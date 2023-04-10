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L. Doğan Tılıç
Ne vereyim abime?
Bence yazıyı CMYLMZ’ın bizim lokantaları ve garsonları anlattığı “Ne vereyim abime?”sini izleyerek okuyun: “Ne vereyim abime? Öyle bir tonluyor ki...
  • 08.07.2023 06:00
Sol yeni bir yol açmalı!
Okuduysanız, başlığın dün B. Forta’nın Ç. Çeviren’le yaptığı söyleşiden geldiğini anlamışsınızdır. Forta’nın tümüne katıldığım değerlendirmelerini özetleyecek değilim. Okumadıysanız, mutlaka dönüp...
  • 04.07.2023 06:00
Merdan Yanardağ’ın boynu!
Meslektaşımız, BirGün yazarı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni, dostumuz, kısacası “gazeteci” Merdan Yanardağ’ın cezaevinden gönderdiği mesajı okumuşsunuzdur. Özü iki sözcük: “Boyun...
  • 01.07.2023 06:59
Bayram ve salyangoz…
Bayramları seviyorum; dinisini de millisini de!   Şimdi tam yılını hatırlayamayacağım, ama epey eski, bir Ramazan Bayramı’na Fas’ta denk geldim.   “Müslüman mahallesinde salyangoz...
  • 27.06.2023 06:00
Seçimlere soldan bakmak
Sol siyaseti seçime, mücadeleyi de seçimden seçime harlanan kampanyalara indirgemek bir hata. Sol siyaseti seçime indirgemenin de seçime boş vermenin...
  • 24.06.2023 06:00
Akıl bilmecesi: Değişimin iktidar ve muhalefet hali
10-15 yıl önceydi, Yeni Şafak’ta medyada “değişim”in kaçınılmaz olduğunu vurgulayan bir yazıda “hacıyatmaz gazeteciler”e dikkat çekilmiş ve “viraj almada profesyonel”...
  • 20.06.2023 06:00
Değişim, ama nasıl?
Seçimden sonra, kaybedenler cephesinde, “değişim” zorunlu ama biraz da büyülü, gizemli bir şey olarak öne çıktı. Değişimin taşıyıcı aktörlüğüne talip...
  • 17.06.2023 06:00
Değişimin dayanılmaz hafifliği ve Dedeeeem!
Herkes nerdeyse sadece onu konuşuyor ve CHP de zaten memleketin en risksiz en cazip tartışma konusudur. O halde ben de...
  • 13.06.2023 06:00
Fildişi kule
Bir yanda seçim sürecinde Erdoğan posterine bıyık çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki çocuk, ‘Neden öyle yayınlar yaptınız’ diye cazalara boğulan...
  • 10.06.2023 06:00
Rasyonel zemin
Seçim bitti, kabine tamam, dün bakanlıklarda son devir teslimler de yapıldı. Her zaman daha kritik sayılan bakanlıklar olur. Adalet ve...
  • 06.06.2023 06:00
Yemin
Dün milletvekilleri yemin etti bugün de cumhurbaşkanı ediyor. Yemin, bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair kutsal değerleriniz üzerine söz vermektir. Milletvekili...
  • 03.06.2023 06:00
Sıçramaya devam!
Seçim günü kurbağa hikayeleri anlattığım yazıyı “Haydi sıçrayalım!” diye bitirmiştim. Bu yazıya da “sıçramaya devam” diye başlayayım. Dünden beri “ah vah”...
  • 30.05.2023 06:00
Kurbağalar
Hayvanlara bakıp kendimize yalan yanlış dersler çıkarmaya pek meraklıyız. Onlardan biri de çocukluğumuzda “siğil atar” diye dokunmaya korktuğumuz kurbağalar. Geçen gün...
  • 28.05.2023 06:39
İyilik, umut, kararlılık ve örgütlülük
Yarın için ve yarından sonra da bize en çok lazım olan bu dördü! Her şeyin harika ve tam istediğimiz gibi olduğu...
  • 27.05.2023 06:30
Doğru zaman, doğru adam!
Başlıktaki slogan Erdoğan’a işaret etse de, birinci tur öncesinde “Doğru Adam”ın Kılıçdaroğlu olduğunu ve kazanacağını düşünenler epey fazlaydı. Kılıçdaroğlu ikinci tura...
  • 26.05.2023 06:30
Zafer gelir mi?
Anlamışsınızdır, başlıktan kasıt 28 Mayıs’ta ipi Kılıçdaroğlu’nun göğüslemesi. Ü. Özdağ ile ortak açıklaması ve imzalanan protokolle gördük ki Zafer Partisi...
  • 25.05.2023 06:30
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