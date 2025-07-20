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Korkut Boratav

Korkut Boratav

Ukrayna’dan Ortadoğu’ya: Emperyalizmin güncel görünümleri*

Emperyalizmin 1980’li yıllardan temel bir dönüşümü hem merkez hem de çevre ülkelerindeki iktisat politikalarının ve uluslararası ekonomik ilişkilerin “neoliberal” diye...
  • 20.07.2025 09:10

Sermaye büyüyor, ücretler eriyor

2015 bir dönüm noktası. Bunun da sebebi şu; 2015'e kadar AKP, IMF politikalarını sadakatle uyguladı. 2015'te kaybedince iktidarı...
  • 25.09.2022 09:50

Yaşanan toplumsal bunalımdır

1990'lı yıllarda da enflasyon önemli sorundu. Ama o yıllarda emek kendini enflasyona karşı korunmaktaydı. Koalisyon hükümetleri endekslemeyi genelleştirmişlerdi...
  • 25.04.2022 06:03

Laikliği sahiplenmek sınıfsaldır

Restorasyon derken kast ettiğimiz şey 2015 Genel Seçimleri’nden sonra, yani yenilgiye uğrayan AKP’nin yenilgiyi telafi etmek için uyguladığı...
  • 23.01.2022 09:02

İşaya Üşür için*

“İşaya Üşür’ü nasıl bilirsin?” İkimizi de tanımayan bir “müstantik” tarafından sorulsaydı şöyle yanıtlardım: Önce öğrencim, sonra kardeşim, meslektaşım, yakın dostum...
  • 24.05.2020 06:00

Faşizm tartışmaları: Hindistan, Türkiye

Hindistan’dan bir portre Narendra Modi, 2014’te Hindistan’da sağcı Janata Partisi’nin (BJP’nin) başına geçti ve partisini açık farkla iktidara taşıdı; başbakan...
  • 02.09.2018 08:41

‘Lütuf düzeni’ ve kriz

Siyaset dünyasını yakından izleyen bir gazeteci, Kemal Can, Türkiye’deki son gelişmeleri “lütuf düzeni” olarak nitelendiriyor (Cumhuriyet, 20 Ağustos). Önemli gözlemlere...
  • 26.08.2018 10:16

Ekonomik seçenekler daralıyor

Belirtiler Türkiye’nin bir krize sürüklendiğini gösteriyor. Durgunlaşmayı izleyen ılımlı bir daralma ile geçiştirilebilir mi? Finansal kriz ve kapsamlı bir bunalım...
  • 08.06.2018 07:23

2019’da ekonomiye IMF programı…

Türkiye’de finansal gerilim martta başladı; mayıs başında döviz fiyatları ve piyasa faizleri bir krizin ön-koşullarını düşündüren boyutlara tırmandı.“Yükselen piyasa ekonomileri”nden...
  • 11.05.2018 01:15

2017’de istihdam ve işsizlik

2017 ile ilgili istihdam ve işsizlik istatistikleri yayımlandı. Durum pek parlak değildir: Geçen yıl boyunca istihdam artışı yetersiz kalmıştır; bu...
  • 23.03.2018 01:03

Faizler: Finans kapitale yenik düşmek

Fiilen ve yasal olarak sınırsız yetkilerle donanmış Cumhurbaşkanı faizlerin düşürülmesini istiyor; sonuç alamıyor. Niçin? Kısa bir panoramayla açıklamaya çalışacağım. Özal...
  • 14.12.2017 07:38

Ekim Devrimi üzerine birkaç not

Ekim Devrimi’nin yüzüncü yıldönümünü hem kutlayarak, hem de hüzünle anıyoruz. Kutluyoruz; çünkü, bu devrim, 20’nci yüzyılın önemli bir bölümünde dünya...
  • 10.11.2017 01:11

IMF’den Dünya bilgileri

IMF, her yıl nisan ve ekim aylarında iki rapor yayımlar. Biri “Ekonomik Rapor”dur (World Economic Outlook) diğeri Finansal Rapor (Global...
  • 20.10.2017 09:33

Dünya Emek Havuzu ve Robotlar: Bir bankacıdan aykırı sesler

“Merkez bankalarının bankası” diye bilinen Bank of International Settlements (BIS), kredi dağıtmaz; merkez bankalarına akıl verir; bankaların izlemesi gereken standartları...
  • 13.10.2017 12:49

Dünya ekonomisinde değişen dengeler, tedirginlikler

Dış dengelerde gelişimler 21’nci yüzyılın ilk çeyreği dolmadan dünya ekonomisi iki büyük krizden geçti. Ülkeler-arası güç dengeleri; ekonomik ilişkilerin boyutu,...
  • 29.09.2017 08:50

Büyüme göstergelerinde kargaşa

Durgunlaşma mı? Dinamizm mi? Ocak-Haziran 2017 istatistikleri yayımlandı. Bunların bir önceki yılla karşılaştırılması, ekonominin büyüme eğilimlerine ışık tutacaktır. Çünkü 2016’nın...
  • 22.09.2017 09:07
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