H. Tuğça Şener
Bilim karanlıkla konuştuğunda
Dr. H. Tuğça ŞENER - @htugcas Trilyonlarca kilometre öteden bize göz kırpan yıldızlardan birinin kısa bir süreliğine gözden kaybolup yeniden görünmesi...
HAARP mı? Harp mi?
Bir zamanlar televizyona çıkmak, kitap yazmak ya da gazeteye makale göndermek belirli bilgi ve denetim süreçlerinden geçmeyi gerektirirdi. Bugün ise...
Evren’in doğumunu görmeye az kaldı!
12 Temmuz itibarıyle tüm bilim camiası James Webb Space Telescope’tan (JWST) gelen görüntüleri konuşuyor. Hatta bilimle pek ilgisi olmayanların bile...
Kadının adı hâlâ yok
“Kadının Adı Yok” dediğinde Duygu Asena, sene 1987 idi. Ertesi yıl müstehcen bulunarak kitap yasaklanmış, 2 yıl süren davanın sonunda...
Nasıl gideriz?
2001 yılında bölüm birincisi olarak girdiğim Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden 2005 yılında, bir dönem gecikmeli olarak mezun...
Bir şenlik hikâyesi
TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği, Türkiye’deki amatör astronomlar arasındaki kısa adıyla GGŞ, 1998 yılından beri gökyüzü severleri uzmanlarla bir araya...
Yalnız şöyle bir sorun var
İş makinesi izlemekten sonra en iyi olduğumuz ikinci şey sorun ve hasar tespiti. İkili ilişkilerden ekip çalışmasına, ülke sorunlarından dünya...
Karadeliklerin sesi ve resmi
Adının birebir anlamı gibi kara bir delik olmanın tam aksine, karadeliklerin aşırı küçük bir hacimde muazzam miktarda kütle buldurduklarını biliyoruz....
Türkiye’nin Ay görevi ve göğe yükselen kebap
Türkiye Uzay Ajansı 13 Nisan’da “Heyecanlı HİS’ler” başlığıyla Ay Araştırma Görevi (AYAP – 1) kapsamında uzay aracımızı Ay’a taşıyacak milli...
Ticaret akademisi değil ticari akademi
Çocuğuna okul forması alamadığı için intihar eden ebeveynler, evde ailesinin karnını doyuramadığı için kendini asan ve hatta yakan nice insanların...
Dünyada savaş, uzayda barış
2011 yılında Amerikan meclisinin “ulusal güvenlik endişesi” nedeniyle aldığı Çin’i uzay programından hariç tutma kararının etkileri bugün hala devam ediyor....
Buradayım kardeşim
Savaştan ötürü Ukraynalı siviller yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Ey onbeşli onbeşli…Bundan yedi yıl önce, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılında Anıtkabir’e gittiğimizde...
James Webb ince ayar çekerken
Dünya’nın uzaydaki en büyük gözü diye bilinen JWST uzay teleskobu uzun yıllar süren planlama ve defalarca tekrarlanan fırlatılış ertelenmesinin ardından...
Dört kişilik dev kadro
Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamalar ülkedeki akademik camiada büyük tepki çekmişti. Gelinen son noktada duruma birlikte bakalım istedim bu...
Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali
Geçtiğimiz hafta birçok kategori için başvuru alımını açtığını duyuran TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ilk kez 2018 yılında Atatürk...
‘Nasıl bir ülkede yaşamak isterdin?’
Geçenlerde bir ortaokul öğrencisi ile yapılan bir sokak röportaji yayımlandı sosyal medyada. 14 yaşındaki gence “nasıl bir ülkede yaşamak isterdin?”...