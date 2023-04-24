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Hüseyin Aygün
Artmen Mustafa: “Köyneğimi satar sizi okuturum”
Elbistan’daki köyünden çıkıp “Artmen Okulu”na gittiğinde hayatında nelerin değişeceğini hayal bile edemezdi. Neticeten dağların içinde, Malatça-Çalış adlı küçücük bir köyde...
  • 22.07.2023 06:00
Truva’dan Pakire’ye: Mesut İlkbahar
1 Ağustos 2016 sabah saatlerinde Pakire (Dalören) Köyü’nde Mukim Jandarma Karakolu önüne beyaz bir araç yaklaştı. Direksiyonda bir genç, yanında...
  • 01.04.2023 06:30
Altılı Masa’nın ilk işi: Eski devlet aygıtını tamamen değiştirmek
Geçen haftayı Kılıçdaroğlu’nun bir TV yayınında SADAT adlı paramiliter çete tarafından tehdidi ve tek adamın konuşmasını alkışlayan -ve...
  • 18.01.2023 06:30
"Bu dilsiz çocukların vebali kimin?"
Yılmazcan Topaç, uzun yıllar önce hayatını oyunculuğa adamaya karar verdi. Serde şairlik de vardı ama onun amacı, insanın hikâyesini canlandırmaktı....
  • 04.11.2022 06:30
Körler ülkesi
Bizim -o hep anlattığımyapayalnız, üşümüş, saklanmış, etrafı çevrilmiş dağların içinde körler denilen, diğer insanlardan apaçık ayrı bir topluluk...
  • 14.10.2022 06:30
AYM’nin zorunlu din dersi kararı
Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu, önceki gün verdiği kararda (Dosya N. 2014/15345) "din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri" (DKAB) ile...
  • 30.07.2022 06:30
Ümit Özdağ ve Alevilik
Türk sağının, Türkiye'nin 19. yüzyıl Osmanlı’sından miras etnik ve dinsel azınlıklar meselesine yaklaşımı tek kelimeyle bir ikiyüzlülük vesikasıdır. Hele ki...
  • 20.07.2022 06:50
Edebiyatçının ölümü
Bir Erzincan gecesiydi, doksanların sonuydu, iki katlı deprem konutlarının önüydü. Akasya ağaçları vardı, altında yavaşça konuşuyorduk, arkadaşlar beklediğimiz...
  • 06.02.2022 09:10
Oğır vo Çêna Uşên Ağay!*
Xozmerek çok yüksekteydi, yüce dağların kıyısında, yukarıda Allah değil, yalnız Zel vardı. Bu köyde bir ağa yaşardı...
  • 27.01.2022 07:54
Hesê Bom ve Kırk Kabadayı: Bir yılbaşı yazısı
Mazgert’in uzak bir köşesindeki Pulan’da, Ali’den doğma Hasan, Hüseyin ve Ali (Eleyder) üç kardeştiler. Hasan en büyükleriydi, kolları kocaman, boyu...
  • 01.01.2022 04:00
“Tazminatı öder kurtuluruz”
Türkiye, 1990’ların başında uluslararası bir mahkemenin yargı yetkisini kabul etti. Bu, devlet olarak yargılanmayı ve o mahkemenin verdiği...
  • 27.10.2021 08:57
Laikliği savunmak
1990'ların başında Muammer Aksoy öldürüldüğünde bu satırların yazarı Ankara'da öğrenciydi, Aksoy'un cenazesinde yürüyen on binler, "Türkiye laiktir, laik kalacak!" diye...
  • 11.09.2021 04:00
Ebru Timtik’in son haftası
Her şey Aytaç'tan gelen bir mektupla başladı: "Biz ölüm orucuna yattık, peki siz ne yapaksınız?" Mektup herkese sorulmuş...
  • 31.08.2021 08:34
Mülteci sorunu
İnsanların yerinden zorla göç ettirilmesi geçen yüzyıla kadar “uluslararası bir sorun” değildi. Bu I. ve özellikle II. Dünya Savaşı sonrası...
  • 20.08.2021 04:00
Konya ‘olayı’: Zorunluluk ve rastlantı
Karşı dağın arkasında olan bitenin bile, ağızdan ağza, kulaktan kulağa, nesilden nesle, babadan oğula, nineden toruna anlatılan zamanların hikâyesidir, bu...
  • 04.08.2021 04:00
Hasbahçe’nin çiçeği
1934’te Çaxperi’de doğdu, 1938’de sürgüne Adapazarı’na gitti. Yolda, babasının, annesinin, ninesinin ezgilerini dinledi. Kara vagonda, tahta vapurda, geceler ve gündüzler...
  • 20.07.2021 08:17
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