Korkut Boratav
Ukrayna’dan Ortadoğu’ya: Emperyalizmin güncel görünümleri*
Emperyalizmin 1980’li yıllardan temel bir dönüşümü hem merkez hem de çevre ülkelerindeki iktisat politikalarının ve uluslararası ekonomik ilişkilerin “neoliberal” diye...
Sermaye büyüyor, ücretler eriyor
2015 bir dönüm noktası. Bunun da sebebi şu; 2015'e kadar AKP, IMF politikalarını sadakatle uyguladı. 2015'te kaybedince iktidarı...
Yaşanan toplumsal bunalımdır
1990'lı yıllarda da enflasyon önemli sorundu. Ama o yıllarda emek kendini enflasyona karşı korunmaktaydı. Koalisyon hükümetleri endekslemeyi genelleştirmişlerdi...
Laikliği sahiplenmek sınıfsaldır
Restorasyon derken kast ettiğimiz şey 2015 Genel Seçimleri’nden sonra, yani yenilgiye uğrayan AKP’nin yenilgiyi telafi etmek için uyguladığı...
İşaya Üşür için*
“İşaya Üşür’ü nasıl bilirsin?” İkimizi de tanımayan bir “müstantik” tarafından sorulsaydı şöyle yanıtlardım: Önce öğrencim, sonra kardeşim, meslektaşım, yakın dostum...
Faşizm tartışmaları: Hindistan, Türkiye
Hindistan’dan bir portre Narendra Modi, 2014’te Hindistan’da sağcı Janata Partisi’nin (BJP’nin) başına geçti ve partisini açık farkla iktidara taşıdı; başbakan...
‘Lütuf düzeni’ ve kriz
Siyaset dünyasını yakından izleyen bir gazeteci, Kemal Can, Türkiye’deki son gelişmeleri “lütuf düzeni” olarak nitelendiriyor (Cumhuriyet, 20 Ağustos). Önemli gözlemlere...
Ekonomik seçenekler daralıyor
Belirtiler Türkiye’nin bir krize sürüklendiğini gösteriyor. Durgunlaşmayı izleyen ılımlı bir daralma ile geçiştirilebilir mi? Finansal kriz ve kapsamlı bir bunalım...
2019’da ekonomiye IMF programı…
Türkiye’de finansal gerilim martta başladı; mayıs başında döviz fiyatları ve piyasa faizleri bir krizin ön-koşullarını düşündüren boyutlara tırmandı.“Yükselen piyasa ekonomileri”nden...
2017’de istihdam ve işsizlik
2017 ile ilgili istihdam ve işsizlik istatistikleri yayımlandı. Durum pek parlak değildir: Geçen yıl boyunca istihdam artışı yetersiz kalmıştır; bu...
Faizler: Finans kapitale yenik düşmek
Fiilen ve yasal olarak sınırsız yetkilerle donanmış Cumhurbaşkanı faizlerin düşürülmesini istiyor; sonuç alamıyor. Niçin? Kısa bir panoramayla açıklamaya çalışacağım. Özal...
Ekim Devrimi üzerine birkaç not
Ekim Devrimi’nin yüzüncü yıldönümünü hem kutlayarak, hem de hüzünle anıyoruz. Kutluyoruz; çünkü, bu devrim, 20’nci yüzyılın önemli bir bölümünde dünya...
IMF’den Dünya bilgileri
IMF, her yıl nisan ve ekim aylarında iki rapor yayımlar. Biri “Ekonomik Rapor”dur (World Economic Outlook) diğeri Finansal Rapor (Global...
Dünya Emek Havuzu ve Robotlar: Bir bankacıdan aykırı sesler
“Merkez bankalarının bankası” diye bilinen Bank of International Settlements (BIS), kredi dağıtmaz; merkez bankalarına akıl verir; bankaların izlemesi gereken standartları...
Dünya ekonomisinde değişen dengeler, tedirginlikler
Dış dengelerde gelişimler 21’nci yüzyılın ilk çeyreği dolmadan dünya ekonomisi iki büyük krizden geçti. Ülkeler-arası güç dengeleri; ekonomik ilişkilerin boyutu,...
Büyüme göstergelerinde kargaşa
Durgunlaşma mı? Dinamizm mi? Ocak-Haziran 2017 istatistikleri yayımlandı. Bunların bir önceki yılla karşılaştırılması, ekonominin büyüme eğilimlerine ışık tutacaktır. Çünkü 2016’nın...