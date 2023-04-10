L. Doğan Tılıç

Ne vereyim abime?
Bence yazıyı CMYLMZ’ın bizim lokantaları ve garsonları anlattığı “Ne vereyim abime?”sini izleyerek okuyun: “Ne vereyim abime? Öyle bir tonluyor ki...
Sol yeni bir yol açmalı!
Okuduysanız, başlığın dün B. Forta’nın Ç. Çeviren’le yaptığı söyleşiden geldiğini anlamışsınızdır. Forta’nın tümüne katıldığım değerlendirmelerini özetleyecek değilim. Okumadıysanız, mutlaka dönüp...
Merdan Yanardağ’ın boynu!
Meslektaşımız, BirGün yazarı, TELE1 Genel Yayın Yönetmeni, dostumuz, kısacası “gazeteci” Merdan Yanardağ’ın cezaevinden gönderdiği mesajı okumuşsunuzdur. Özü iki sözcük: “Boyun...
Bayram ve salyangoz…
Bayramları seviyorum; dinisini de millisini de! Şimdi tam yılını hatırlayamayacağım, ama epey eski, bir Ramazan Bayramı’na Fas’ta denk geldim. “Müslüman mahallesinde salyangoz...
Seçimlere soldan bakmak
Sol siyaseti seçime, mücadeleyi de seçimden seçime harlanan kampanyalara indirgemek bir hata. Sol siyaseti seçime indirgemenin de seçime boş vermenin...
Akıl bilmecesi: Değişimin iktidar ve muhalefet hali
10-15 yıl önceydi, Yeni Şafak’ta medyada “değişim”in kaçınılmaz olduğunu vurgulayan bir yazıda “hacıyatmaz gazeteciler”e dikkat çekilmiş ve “viraj almada profesyonel”...
Değişim, ama nasıl?
Seçimden sonra, kaybedenler cephesinde, “değişim” zorunlu ama biraz da büyülü, gizemli bir şey olarak öne çıktı. Değişimin taşıyıcı aktörlüğüne talip...
Değişimin dayanılmaz hafifliği ve Dedeeeem!
Herkes nerdeyse sadece onu konuşuyor ve CHP de zaten memleketin en risksiz en cazip tartışma konusudur. O halde ben de...
Fildişi kule
Bir yanda seçim sürecinde Erdoğan posterine bıyık çizdiği için tutuklanan 16 yaşındaki çocuk, ‘Neden öyle yayınlar yaptınız’ diye cazalara boğulan...
Rasyonel zemin
Seçim bitti, kabine tamam, dün bakanlıklarda son devir teslimler de yapıldı. Her zaman daha kritik sayılan bakanlıklar olur. Adalet ve...
Yemin
Dün milletvekilleri yemin etti bugün de cumhurbaşkanı ediyor. Yemin, bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair kutsal değerleriniz üzerine söz vermektir. Milletvekili...
Sıçramaya devam!
Seçim günü kurbağa hikayeleri anlattığım yazıyı “Haydi sıçrayalım!” diye bitirmiştim. Bu yazıya da “sıçramaya devam” diye başlayayım. Dünden beri “ah vah”...
Kurbağalar
Hayvanlara bakıp kendimize yalan yanlış dersler çıkarmaya pek meraklıyız. Onlardan biri de çocukluğumuzda “siğil atar” diye dokunmaya korktuğumuz kurbağalar. Geçen gün...
İyilik, umut, kararlılık ve örgütlülük
Yarın için ve yarından sonra da bize en çok lazım olan bu dördü! Her şeyin harika ve tam istediğimiz gibi olduğu...
Doğru zaman, doğru adam!
Başlıktaki slogan Erdoğan’a işaret etse de, birinci tur öncesinde “Doğru Adam”ın Kılıçdaroğlu olduğunu ve kazanacağını düşünenler epey fazlaydı. Kılıçdaroğlu ikinci tura...
Zafer gelir mi?
Anlamışsınızdır, başlıktan kasıt 28 Mayıs’ta ipi Kılıçdaroğlu’nun göğüslemesi. Ü. Özdağ ile ortak açıklaması ve imzalanan protokolle gördük ki Zafer Partisi...