Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Hüseyin İrfan Fırat
Fazla mesai işçinin onayına tabidir
Soru: Çalışmakta olduğum işyerimde fazla mesai dosyasına imza atmadım. Buna rağmen gönüllü hafta içi 4 saat mesai yaptım ve bana...
  • 07.07.2023 06:00
Bayramda çalışan işçiye karşılığı nasıl ödenir?
İçinde bulunduğumuz bayram ile birlikte sıkça karşılaştığımız çalışma hayatı sorularından birini yine yazı konusu yapmakta fayda gördük. Bunun önemli nedenlerinden...
  • 01.07.2023 07:40
Asgari değil ortalama ücret
Asgari ücretle ilgili ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirmeden önce bu kavramın yasaya konuluş amacına bakmak gerekiyor. Her şeyden önce asgari ücret kaynağını...
  • 23.06.2023 06:00
Bundan sonraki işe girişlerimi etkiler mi?
Soru: İşverenim 25/2’den “doğruluk ve bağlılığa uymama” nedeniyle iş akdimi feshetti. Bundan sonraki işe girişlerimi etkiler mi? Yeni işveren işe...
  • 17.06.2023 06:00
Süt izni kaç saat?
SORU: “Emzirme iznimin günde 1,5 saat olduğunu biliyordum fakat bazı kaynaklarda 3 saat olduğu yazıyor. Ben de işverenimi bilgilendirmek için...
  • 09.06.2023 06:00
Belirli süreli iş sözleşmesi geçerli nedenle sona erdirilmez
Yargıtay 9. Daire çalışma yaşamımızda sıkça karşılaştığımız belirli süreli ya da süresi belirli iş ilişkisi türü ile ilgili önemli bir...
  • 03.06.2023 06:00
İşçiye oy kullanması için izin vermek yasal zorunluluktur
Ülkemiz yine çok önemli bir seçim arifesinde. Bu pazar günü sadece çalışanlar bakımından değil tüm halkımız bakımından son derece önem...
  • 27.05.2023 06:30
Umudu kesme yurdundan
Seçimlerden önceki son yazımda AKP iktidarının emek sınıfına verdiği zararlardan örnekler vererek bu seçimlerin çalışanlar bakımından ne kadar önemli olduğuna...
  • 19.05.2023 06:30
Mayıs, ayların gülüdür
Ülkemizin üzerine 21 yıldır tıpkı bir karabasan gibi çöken gerici ve faşist AKP iktidarı hayatın her alanında olduğu gibi çalışma...
  • 12.05.2023 06:30
İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim?
Soru: İşe girerken iş sözleşmesinde ne yazdığını hatırlamıyorum. İşyerimin Küçükköy’den Esenyurt’a taşınması gibi durum var bu durumda işten ayrılıp kıdem...
  • 05.05.2023 07:21
EYT’linin kıdem tazminatı taksitlendirilebilir mi?
Sorunları kısmen giderilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sadece prim ödeme gün sayısına takılmakla kalmadılar. Emeklilik sonrasında işten çıkarılma, daha düşük...
  • 28.04.2023 06:20
İşçi bayramda çalışmak zorunda mıdır?
Bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamak ve dinlenmek esas olmakla birlikte uygulamada bunun böyle olmadığını ve pek çok işyerinin bugünlerde...
  • 21.04.2023 07:44
Emekli çalışanın yıllık ücretli izin hakkı nasıl hesaplanmalıdır?
Çalışma hayatımıza 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan 4447 sayılı yasa ile giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olgusu kısmen çözüldü ve...
  • 14.04.2023 06:30
İşsizlik maaşı alabilir miyim?
Soru: Ben işyerimin tazminat kampanyasına katılacağım işverenim beni işten çıkaracak, yalnız işten çıktıktan sonra işsizlik maaşı bağlanmadığını öğrendim, işten tazminatı...
  • 07.04.2023 06:30
Emeklilik, istifa ve tazminat
SORU: Emekli bir çalışanım. Kendi isteğimle iş bıraksam, kıdem tazminatı alabilir miyim? CEVAP: Bir kişi emekli çalışan olsa dahi kendi...
  • 31.03.2023 06:30
Henüz emekli olmak istemiyorum ne yapabilirim?
Soru: Ben belediyede taşeron işçi olarak çalışmaktayım EYT kapsamında emekli olabiliyorum fakat daha evlatlarım küçük, birkaç sene daha çalışmak istiyorum....
  • 24.03.2023 06:30
BirGün'e Abone Ol