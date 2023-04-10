İlhan Cihaner

Nasıl değişelim?
Seçim sonrası tartışmalar CHP etrafında yoğunlaşmış durumda. İlk haftalarda seçimin kaybedilmesinin gerekçeleri üzerine yürüyen analiz ve tartışmalar son günlerde CHP’deki...
Sandığa giderken
Nasıl bir ülkede yaşayacağımıza karar vereceğimiz seçime bir gün kaldı. Bu aşamada seçime ve seçmene dair yazılanları boş bir gevezelik...
Aklından bile geçirme!
Bu yazı yayınlandığında seçime 8 gün kalmış olacak. AKP, MHP, Hüda Par, DSP ve BBP’li Cumhur İttifakı propagandasını ağırlıklı olarak,...
Aday listeleri
YSK’nin açıkladığı seçim takvimine göre “İttifak yapan siyasi partilerin ittifaktan vazgeçmelerinin son günü” dündü. Öncelikle ve önemle belirtelim: İmzanın çekilmesi...
Kafa kesecekler seçim ve yargı
Önceki gün medyayı bir sokak röportajı meşgul etti. Bir dönem caddelerinde satırlı, jiletli, takaroflu saldırganların terör estirdiği Batman’da yapılan sokak...
İktidarın yardımına koşanlar
Millet İttifakının ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun yükselişine AKP/MHP koalisyonunun verdiği en görünür ve acil tepki Yeniden Refah Partisi ve...
Altılı Masa’nın krizleri seçmenin müdahalesi
Altılı Masa açısından eğrisi doğrusuna denk geldi. Belki de aylar önce yaşanıp aşılması gereken sorunların/krizlerin seçim tarihine yakın...
Deprem, hukuk, seçim
Göz göre nerede ise taammüden/kasıtlı yaşatılan “deprem katliamı” uzunca bir süre gündemimizde kalacak. Hukuki ve idari tartışmalar, özellikle...
Çürümüş beden kokuları
Deprem sonrası ilk ulaşmaya çalıştığımız yer Antakya ve Samandağ’dı. Daha sonra Adana, Diyarbakır, Adıyaman Gölbaşı, Elbistan ve Malatya’ya...
Yargı, geçiş süreci, çözüm
Önümüzdeki döneme ilişkin, sanırım herkesin mutabık kaldığı hususlardan birisi iktidar değişimi sonrasında nasıl bir ülkede yaşayacağımızın en önemli...
Anayasa’ya aykırı ama!
Muhalefetin ve toplumun önemli bir kısmı için önümüzdeki seçimlerin temel hedefi, nerede ise her alanda yıkım yaşatan mevcut iktidardan kurtulmak....
Seçime giderken cesaret
Ülkemizin geleceği için önemi konusunda herkesin hemfikir olduğu seçimler yaklaştıkça, siyaseti belirleyen aktörlerin tutumları da daha belirleyici hale...
Anayasa değişikliği ve muhalefet
Önemi konusunda herkesin hemfikir olduğu seçimler yaklaştıkça iktidar, tartışma zeminini yarattığı çöküşten uzaklaştırmak için bildik yöntemlerini pervasızca uyguluyor. Buna rağmen...
Taksim saldırısı ve sandık
Polisin, adliyenin ve/veya iktidarın bilgi belge sızdırmasının/servisinin sona ermesiyle Taksim saldırısının medyanın gündemini eskisi kadar meşgul etmediğini görüyoruz. Bu arada...
Taksim saldırısı
Aradan geçen beş güne rağmen, Taksim’deki halk düşmanı kanlı terör saldırısı etrafındaki soruların azalması bir yana arttığını söyleyebiliriz. Net olan...
Tamamı “Suç Yeri” olan yalan dünyamız
41 maden emekçisinin yaşamının yitirdiği Bartın Katliamı’nda Ahatlar Köyü’nden üç işçi yaşamını yitirdi. Cenazeye katılmak için köye gittiğimizde başta Soma...