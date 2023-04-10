Hayri Kozanoğlu

Avrupa, Fransa, Türkiye: Umudu büyütelim
Avro Bölgesi 2022’nin son çeyreğinden sonra 2023’ün ilk çeyreğinde de daralarak resmen resesyona girdi. Fransa’da ise sıfır civarı bir ekonomik...
Bir faiz kararının anatomisi
Merkez Bankası’nın (MB) merakla beklenen 22 Haziran tarihli faiz kararına geçmeden önce, isterseniz bir genel değerlendirmeyle başlayalım. Kamuoyunda, bir takım...
Yeni Washington uzlaşması ve dünya
Herhalde ortodoks ekonomi politikalarının böyle pozitif bir tınıyla telaffuz edildiği bir başka ülke yoktur. RTE’nin ekonomi zihniyetinin getirdiği akla ziyan...
Gelir adaletsizliği keskinleşiyor
Geçtiğimiz hafta TÜİK 2022 Hanehalkı Tüketim Harcaması Araştırması’nı yayımladı. Veriler yüksek enflasyonun harcama dinamiklerine yansıması açısından önemli bilgiler içeriyor. En...
Şimşek’in piyasalarla ilk dansı
Finansal piyasalara zaman zaman sorumlu, demokrat bir yurttaş kimliği yapıştırılır. Piyasaların temel hak ve özgürlükler, kadın hakları, ekoloji, girişim özgürlüğü...
Sosyal adaletin önemi
Hafta sonu, memleketin içi karartıcı gündeminden biraz uzaklaşayım dedim ve bir uluslararası rapor okudum. Açıkçası, köşe yazımda da biraz Türkiye...
Ekonomi domuz bağına girdi
Saray rejiminin yönetim zihniyetinin ülke ekonomisini domuz bağına soktuğunu, kıpırdayamaz hale getirdiğini düşünüyorum. Bu akıbet Cumhur İttifakı'na böyle konuların erbabı...
Karamsarlığın bir yararı yok
28 Mayıs seçiminin özeti: Katılımda sınırlı bir düşüş oldu, herkes 14 Mayıs’taki pozisyonunu korudu. Basit bir hesapla, Kılıçdaroğlu’nun yüzde 44.88’lik oy...
3 Perdeli trajedi
Aslında seçim sonuçlarının yüzlerini güldürmesine karşın AKP’nin ekonomi yönetimi aciz durumda. 28 Mayıs’a kadar durumu idare edebilmek için debeleniyor. Adeta...
Umuda şans tanımak…
Devrimcilik kolay teslim olmamayı, havlu atmamayı, halka küsmemeyi, topluma arkasını dönmemeyi gerektirir. Sizi verili koşulları objektif bir biçimde değerlendirip, mücadeleye...
14 Mayıs seçimi neden önemli?
14 Mayıs seçimleriyle acılı, karanlık bir dönemi geride bırakmayı, ülkenin demokratik kazanımlarını on yıllarca geriye götüren AKP rejiminden kurtulmayı umut ediyoruz....
Türkiye Arjantin gibi olur mu?
Son haftalarda bu soru sıklıkla sorulmaya başlandı. Arjantin; dış borç krizi, IMF kapısına sık sık düşüş, ekonomi bakanlarının değiştirilme frekansı...
Seçim sonrası çıkış stratejisi
14 Mayıs seçiminden sonra muhalefet ekonomi yönetimini üstlenirse nasıl bir rota izler? “Yıldızlar Karması” tarzı cilalamaları bir yana bırakırsak, ortada...
Kâbustan uyanınca
15 Mayıs sabahı yirmi yıllık bir kâbustan uyanmayı umut ediyoruz. Hepimiz biliriz, ter içinde önce gözlerimizi açıp, kâbusun gerçek olmadığını...
AKP iktidarının 20 yılı
Üyesi bulunduğum TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nın (MMO) düzenleyeceği 2023 Sanayi Kongresi kapsamında AKP iktidarının 20 yılının masaya yatırıldığı sempozyum, 15...
IMF’nin kâbusu
IMF-Dünya Bankası (DB) 2023 Bahar Dönemi toplantıları dün Washington’da başladı. Başta ABD Merkez Bankası FED, para otoritelerinin enflasyonla mücadele gerekçesiyle...