane, rejim bekçiliği şahane!
2 Mart günü Akşener’in CHP’yi ve masanın diğer liderlerini sert bir üslupla itham eden açıklamaları muhalif kesimlerde soğuk...
Halktan iktidara kırmızı kart
İktidarı eleştirmek söz konusu olduğunda yurttaşlar haklı gerekçelerle suspus oluyordu nicedir. Kendisine mikrofon uzatıldığında, “iktidarı eleştirirsem bana kim...