Hüseyin İrfan Fırat

Fazla mesai işçinin onayına tabidir
Soru: Çalışmakta olduğum işyerimde fazla mesai dosyasına imza atmadım. Buna rağmen gönüllü hafta içi 4 saat mesai yaptım ve bana...
Bayramda çalışan işçiye karşılığı nasıl ödenir?
İçinde bulunduğumuz bayram ile birlikte sıkça karşılaştığımız çalışma hayatı sorularından birini yine yazı konusu yapmakta fayda gördük. Bunun önemli nedenlerinden...
Asgari değil ortalama ücret
Asgari ücretle ilgili ülkemizdeki gelişmeleri değerlendirmeden önce bu kavramın yasaya konuluş amacına bakmak gerekiyor. Her şeyden önce asgari ücret kaynağını...
Bundan sonraki işe girişlerimi etkiler mi?
Soru: İşverenim 25/2’den “doğruluk ve bağlılığa uymama” nedeniyle iş akdimi feshetti. Bundan sonraki işe girişlerimi etkiler mi? Yeni işveren işe...
Süt izni kaç saat?
SORU: “Emzirme iznimin günde 1,5 saat olduğunu biliyordum fakat bazı kaynaklarda 3 saat olduğu yazıyor. Ben de işverenimi bilgilendirmek için...
Belirli süreli iş sözleşmesi geçerli nedenle sona erdirilmez
Yargıtay 9. Daire çalışma yaşamımızda sıkça karşılaştığımız belirli süreli ya da süresi belirli iş ilişkisi türü ile ilgili önemli bir...
İşçiye oy kullanması için izin vermek yasal zorunluluktur
Ülkemiz yine çok önemli bir seçim arifesinde. Bu pazar günü sadece çalışanlar bakımından değil tüm halkımız bakımından son derece önem...
Umudu kesme yurdundan
Seçimlerden önceki son yazımda AKP iktidarının emek sınıfına verdiği zararlardan örnekler vererek bu seçimlerin çalışanlar bakımından ne kadar önemli olduğuna...
Mayıs, ayların gülüdür
Ülkemizin üzerine 21 yıldır tıpkı bir karabasan gibi çöken gerici ve faşist AKP iktidarı hayatın her alanında olduğu gibi çalışma...
İşyerim taşınıyor kıdem tazminatı alabilir miyim?
Soru: İşe girerken iş sözleşmesinde ne yazdığını hatırlamıyorum. İşyerimin Küçükköy’den Esenyurt’a taşınması gibi durum var bu durumda işten ayrılıp kıdem...
EYT’linin kıdem tazminatı taksitlendirilebilir mi?
Sorunları kısmen giderilen emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) sadece prim ödeme gün sayısına takılmakla kalmadılar. Emeklilik sonrasında işten çıkarılma, daha düşük...
İşçi bayramda çalışmak zorunda mıdır?
Bayram ve genel tatil günlerinde çalışmamak ve dinlenmek esas olmakla birlikte uygulamada bunun böyle olmadığını ve pek çok işyerinin bugünlerde...
Emekli çalışanın yıllık ücretli izin hakkı nasıl hesaplanmalıdır?
Çalışma hayatımıza 8 Eylül 1999 tarihinde çıkartılan 4447 sayılı yasa ile giren emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olgusu kısmen çözüldü ve...
İşsizlik maaşı alabilir miyim?
Soru: Ben işyerimin tazminat kampanyasına katılacağım işverenim beni işten çıkaracak, yalnız işten çıktıktan sonra işsizlik maaşı bağlanmadığını öğrendim, işten tazminatı...
Emeklilik, istifa ve tazminat
SORU: Emekli bir çalışanım. Kendi isteğimle iş bıraksam, kıdem tazminatı alabilir miyim? CEVAP: Bir kişi emekli çalışan olsa dahi kendi...
Henüz emekli olmak istemiyorum ne yapabilirim?
Soru: Ben belediyede taşeron işçi olarak çalışmaktayım EYT kapsamında emekli olabiliyorum fakat daha evlatlarım küçük, birkaç sene daha çalışmak istiyorum....