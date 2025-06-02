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H. Tuğça Şener

H. Tuğça Şener

Bilim karanlıkla konuştuğunda

Dr. H. Tuğça ŞENER - @htugcas Trilyonlarca kilometre öteden bize göz kırpan yıldızlardan birinin kısa bir süreliğine gözden kaybolup yeniden görünmesi...
  • 02.06.2025 06:00

HAARP mı? Harp mi?

Bir zamanlar televizyona çıkmak, kitap yazmak ya da gazeteye makale göndermek belirli bilgi ve denetim süreçlerinden geçmeyi gerektirirdi. Bugün ise...
  • 11.05.2025 08:05

Evren’in doğumunu görmeye az kaldı!

12 Temmuz itibarıyle tüm bilim camiası James Webb Space Telescope’tan (JWST) gelen görüntüleri konuşuyor. Hatta bilimle pek ilgisi olmayanların bile...
  • 17.07.2022 06:30

Kadının adı hâlâ yok

“Kadının Adı Yok” dediğinde Duygu Asena, sene 1987 idi. Ertesi yıl müstehcen bulunarak kitap yasaklanmış, 2 yıl süren davanın sonunda...
  • 03.07.2022 12:29

Nasıl gideriz?

2001 yılında bölüm birincisi olarak girdiğim Ankara Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünden 2005 yılında, bir dönem gecikmeli olarak mezun...
  • 19.06.2022 06:30

Bir şenlik hikâyesi

TÜBİTAK Ulusal Gökyüzü Gözlem şenliği, Türkiye’deki amatör astronomlar arasındaki kısa adıyla GGŞ, 1998 yılından beri gökyüzü severleri uzmanlarla bir araya...
  • 05.06.2022 12:22

Yalnız şöyle bir sorun var

İş makinesi izlemekten sonra en iyi olduğumuz ikinci şey sorun ve hasar tespiti. İkili ilişkilerden ekip çalışmasına, ülke sorunlarından dünya...
  • 22.05.2022 10:26

Karadeliklerin sesi ve resmi

Adının birebir anlamı gibi kara bir delik olmanın tam aksine, karadeliklerin aşırı küçük bir hacimde muazzam miktarda kütle buldurduklarını biliyoruz....
  • 08.05.2022 06:30

Türkiye’nin Ay görevi ve göğe yükselen kebap

Türkiye Uzay Ajansı 13 Nisan’da “Heyecanlı HİS’ler” başlığıyla Ay Araştırma Görevi (AYAP – 1) kapsamında uzay aracımızı Ay’a taşıyacak milli...
  • 17.04.2022 06:30

Ticaret akademisi değil ticari akademi

Çocuğuna okul forması alamadığı için intihar eden ebeveynler, evde ailesinin karnını doyuramadığı için kendini asan ve hatta yakan nice insanların...
  • 03.04.2022 10:34

Dünyada savaş, uzayda barış

2011 yılında Amerikan meclisinin “ulusal güvenlik endişesi” nedeniyle aldığı Çin’i uzay programından hariç tutma kararının etkileri bugün hala devam ediyor....
  • 20.03.2022 11:39

Buradayım kardeşim

Savaştan ötürü Ukraynalı siviller yurtlarını terk etmek zorunda kaldı. Ey onbeşli onbeşli…Bundan yedi yıl önce, Çanakkale Savaşı’nın 100. yılında Anıtkabir’e gittiğimizde...
  • 06.03.2022 10:48

James Webb ince ayar çekerken

Dünya’nın uzaydaki en büyük gözü diye bilinen JWST uzay teleskobu uzun yıllar süren planlama ve defalarca tekrarlanan fırlatılış ertelenmesinin ardından...
  • 20.02.2022 11:12

Dört kişilik dev kadro

Geçtiğimiz yıl Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan atamalar ülkedeki akademik camiada büyük tepki çekmişti. Gelinen son noktada duruma birlikte bakalım istedim bu...
  • 06.02.2022 11:08

Türkiye Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali

Geçtiğimiz hafta birçok kategori için başvuru alımını açtığını duyuran TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ilk kez 2018 yılında Atatürk...
  • 23.01.2022 11:10

‘Nasıl bir ülkede yaşamak isterdin?’

Geçenlerde bir ortaokul öğrencisi ile yapılan bir sokak röportaji yayımlandı sosyal medyada. 14 yaşındaki gence “nasıl bir ülkede yaşamak isterdin?”...
  • 09.01.2022 09:08
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