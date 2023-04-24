Hüseyin Aygün

Artmen Mustafa: “Köyneğimi satar sizi okuturum”
Elbistan’daki köyünden çıkıp “Artmen Okulu”na gittiğinde hayatında nelerin değişeceğini hayal bile edemezdi. Neticeten dağların içinde, Malatça-Çalış adlı küçücük bir köyde...
Truva’dan Pakire’ye: Mesut İlkbahar
1 Ağustos 2016 sabah saatlerinde Pakire (Dalören) Köyü’nde Mukim Jandarma Karakolu önüne beyaz bir araç yaklaştı. Direksiyonda bir genç, yanında...
Altılı Masa’nın ilk işi: Eski devlet aygıtını tamamen değiştirmek
Geçen haftayı Kılıçdaroğlu’nun bir TV yayınında SADAT adlı paramiliter çete tarafından tehdidi ve tek adamın konuşmasını alkışlayan -ve...
"Bu dilsiz çocukların vebali kimin?"
Yılmazcan Topaç, uzun yıllar önce hayatını oyunculuğa adamaya karar verdi. Serde şairlik de vardı ama onun amacı, insanın hikâyesini canlandırmaktı....
Körler ülkesi
Bizim -o hep anlattığımyapayalnız, üşümüş, saklanmış, etrafı çevrilmiş dağların içinde körler denilen, diğer insanlardan apaçık ayrı bir topluluk...
AYM’nin zorunlu din dersi kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, önceki gün verdiği kararda (Dosya N. 2014/15345) "din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri" (DKAB) ile...
Ümit Özdağ ve Alevilik
Türk sağının, Türkiye'nin 19. yüzyıl Osmanlı’sından miras etnik ve dinsel azınlıklar meselesine yaklaşımı tek kelimeyle bir ikiyüzlülük vesikasıdır. Hele ki...
Edebiyatçının ölümü
Bir Erzincan gecesiydi, doksanların sonuydu, iki katlı deprem konutlarının önüydü. Akasya ağaçları vardı, altında yavaşça konuşuyorduk, arkadaşlar beklediğimiz...
Oğır vo Çêna Uşên Ağay!*
Xozmerek çok yüksekteydi, yüce dağların kıyısında, yukarıda Allah değil, yalnız Zel vardı. Bu köyde bir ağa yaşardı...
Hesê Bom ve Kırk Kabadayı: Bir yılbaşı yazısı
Mazgert’in uzak bir köşesindeki Pulan’da, Ali’den doğma Hasan, Hüseyin ve Ali (Eleyder) üç kardeştiler. Hasan en büyükleriydi, kolları kocaman, boyu...
“Tazminatı öder kurtuluruz”
Türkiye, 1990’ların başında uluslararası bir mahkemenin yargı yetkisini kabul etti. Bu, devlet olarak yargılanmayı ve o mahkemenin verdiği...
Laikliği savunmak
1990'ların başında Muammer Aksoy öldürüldüğünde bu satırların yazarı Ankara'da öğrenciydi, Aksoy'un cenazesinde yürüyen on binler, "Türkiye laiktir, laik kalacak!" diye...
Ebru Timtik’in son haftası
Her şey Aytaç'tan gelen bir mektupla başladı: "Biz ölüm orucuna yattık, peki siz ne yapaksınız?" Mektup herkese sorulmuş...
Mülteci sorunu
İnsanların yerinden zorla göç ettirilmesi geçen yüzyıla kadar “uluslararası bir sorun” değildi. Bu I. ve özellikle II. Dünya Savaşı sonrası...
Konya ‘olayı’: Zorunluluk ve rastlantı
Karşı dağın arkasında olan bitenin bile, ağızdan ağza, kulaktan kulağa, nesilden nesle, babadan oğula, nineden toruna anlatılan zamanların hikâyesidir, bu...
Hasbahçe’nin çiçeği
1934’te Çaxperi’de doğdu, 1938’de sürgüne Adapazarı’na gitti. Yolda, babasının, annesinin, ninesinin ezgilerini dinledi. Kara vagonda, tahta vapurda, geceler ve gündüzler...