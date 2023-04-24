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Haydar Ergülen
Yardımcı Ders Kitabı 101: “Yangın kavmindeniz, ne giysek alev!”
DERSİMİZ: Ortaçağ KONUMUZ: Madımak Avrupa’nın ortaçağını ders kitaplarından romanlara çok okuduk, çok film gördük, bir yandan özgür düşünceye engizisyon cezası veren kilise;...
  • 02.07.2023 06:00
Yardımcı Ders Kitabı 101: Çocukların aydınlığı büyüklerin karanlığı
DERSİMİZ ÇocuklukKONUMUZ Büyükler“Çocuk küçük kalamaz / büyür ister istemez” dizeleri kalmış aklımda, masum dizeler, olanca saflığıyla ve büyümemenin olanaksız olduğunu...
  • 25.06.2023 07:38
Yardımcı Ders Kitabı 101 | Baba: Acelesi olan kişi!
DERSİMİZ BabaKONUMUZ Kızlar ve oğullar“Oğullar oğulluktan sessizce çekilmesini bilmelidir” Ece Ayhan’a göre. Aykırı şair, İkinci Yeni’nin Papazı, şiir dizgesini tersine...
  • 18.06.2023 08:30
Yardımcı Ders Kitabı 101 | Duyurulur: Nefret diye bir kardeşimiz yoktur!
DERSİMİZ KardeşlikKONUMUZ DilKardeşlik dilden gelir, gönülden. Dil gönülse ve gönül dilse eğer, ki öyledir. Yoksa laftan gelir, lafta kalır. O...
  • 11.06.2023 07:52
Yardımcı Ders Kitabı 101: “Teslim olmamakta bütün mesele”
DERSİMİZ Nâzım HikmetKONUMUZ Direniş Ders almayı sevdiğini biliyoruz, ömrü bunun tanığı, fakat ders vermek? O konuda bilgimiz yok, yalnızca öngörülerimiz olabilir...
  • 04.06.2023 09:16
Yardımcı Ders Kitabı 101: Bahar yalnızca mevsim değildir...
Ders Tekrarı DERSİMİZ Tekrar KONUMUZ GelecekÂdettendir. Zaman zaman durulur, şöyle bir bakılır: Ne gitti ne kaldı? Gidene değil gelene, yitene değil kalana...
  • 28.05.2023 08:12
Yardımcı Ders Kitabı 101: Senden büyük halk var!
Seçmeli Ders-3 DERSİMİZ SeçmeliKONUMUZ Nasıl? V. I. Lenin diye yazılır, 6. Lenin diye okunmaz! Ama okuyana da kızılmaz! Vardır böyle güzellikler geçmişte!...
  • 14.05.2023 08:31
Yardımcı Ders Kitabı 101: Baharın güldüğü günsün, allara büründüğüsün!
Günün DersiDERSİMİZ EmekKONUMUZ 1 Mayıs“Günlerin bugün getirdiği/baskı zulüm ve kandır/ancak bu böyle gitmez/sömürü devam etmez...” Günün dersi bu dizelerle başlıyor,...
  • 30.04.2023 09:50
Yardımcı Ders Kitabı 101: Görgüyle saraylar yapılmaz, gönüller yapılır!
Adab-ı Muaşeret DersiDERSİMİZ Adab-ı MuaşeretKONUMUZ Görgü kurallarıHer şeyin bir adabı var diye başlayan bir cümle, size bir kuralı işaret eder...
  • 09.04.2023 11:28
Yardımcı Ders Kitabı 101: “Ahlak belanızı versin!”
Din dersi Dersimiz Din Konumuz Ahlak Niyetim ders vermek değil, hem bilmediği bir konuda nasıl ders...
  • 26.03.2023 11:15
Yardımcı Ders Kitabı 101: “Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür!”
DERSİMİZ Devlet KONUMUZ İl-el-eb-ed Bugün ilk dersimiz devlet, ikinci dersimiz tabiat. Öyleyse öğretmenimiz de belli, “mor...
  • 12.03.2023 10:22
Dayan!
Dayanışmanın bir koşulu varsa, o da koşulsuz olmasıdır. Dayanışmaya koşan, katılan, destekleyen, bu kültürün de aslında karnavalın, şenliğin...
  • 10.03.2023 11:16
Yardımcı Ders Kitabı 101: “Birisi nar etti beni...”
Nar Dersi DERSİMİZ Nar KONUMUZ Çok var... ‘Ört’menim derse nar getirebilir miyim?’ diye soran çocuğu...
  • 29.01.2023 07:51
Yardımcı Ders Kitabı 101: Rüya uyandırır dünyaya bizi!
Yeni Ders DERSİMİZ Yeni KONUMUZ Hep Yeni ders, sınıfa dönem ortasında gelen çocukla başlamaz, onunki eski...
  • 15.01.2023 08:46
Dışarıdan içeriye mektuplar: Gezi diye bir rüya!
Sevgili Geziciler, Hem size mektup yazayım hem de yeni ve umutlu bir yıl olarak, öyle ya hem...
  • 01.01.2023 07:56
Yardımcı Ders Kitabı 101: Ne biat ne itaat, kahrolsun istibdat!
Gökyüzü Dersi DERSİMİZ Gökyüzü KONUMUZ Çocukluk Yüz kez değil ama onlarca kez yazmışımdır, hatta her seferinde...
  • 18.12.2022 10:31
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