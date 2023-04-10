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Hayri Kozanoğlu
Avrupa, Fransa, Türkiye: Umudu büyütelim
Avro Bölgesi 2022’nin son çeyreğinden sonra 2023’ün ilk çeyreğinde de daralarak resmen resesyona girdi. Fransa’da ise sıfır civarı bir ekonomik...
  • 04.07.2023 06:00
Bir faiz kararının anatomisi
Merkez Bankası’nın (MB) merakla beklenen 22 Haziran tarihli faiz kararına geçmeden önce, isterseniz bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Kamuoyunda, bir takım...
  • 26.06.2023 06:00
Yeni Washington uzlaşması ve dünya
Herhalde ortodoks ekonomi politikalarının böyle pozitif bir tınıyla telaffuz edildiği bir başka ülke yoktur. RTE’nin ekonomi zihniyetinin getirdiği akla ziyan...
  • 20.06.2023 06:00
Gelir adaletsizliği keskinleşiyor
Geçtiğimiz hafta TÜİK 2022 Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması’nı yayımladı. Veriler yüksek enflasyonun harcama dinamiklerine yansıması açısından önemli bilgiler içeriyor. En...
  • 13.06.2023 06:00
Şimşek’in piyasalarla ilk dansı
Finansal piyasalara zaman zaman sorumlu, demokrat bir yurttaş kimliği yapıştırılır. Piyasaların temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, ekoloji, girişim özgürlüğü...
  • 11.06.2023 08:58
Sosyal adaletin önemi
Hafta sonu, memleketin içi karartıcı gündeminden biraz uzaklaşayım dedim ve bir uluslararası rapor okudum. Açıkçası, köşe yazımda da biraz Türkiye...
  • 06.06.2023 06:00
Ekonomi domuz bağına girdi
Saray rejiminin yönetim zihniyetinin ülke ekonomisini domuz bağına soktuğunu, kıpırdayamaz hale getirdiğini düşünüyorum. Bu akıbet Cumhur İttifakı'na böyle konuların erbabı...
  • 03.06.2023 06:00
Karamsarlığın bir yararı yok
28 Mayıs seçiminin özeti: Katılımda sınırlı bir düşüş oldu, herkes 14 Mayıs’taki pozisyonunu korudu. Basit bir hesapla, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44.88’lik oy...
  • 30.05.2023 06:00
3 Perdeli trajedi
Aslında seçim sonuçlarının yüzlerini güldürmesine karşın AKP’nin ekonomi yönetimi aciz durumda. 28 Mayıs’a kadar durumu idare edebilmek için debeleniyor. Adeta...
  • 22.05.2023 06:00
Umuda şans tanımak…
Devrimcilik kolay teslim olmamayı, havlu atmamayı, halka küsmemeyi, topluma arkasını dönmemeyi gerektirir. Sizi verili koşulları objektif bir biçimde değerlendirip, mücadeleye...
  • 16.05.2023 06:30
14 Mayıs seçimi neden önemli?
14 Mayıs seçimleriyle acılı, karanlık bir dönemi geride bırakmayı, ülkenin demokratik kazanımlarını on yıllarca geriye götüren AKP rejiminden kurtulmayı umut ediyoruz....
  • 09.05.2023 06:30
Türkiye Arjantin gibi olur mu?
Son haftalarda bu soru sıklıkla sorulmaya başlandı. Arjantin; dış borç krizi, IMF kapısına sık sık düşüş, ekonomi bakanlarının değiştirilme frekansı...
  • 02.05.2023 06:30
Seçim sonrası çıkış stratejisi
14 Mayıs seçiminden sonra muhalefet ekonomi yönetimini üstlenirse nasıl bir rota izler? “Yıldızlar Karması” tarzı cilalamaları bir yana bırakırsak, ortada...
  • 25.04.2023 06:30
Kâbustan uyanınca
15 Mayıs sabahı yirmi yıllık bir kâbustan uyanmayı umut ediyoruz. Hepimiz biliriz, ter içinde önce gözlerimizi açıp, kâbusun gerçek olmadığını...
  • 23.04.2023 09:44
AKP iktidarının 20 yılı
Üyesi bulunduğum TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın (MMO) düzenleyeceği 2023 Sanayi Kongresi kapsamında AKP iktidarının 20 yılının masaya yatırıldığı sempozyum, 15...
  • 18.04.2023 06:30
IMF’nin kâbusu
IMF-Dünya Bankası (DB) 2023 Bahar Dönemi toplantıları dün Washington’da başladı. Başta ABD Merkez Bankası FED, para otoritelerinin enflasyonla mücadele gerekçesiyle...
  • 11.04.2023 06:30
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